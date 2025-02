Lo scorso 19 febbraio, mettendo fine a un infinito filotto di indiscrezioni, Apple ha annunciato ufficialmente il nuovo iPhone 16e, quarta generazione dell’iPhone economico che si discosta dal passato per un cambio della nomenclatura e che pensiona tre storiche presenze nella gamma iPhone.

Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, aprono ufficialmente i pre-ordini per il nuovo iPhone e, di conseguenza, può essere interessante metterlo a confronto (per il momento sulla carta) con i suoi principali rivali “interni” ancora presenti nel catalogo Apple, ovvero iPhone 15 e iPhone 16.

Apple apre ufficialmente i pre-ordini per il nuovo iPhone 16e

Come da programma, Apple ha dato il via ai pre-ordini per iPhone 16e, l’iPhone economico annunciato solo pochi giorni fa, che sarà ufficialmente in vendita a partire dal 28 febbraio 2025.

Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Bianco e Nero e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati sul mercato italiano:

Taglio da 128 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di Taglio da 256 GB al prezzo di 859 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1109 euro

L’iPhone più economico sfida (sulla carta) iPhone 15 e iPhone 16

Anche l’ultimo arrivato nella gamma iPhone ripropone, in salsa leggermente rivista e corretta, qualcosa di già visto: nello specifico, iPhone 16e è un iPhone 14 (trovate qua la nostra recensione) aggiornato al 2025 con molte delle novità di iPhone 16 “base”.

In quanto iPhone “economico”, tuttavia, mantiene alcune peculiarità (come la singola fotocamera o l’assenza del supporto MagSafe) per contenere il prezzo: ha quindi senso andare a confrontare (sulla carta), l’ultimo arrivato con iPhone 15 e iPhone 16, diretti concorrenti anche in una sorta di lotta interna.

Non ci soffermeremo molto sulle specifiche tecniche o sulla potenza, dato che i tre smartphone, estetica frontale a parte (notch contro Dynamic Island), si somigliano molto e offrono display paragonabili (tutti OLED da 6,1 pollici a 60 Hz). Cercheremo, invece, di concentrarci sulle differenze che possono far preferire l’uno o l’altro.

# iPhone 16e (2025) iPhone 16 (2024) iPhone 15 (2023) Dimensioni 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Peso 167 grammi 170 grammi 171 grammi Display Super Retina XDR

OLED da 6,1 pollici

(1170 x 2532 pixel)

60 Hz

con notch Super Retina XDR

OLED da 6,1 pollici

(1179 x 2556 pixel)

60 Hz

con Dynamic Island Super Retina XDR

OLED da 6,1 pollici

(1179 x 2556 pixel)

60 Hz

con Dynamic Island SoC Apple A18 (3 nm)

CPU hexa-core

GPU quad-core Apple A18 (3 nm)

CPU hexa-core

GPU penta-core Apple A16 Bionic

(4 nm) RAM 8 GB 8 GB 6 GB Memoria interna 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB Fotocamera singola

48 MP (grandangolo) doppia

48 MP (grandangolo)

12 MP (ultra-wide) doppia

48 MP (grandangolo)

12 MP (ultra-wide) Selfie 12 MP (con PDAF) 12 MP (con PDAF) 12 MP (con PDAF) Reti 5G

(modem Apple C1) 5G

(modem Qualcomm) 5G

(modem Qualcomm) Connettività Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

USB-C Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

USB-C Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

USB-C Autenticazione Face ID Face ID Face ID Batteria 3279 mAh (tbc) 3561 mAh 3349 mAh Ricarica 20 W (cablata)

7,5 W (wireless Qi) 25 W (cablata)

25 W (MagSafe)

15 W (wireless Qi2) 23 W (cablata)

15 W (MagSafe)

15 W (wireless Qi2)

iPhone 16e vs iPhone 15

Rispetto a iPhone 15, il nuovo iPhone 16e può vantare un SoC più recente e performante (Apple A18 contro Apple A16 Bionic) e ben 8 GB di memoria RAM (contro i 6 del modello 2023), caratteristica che apre le porte al supporto a Apple Intelligence (che arriverà a breve in Italia).

Un altro plus (o svantaggio, è un po’ soggettiva la cosa) è la presenza del tasto azione che ha rimpiazzato l’alert slider in ottica “versatilità”. Resta poi da capire come si comporterà il nuovo modem Apple C1 che ha debuttato sul nuovo iPhone economico: il colosso di Cupertino ha promesso prestazioni e consumi eccellenti ma aspettiamo le prove sul campo per le verifiche del caso.

Dove iPhone 15 fa meglio, invece, è il comparto fotografico che offre anche una fotocamera ultra-grandangolare. Il vecchio modello può vantare, inoltre, il supporto agli accessori MagSafe, assente sull’ultimo arrivato.

iPhone 16e vs iPhone 16

Il confronto tra iPhone 16e e iPhone 16, invece, potrebbe concludersi subito. Per forza di cose, il modello “base” della gamma numerata ha una scheda tecnica superiore già a partire dal SoC che è lo stesso A18 ma vanta un core in più per la GPU, utile soprattutto quando si gioca e per i compiti più “complessi” di intelligenza artificiale.

Rispetto all’ultimo arrivato, iPhone 16 offre il supporto agli accessori MagSafe, una ricarica più rapida, la fotocamera ultra-grandangolare e il pulsante Cattura (a dire il vero non apprezzatissimo da tutti) che dovrebbe portare al massimo il controllo sulle potenzialità del comparto fotografico e fornire un accesso rapido alla Visual Intelligence.

Come anticipato nel capitolo precedente, anche in questo caso c’è da capire come si comporterà sul fronte dei consumi iPhone 16e grazie al modem Apple C1: sulla carta, infatti, l’ultimo arrivato offre un’autonomia migliore anche rispetto al fratello maggiore.

iPhone 16e sfida (sulla carta) iPhone 15 e 16: capitolo prezzi

Concluse tutte le analisi pro-contro legate alla scheda tecnica, arriviamo a parlare di prezzi. iPhone 16e ha un listino decisamente più salato rispetto ai precedenti iPhone SE ma, al contempo, mantiene il ruolo di “iPhone più economico” tra quelli presenti a catalogo.

Guardando ai listini sullo store di Apple, iPhone 16e costa 150 euro in meno rispetto ad iPhone 15 e 250 euro in meno rispetto ad iPhone 16 a parità di taglio di memoria scelto.

# iPhone 16e (2025) iPhone 16 (2024) iPhone 15 (2023) 128 GB 729 euro 979 euro 879 euro 256 GB 859 euro 1.109 euro 1.009 euro 512 GB 1.109 euro 1.359 euro 1.259 euro Colorazioni

disponibili Bianco

Nero Blu oltremare

Verde acqua

Rosa

Bianco

Nero Blu

Rosa

Giallo

Verde

Nero

Considerando i soli prezzi di listino, quindi, iPhone 16e è la soluzione ottimale per approcciare il mondo Apple con un dispositivo assolutamente all’avanguardia. Gli altri due modelli, hanno il vantaggio di essere sul mercato da molto più tempo e di aver subito un fisiologico calo di prezzo.

Ad esempio, al momento della stesura di questo articolo, iPhone 15 (128 GB) può essere acquistato su Amazon a 749 euro, un prezzo molto vicino a quello dell’ultimo arrivato: sta a voi valutare se preferiate avere una fotocamera ultra-grandangolare e il supporto a MagSafe (in questo caso preferite il 15) o le funzionalità di Apple Intelligence (in questo caso preferite il 16e).

Un discorso simile può essere fatto nei confronti di iPhone 16 (128 GB) che, al momento della stesura di questo articolo, può essere acquistato su Amazon a 849 euro: la differenza è di 120 euro tra questo e l’ultimo arrivato ma, in questo caso, i vantaggi sembrano essere tutti appannaggio di iPhone 16; l’unico fattore che può spingervi verso il 16e può essere il prezzo.