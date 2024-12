Con un po’ di ritardo su altri mercati, finalmente oggi Amazon presenta in Italia la sua gamma di smart TV: in totale sono otto modelli, divisi tra le serie Fire TV Omni QLED, Fire TV – Serie 4 e Fire TV – Serie 2, tutti con particolare attenzione al prezzo contenuto e alle funzionalità intelligenti. Scopriamo tutto più da vicino, comprese le offerte di lancio.

Amazon lancia le sue smart TV in Italia a partire da 199,99 euro

Le smart TV di punta fanno parte della serie Fire TV Omni QLED, dotata di un pannello 4K tra 43 e 55 pollici con tecnologia Quantum Dot (QLED), comandi vocali Alexa e modalità ambiente di Fire TV; quest’ultima funzione permette di visualizzare informazioni importanti sullo schermo, come i widget di Alexa oppure delle opere d’arte quando non sono in uso per altro. Anche i modelli Fire TV – Serie 4 offrono uno schermo 4K tra i 43 e i 55 pollici, con supporto integrato per HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus, mentre i modelli Fire TV – Serie 2 risultano quelli più accessibili e “compatti”, con schermi Full-HD (1080p) o HD (720p).

“Con oltre 250 milioni di dispositivi Fire TV acquistati in tutto il mondo, Amazon continua ad impegnarsi per migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento dei clienti, con l’obiettivo di renderla ancora più ricca, coinvolgente e intuitiva”, ha dichiarato Emma Gilmartin, Direttore di Fire TV Europe. “Fire TV rappresenta già l’avanguardia nell’innovazione dello streaming e oggi siamo entusiasti di passare al livello successivo, portando in Italia la nostra gamma di Smart TV, ancora più intelligenti e accessibili che, grazie all’utilizzo della tecnologia vocale, consentono il controllo della Casa Intelligente e una ricerca dei contenuti incredibilmente semplice“.

La serie Fire TV Omni QLED è quella di punta, e vuole rivoluzionare il concetto di smart TV combinando la potenza, i vantaggi e i comandi vocali di Alexa e le funzionalità ambientali, che “trasformano” ogni televisore in un display intelligente anche quando non viene usato per lo streaming. I modelli sono dotati di display QLED 4K con local dimming full-array (non sul 43″) fino a 64 zone (in base alla diagonale), e integrano i più recenti formati di qualità visiva grazie al supporto a HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive; a bordo è presente un sensore di luce ambientale che consente di modificare in modo dinamico i livelli di luminosità, fornendo contrasti ottimali tra sorgenti, formati e condizioni di luce.

Quando non viene utilizzato per lo streaming di contenuti, lo schermo può dare spazio a opere d’arte, foto personali, musica e widget di Alexa: le smart TV sfruttano sensori di presenza integrati per rilevare l’ingresso di qualcuno nella stanza, attivando automaticamente la modalità ambiente. Questa può essere gestita con i comandi vocali e, più nello specifico, comprende:

widget Alexa che forniscono informazioni utili, come ad esempio calendario e promemoria, il controllo di altri dispositivi smart, consigli su cosa guardare e non solo;

display dinamico, con la possibilità di visualizzare sfondi dinamici e opere d’arte inedite, che si adattano all’ambiente in base a temperatura, orario, condizioni atmosferiche e non solo; offre l’accesso gratuito a più di 2000 opere d’arte di stili differenti, più di 80 sfondi animati e foto personalizzate;

routine personalizzate di Alexa per controllare e gestire la smart home e l’intrattenimento.

Tutto questo senza dimenticare la privacy: Amazon fa sapere che resta la possibilità di scollegare elettronicamente il microfono premendo l’apposito interruttore, e che è possibile scegliere le funzioni da tenere attive in base alle proprie preferenze.

Fire TV – Serie 4 mantiene le diagonali del modello QLED (43, 50 e 55 pollici), ma risulta più abbordabile a livello di prezzi. Resta al suo posto la risoluzione 4K UHD con supporto HDR10 e HLG, e include il telecomando vocale Alexa per cercare, avviare e gestire i contenuti, oppure per controllare il meteo, i risultati sportivi e non solo. Naturalmente offre un’esperienza Fire TV completamente integrata. Fire TV – Serie 2 costituisce la gamma entry level delle smart TV Amazon: abbiamo modelli da 32 e da 40 pollici con risoluzione HD Ready o Full-HD, entrambi con supporto a HDR10, HLG e Dolby Digital Audio.

Le nuove smart TV uniscono in un’unica schermata la TV in diretta a tutti i contenuti disponibili in streaming attraverso le varie app e servizi (come Prime Video, RaiPlay, Netflix, Disney+, Apple TV+ e così via).

Prezzi e offerte di lancio delle smart TV Amazon

Fire TV Omni QLED è disponibile su Amazon.it nei modelli da 43″, 50″ e 55″ con offerte di lancio a partire da 449,99 euro. Fire TV – Serie 4 è acquistabile sempre nei modelli da 43″, 50″ e 55″ in offerta lancio a partire da 379,99 euro, mentre Fire TV – Serie 2 è disponibile nei modelli da 32″ e 40″ con una proposta di lancio che parte da 199,99 euro. Ecco i prezzi nel dettaglio, con i vari sconti:

Le offerte di lancio sono disponibili fino alle ore 9:00 del 27 dicembre 2024, salvo esaurimento anticipato dei prodotti.