Manca ancora molto al lancio della nuova serie iPhone 17, che comprenderà al suo interno anche l’inedito modello iPhone 17 Air, dalle dimensioni decisamente più compatte e ridotte. Nel frattempo, un recente leak potrebbe aver svelato alcune caratteristiche specifiche del modulo della fotocamera di iPhone 17 Pro: scopriamole insieme nel dettaglio.

iPhone 17 Pro: taglio col passato per il modulo della fotocamera?

L’utente Digital Chat Station avrebbe dichiarato sulla piattaforma cinese Weibo che iPhone 17 Pro potrebbe offrire alcune novità significative nel design del modulo della fotocamera posteriore. In particolare, il nuovo modello “premium” dello smartphone di Cupertino potrebbe presentare un orientamento orizzontale, sulla falsariga di quanto gà visto su numerosi smartphone con sistema operativo Android, come nel caso del recente Google Pixel 9 Pro.

Tale scelta suggerirebbe dunque un taglio netto con le precedenti generazioni di iPhone Pro, che mostravano un layout e una disposizione completamente diversi per il modulo fotocamere, in questo caso quadrato. Ricordiamo infine che il nuovo iPhone 17 Pro potrebbe adottare l’alluminio per la scocca, dicendo così addio al titanio utilizzato nelle generazioni più recenti. Nel caso di iPhone 17 Air, invece, il nuovo modello presenterà un singolo sensore per la fotocamera posteriore.

Tra le novità maggiormente attese per la nuova serie iPhone 17 ricordiamo anche la possibile integrazione del sensore Face ID all’interno del display, suggerito dalla recente pubblicazione di un brevetto Apple che ne indicherebbe il funzionamento, reso possibile dalla presenza di una sorgente ottica in una porzione di schermo deputata al riconoscimento facciale.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per la nuova serie di iPhone 17, che vedrà presumibilmente la luce a cavallo tra settembre e ottobre del 2025, seguendo quanto già fatto con le precedenti generazioni dello smartphone. Chiaramente si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Cupertino. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da Apple, che non esiteranno a venire nel corso dei prossimi mesi.