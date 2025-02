Tramite il solito, freddo, comunicato stampa diffuso attraverso la propria newsroom, Apple ha presentato ufficialmente iPhone 16e, la quarta generazione dell’iPhone economico (almeno teoricamente) che si distacca dal passato grazie a un design più moderno, ovvero quello di iPhone 14 (pur mantenendo la caratteristica singola fotocamera al posteriore), e grazie a un nome “nuovo”.

Sul fronte delle specifiche tecniche, invece, siamo assolutamente in linea con gli iPhone 16 “base”: chip A18, supporto a Apple Intelligence. C’è grande curiosità attorno al nuovo modem, realizzato direttamente dal colosso di Cupertino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo arrivato, incluso il prezzo di vendita che cresce di un po’ rispetto al modello precedente ma rende comunque più “accettabile” il pannello a 60 Hz rispetto agli altri due modelli “base” della gamma iPhone 16.

Apple completa la gamma iPhone 16 con il nuovo ed “economico” iPhone 16e

Dopo anni e anni di rumor, la quarta generazione di iPhone economico si è finalmente concretizzata con il lancio ufficiale del nuovo iPhone16e da parte di Apple che ha optato per questo nome “nuovo” e non per un nome che desse continuità con il passato (come sarebbero stati iPhone SE4 o iPhone SE (2025) tra i tanti).

Lo smartphone cerca comunque di trasmettere il DNA della gamma economica, mantenendo alcune caratteristiche distintive dei precedenti modelli ma sposando l’innovazione sotto tutti i punti di vista, anche quello dell’intelligenza artificiale.

Di seguito riportiamo le parole di Kaiann Drance, vice presidente della divisione Worldwide iPhone Product Marketing presso Apple, che dipinge così il nuovo smartphone economico:

“iPhone 16e racchiude le funzioni e caratteristiche più amate della linea iPhone 16, fra cui un’autonomia eccezionale, la velocità e la potenza del chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence. Siamo particolarmente felici di completare la lineup con iPhone 16e, un’opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone.”

Design “vecchio” di una generazione ma performance garantite

Per quanto concerne il design, non sorprende il fatto che il colosso di Cupertino abbia abbandonato il vecchio design in stile iPhone 8 per sposare un concetto di design più moderno: non quello attuale, inaugurato con gli iPhone 15, ma quello della “precedente” generazione di iPhone della serie numerata.

iPhone 16e, infatti, sembra a tutti gli effetti un iPhone 14 (con la porta USB-C), smartphone con cui condivide l’aspetto a lingottino, le dimensioni generali e persino il display, un OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz, dettaglio decisamente più accettabile sul modello economico, interrotto nella parte alta da un notch che ospita la sensoristica del Face ID e la fotocamera anteriore.

Dal modello “base” lanciato nel 2022, il nuovo iPhone economico dovrebbe ereditare anche la batteria integrata (dovrebbe essere da 3279 mAh), meno capiente rispetto a quella che troviamo sul più recente iPhone 16, e la ricarica cablata a 20 W (tramite USB-C). È presente anche la ricarica wireless (con standard Qi).

Dagli iPhone “base” più recenti, invece, iPhone 16e mutua il pulsante azione e il chip A18 (anche se in una versione con GPU a 4-core invece di 5-core) che, unito agli 8 GB integrati di memoria RAM, apre le porte alle potenzialità di Apple Intelligence (non era scontato il pari trattamento con i più recenti modelli “base” della gamma numerata).

Una peculiarità che, invece, resta fedele ai canoni della gamma economica risiede nel comparto fotografico principale, composto da una singola fotocamera che ritroviamo all’interno di un oblò leggermente sporgente dalla scocca. Rispetto al modello precedente, però, il sensore è da 48 megapixel (con stabilizzazione ottica).

Sul fronte del software, troviamo ovviamente la più recente versione di iOS, ovvero iOS 18, e tutte le funzionalità di personalizzazione, di assistenza (come le funzionalità via satellite) e di intelligenza artificiale che troviamo sugli altri iPhone 16 (inclusa la Visual Intelligence).

Il modem è tutto nuovo, il primo progettato da Apple

Il nuovo iPhone 16e può vantarsi per essere il primo iPhone della storia dotato di un modem progettato interamente da Apple, dopo anni di affidamento alle soluzioni realizzate da Qualcomm.

Il nuovo modem si chiama Apple C1 ed è pubblicizzato dal colosso di Cupertino come “il modem più efficiente mai visto su un iPhone”: il lavoro in parallelo tra il chip A18, il nuovo modem C1, la disposizione interna dei componenti e la gestione avanzata dei consumi di iOS 18, fanno sì che lo smartphone possa offrire una incredibile autonomia, dichiarata in 26 ore (riproduzione video) o 21 ore (video streaming), superiore del 15% rispetto a quella di iPhone 16. Manca la ricarica wireless.

Tra gli obiettivi di una scelta del genere rientra sicuramente la volontà di abbattere i costi; il colosso di Cupertino cercherà comunque di far tesoro dei feedback che giungeranno da esperti del settore e comuni utilizzatori perché, con ogni probabilità, cercherà di inserire questo modem (o le versioni successive) anche nei prossimi iPhone e iPad.

Scheda tecnica di iPhone 16e

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPhone 16e di Apple.

Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

x x Peso: 167 grammi

Display: OLED da 6,1″ (1170 x 2532 pixel) a 60 Hz con luminosità di picco a 1200 nit

da (1170 x 2532 pixel) a con luminosità di picco a SoC: Apple A18 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 8 GB (RAM) e 128 , 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e , o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 48 MP (grandangolare con OIS)

(grandangolare con OIS) Fotocamera anteriore: 12 MP + SL 3D (Face ID)

+ (Face ID) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS, USB-C

, , , , GPS, USB-C Batteria: circa 3279 mAh , ricarica cablata a 20 W e ricarica wireless Qi

, ricarica cablata a e ricarica wireless Sistema operativo: iOS 18.3

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone 16e, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Galleria immagini dello smartphone

Apple iPhone 16e: disponibilità e prezzi

Il nuovo iPhone 16e di Apple sarà disponibile al pre-ordine sul sito del colosso di Cupertino (lo sarà presto anche su Amazon e altri canali) a partire dalle ore 14:00 di venerdì 21 febbraio 2025, mentre la disponibilità effettiva è prevista per venerdì 28 febbraio 2025.

Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Bianco e Nero e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati sul mercato italiano:

Taglio da 128 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di Taglio da 256 GB al prezzo di 859 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1109 euro

Facendo un confronto con il modello precedente, ignorando il taglio da 64 GB che è stato pensionato definitivamente, assistiamo a un aumento di 100 euro nei prezzi di listino (il modello 2022 veniva proposto a 629 euro nel taglio da 128 GB e a 759 euro nel taglio da 256 GB).

I passi in avanti rispetto al passato ci sono e sono ben visibili. iPhone 16e entra a listino fregiandosi, come di consueto, del titolo di iPhone più economico: iPhone 15, ad esempio, costa 879 euro, ben 150 euro in più (anche se, spesso, si trova in offerta a prezzi più bassi). Salgono a 250 gli euro di differenza sul listino di iPhone 16 (parte da 979 euro): saranno sufficienti a giustificare, stavolta, il display fermo a 60 Hz?