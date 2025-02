Per quanto il lancio degli smartphone della serie iPhone 17 non sia certo dietro l’angolo, in rete già da qualche tempo circolano indiscrezioni di vario tipo sia per quel che concerne le specifiche tecniche, che per quel che riguarda il design dei futuri dispositivi Apple. Nello specifico, dal punto di vista estetico, la maggior parte delle voci si sta concentrando su un presunto comparto fotografico completamente rinnovato nel design: abbiamo visto come secondo alcuni iPhone 17 potrebbe avere un modulo fotografico posizionato centralmente e in orizzontale, o ancora come la versione Pro potrebbe ispirarsi ai Google Pixel della concorrenza.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare in rete un render piuttosto insolito dell’ipotetico iPhone 17 Pro Max, caratterizzato da un modulo fotografico completamente ridisegnato; l’immagine mostra una barra orizzontale che occupa gran parte della scocca posteriore, una soluzione che ricorda da vicino quanto già visto su alcuni dispositivi Pixel di Google, seppur con dimensioni decisamente più pronunciate. Oltre a ciò, altre fonti vociferano di cambiamenti anche per il display, Apple adotterà realmente questo design?

Due cambiamenti drastici per iPhone 17 Pro Max secondo i rumor

Chiunque abbia seguito l’evoluzione stilistica di Apple sa che l’azienda di Cupertino preferisce modificare gradualmente il design dei propri dispositivi, introducendo sì miglioramenti, ma mirati, e senza stravolgere l’identità visiva a cui gli utenti sono abituati. Il render in questione, invece, propone un cambiamento decisamente radicale, con una fotocamera che si sviluppa in larghezza lungo tutto il retro, una scelta che appare poco in linea con le attuali tendenze del marchio.

Nel video qui sopra potete vedere il render di Jon Prosser e del suo attuale render artist Asher Dipprey che, in realtà, sembra basato su un rumor del leaker Majin Bu condiviso sul social network X (ex Twitter) a fine gennaio, come potete vedere qui sotto.

I received an image of an alleged CAD of iPhone 17 Pro, I showed it to some designers to try to understand if the image was real and they told me that their warning is a fake. Even if it is fake it should reflect what are the CAD of the models currently being tested pic.twitter.com/40ETreYQyg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 24, 2025

Tuttavia, c’è da considerare che entrambe le fonti non sono tra le più affidabili in circolazione e sono state a più riprese smentite dai fatti; dunque Apple adotterà realmente questo nuovo design o no?

Difficile dare una risposta certa, se Apple decidesse di adottare una soluzione simile, le implicazioni sarebbero molteplici: da un lato, un modulo fotografico più ampio potrebbe effettivamente migliorare la qualità degli scatti, circostanza che implicherebbe necessariamente l’implementazione di nuove tecnologie per la fotografia computazionale o un sistema di stabilizzazione avanzato. Dall’altro, una barra così pronunciata potrebbe rappresentare una sfida dal punto di vista dell’ergonomia e del bilanciamento del peso, senza contare le possibili implicazioni estetiche che potrebbero dividere la community degli utenti.

È anche vero che, in passato, Apple ha già dimostrato di saper adottare soluzioni inaspettate (come il Dynamic Island su iPhone 14 Pro), ma sempre mantenendo una certa coerenza con il proprio linguaggio di design, un cambiamento così drastico nel modulo fotografico appare dunque poco probabile, almeno nel breve termine.

A proposito di Dynamic Island, nelle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha di fatto dato credito a voci di corridoio già circolate, secondo le quali Apple andrà a ridurre le dimensioni della Dynamic Island di iPhone 17 Pro Max: nello specifico, secondo quanto condiviso sembra che l’azienda abbia intenzione di adottare una nuova tecnologia “metalens” che consolida alcuni componenti del sensore Face ID, riducendo di fatto le dimensioni del display del dispositivo in questione.

Se ciò si rivelasse corretto, il futuro smartphone della mela non beneficerebbe solamente di un miglioramento lato fotocamera frontale, ma anche e soprattutto di un vantaggio estetico; una Dynamic Island più piccola significa meno ritaglio nero nel display e quindi uno schermo quasi all-screen. Secondo il leaker inoltre, Apple sarebbe intenzionata a portare la tecnologia metalens anche su iPad Pro e iPad pieghevole in futuro, che potrebbero così beneficiare di cornici più ridotte.

Inutile sottolineare come, allo stato attuale, non ci siano informazioni ufficiali che confermino questa direzione. Apple, come sempre, mantiene il massimo riserbo sui propri dispositivi futuri, e per avere un quadro più chiaro bisognerà attendere indiscrezioni da fonti più affidabili o eventuali fughe di notizie più concrete nei prossimi mesi; dovremo dunque pazientare ancora un po’ prima di scoprire cosa ha in serbo Apple per la futura serie di iPhone.