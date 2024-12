Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese natalizio, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a dicembre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a dicembre 2024

Film in uscita su Apple TV+

Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di dicembre 2024 da non perdere con quella senza dubbio più attesa: stiamo parlando di Fly Me to the Moon – Le due facce della luna, brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 della NASA. Volano scintille quando l’esperta di marketing Kelly Jones (Johansson), assunta per ridare lustro all’immagine pubblica della NASA, porta scompiglio nel già difficile compito del direttore del lancio Cole Davis (Tatum). Quando la Casa Bianca decide che la missione è troppo importante per fallire, Jones viene incaricata di inscenare un finto atterraggio sulla Luna come piano di riserva, e il conto alla rovescia ha davvero inizio. Nel cast anche Woody Harrelson, con la regia di Greg Berlanti.

Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fly Me to the Moon.

Questo mese è prevista su Apple TV+ solo la novità qui sopra per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete anche recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Wonder Pets in città (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ di dicembre 2024 lato serie TV con Wonder Pets in città, serie di animazione per tutta la famiglia che vede protagonisti tre eroici animaletti. Izzy il porcellino d’India, Tate il serpente e Zuri il coniglietto sono ospiti in una scuola materna di New York, e viaggiano per tutto il mondo con la loro fantastica “Jetcar” per salvare animali regalando avventure a ritmo di musica dal tema mini-opera. Quando il gioco si fa duro, Izzy, Tate e Zuri uniscono i loro talenti e le loro abilità facendo lavoro di squadra per salvare la situazione, perché insieme non c’è nulla che non possano fare.

Disponibile in streaming dal 13 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wonder Pets in città.

Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish Holiday Special (original)

Restiamo sull’animazione con uno speciale natalizio di Le avventure di Eva, intitolato Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish Holiday Special. Eva è una civetta vivace e ingegnosa che abita accanto alla sua migliore amica Lucy nella foresta di Treetopington. Con la sua personalità irresistibile e la grande immaginazione, si lancia in avventure sempre più ambiziose che annota puntualmente sul suo diario. Il mondo incantato di Treetopington accoglie un nuovo speciale natalizio nel quale Eva, civetta creativa e piena di fantasia, vive un’altra emozionante avventura insieme alla sua migliore amica, documentando come sempre il tutto nel suo diario personale. Perfetto per tutta la famiglia durante le festività. La seconda stagione di Le avventure di Eva arriverà il 24 gennaio 2025.

Disponibile in streaming dal 13 dicembre 2024.

I segreti degli animali (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di dicembre 2024 con I segreti degli animali, serie di documentari dedicata ai modi intelligenti e creativi in cui gli animali affrontano le sfide più straordinarie della vita, dall’abbandono della tana fino alla ricerca di un partner. Tra i protagonisti dei 10 episodi vedremo un giovane basilisco capace di correre sull’acqua, un’otaria orsina, un giovane scimpanzé, un polpo venato, un orso malese che sfugge ai parassiti arrampicandosi sugli alberi, un ragno tessitore che costruisce un fantoccio per confondere i predatori, un giovane colobo in cerca di carbone, giovani scimmie cappuccine fedeli l’una all’altra e non solo. La serie offre un’approfondita analisi di più di 70 specie uniche, filmate in 24 Paesi nell’arco di 3 anni, e permette di scoprire comportamenti animali inediti, mostrando l’incredibile intelligenza e l’adattabilità di ogni specie. Con la voce narrante di Hugh Bonneville (Luca Biagini nella versione italiana), conosciuto per Paddington e Downton Abbey, e curata da Matt Brandon (showrunner di Planet Earth III – Le meraviglie della natura).

Disponibile in streaming dal 18 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I segreti degli animali.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (e almeno un finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a dicembre 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Tú también lo harías – Tacito accordo (finale di stagione) – 11 dicembre 2024

Shrinking (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Before (nuovi episodi) – ogni venerdì

Bad Sisters (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

SILO (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di Scissione (17 gennaio 2025), la serie TV Prime Target (22 gennaio 2025), la quarta stagione di Mythic Quest (29 gennaio 2025) e Misteri dal profondo (in arrivo prossimamente con Miles Teller e Anya Taylor-Joy).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.