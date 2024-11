Le novità Amazon Prime Video di dicembre 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese natalizio (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a dicembre 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Ricomincio da TAAAC

Apriamo le novità Amazon Prime Video di dicembre 2024 con Ricomincio da TAAAC, divertente commedia con protagonista Germano Lanzoni nei panni dell’iconico “Signor Imbruttito”, manager milanese noto anche come “Il Milanese Imbruttito“. Questa volta il manager si ritrova in grossi guai, dopo aver perso lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità. Per sbarcare il lunario, si ritrova a fare il rider e altri lavori umili che da sempre ha disprezzato e dileggiato, in un divertente contrappasso dantesco. In sua compagnia c’è Martin (Maurizio Bousso), il ragazzo di origine africane al quale l’Imbruttito ha fatto una battuta razzista che gli è costata il posto di lavoro, che gli insegnerà qualcosa sui valori della vita semplice. Dopo Mollo tutto e apro un chiringuito, torna sul “grande” schermo il noto personaggio interpretato da Germano Lanzoni.

Disponibile in streaming dal 2 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ricomincio da TAAAC.

Jack Whitehall Missione Natale (original)

Entriamo in piena atmosfera natalizia con Jack Whitehall Missione Natale, un film in parte commedia in parte diario di viaggio nel quale l’attore e conduttore viene affiancato da Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies. È la stagione dei regali, dei buoni propositi e, naturalmente, degli speciali di Natale. Ecco perché questo mese arriva il regalo di Natale ideale per gli amanti del genere comedy. Jack Whitehall si ritrova bloccato negli Stati Uniti con solo quattro giorni a disposizione per riuscire a tornare nel Regno Unito in tempo per Natale. Intraprende così un viaggio incredibile e, secondo alcuni, inverosimile, che coinvolge aerei, treni, slitte trainate da husky e bob. Una serie di personaggi famosi, opportunamente collocati, aiuteranno (e ostacoleranno) Jack ad orientarsi nel caos natalizio, nel tentativo di tornare a casa in tempo. Riuscirà Jack a tornare in tempo? O sarà costretto a trascorrere le vacanze negli Stati Uniti? Insieme all’inconfondibile humor britannico che contraddistingue il protagonista, un frizzante cast internazionale destinato a regalare risate a crepapelle.

Disponibile in streaming dal 3 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jack Whitehall Missione Natale.

Hildegard – La Vergine Rossa (original)

Da non perdere questo mese anche Hildegard – La Vergine Rossa, film basato su una storia vera che mescola dramma storico, romance e thriller con una punta di true crime. Hildegart viene concepita ed educata dalla madre Aurora per essere la donna del futuro, diventando una delle menti più brillanti della Spagna degli anni ’30 e uno dei principali punti di riferimento europei sulla sessualità femminile. A 18 anni, Hildegart inizia a sperimentare la libertà e incontra Abel Velilla, che la aiuta a esplorare un nuovo modo di vivere e sentire e a staccarsi dal rigido controllo della madre. Aurora teme di perdere presa sulla figlia e fa di tutto per impedire che Hildegart si allontani. Le due donne si scontrano in una notte d’estate del 1933 mettendo così fine al “Progetto Hildegart”.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2024.

Bad Boys: Ride or Die

Da guardare a dicembre 2024 su Prime Video c’è Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della popolare serie di film con protagonisti gli agenti (e amici ormai da una vita) Mike Lowrey e Marcus Burnett (interpretati da Will Smith e Martin Lawrence). Questa volta i due si ritrovano a seguire le indagini di corruzione all’interno della polizia di Miami. Scoprono così che il loro ex Capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano), ora defunto, è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga. Questa scoperta però si ritorce contro di loro, visto che da quel momento sono sospettati di aver collaborato con lui e alcune organizzazioni criminali della città. Ora Lowrey e Burnett devono scappare per non farsi catturare da polizia e malviventi e per poter risolvere il caso lavorando al di fuori della legge. Tra imprese maldestre, fughe estreme ed esplosioni che mettono le loro vite in pericolo, i due agenti affrontano una missione senza precedenti. Riusciranno a cavarsela anche stavolta? Nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Tasha Smith, Joe Pantoliano

Disponibile in streaming dal 20 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bad Boys: Ride or Die.

È colpa tua? (original)

Tra le novità di dicembre di Prime Video anche È colpa tua?, atteso sequel del film spagnolo È colpa mia? uscito lo scorso anno: entrambi sono tratti dagli omonimi romanzi firmati da Mercedes Ron. L’amore tra Noah e Nick sembra essere indissolubile, nonostante i tentativi da parte dei genitori di separarli. Ma il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni. La comparsa di un’ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni poco chiare della madre di Nick scuoteranno le fondamenta non solo del loro rapporto, ma della stessa famiglia Leister. Quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, può davvero andare a finire bene? Tornano nei loro ruoli Nicole Wallace e Gabriel Guevara, affiancati dai rientranti Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona e Eva Ruiz, e dai nuovi arrivati Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade e Felipe Londoño.

Disponibile in streaming dal 27 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di È colpa tua?.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Bad Guy – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di dicembre 2024 lato serie TV con la seconda stagione di The Bad Guy, atteso nuovo capitolo della dark comedy diretto da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e interpretato da un ricco cast (Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola). La prima stagione, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che è stato ingiustamente accusato di essere. La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Bad Guy.

The Sticky – Il grande furto (original)

Restiamo sulle dark comedy con The Sticky – Il grande furto, serie Blumhouse Television ispirata ad un furto realmente accaduto nel 2012 che ha fatto notizia a livello internazionale, con sciroppo d’acero rubato dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari. Segue le vicende di Ruth Landry (Margo Martindale), tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età che, quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine. Farà squadra con un mafioso di Boston dal carattere irascibile (Chris Diamantopoulos) e con una gentile guardia di sicurezza franco-canadese (Guillaume Cyr) per portare a termine un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec. Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Sticky – Il grande furto.

Secret Level (original)

Una delle novità sicuramente più attese e da vedere a dicembre su Amazon Prime Video è Secret Level, nuova serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo, ideata dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS. Creata da Tim Miller, anche produttore esecutivo, la serie riunisce un cast leggendario che include Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey e Michael Beach. Ciascuno dei 15 episodi rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori: si spazia tra Armored Core, Warhammer 40,000, Unreal Tournament, The Outer Worlds, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky e le più celebri saghe PlayStation Studios. Primi episodi disponibili dal 10 dicembre, la seconda parte dalla settimana successiva (17 dicembre).

Disponibile in streaming dal 10 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Secret Level.

Beast Games (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video del mese con Beast Games, game-show realizzato dal celebre youtuber MrBeast. Dalla mente innovativa di MrBeast arriva una nuova serie di competizioni da record: 1.000 giocatori si sfidano in sfide fisiche, mentali e sociali da mangiarsi le unghie per avere la possibilità di vincere un enorme premio in denaro da 5 milioni di dollari. Settimana dopo settimana, i giocatori useranno la loro forza e il loro ingegno per restare in gioco, con la speranza di risultare il vincitore multimilionario. Lo show è presentato direttamente da Jimmy Donaldson (vero nome dello youtuber).

Disponibile in streaming dal 19 dicembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Beast Games.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo nuove stagioni per L’Uomo tigre e One Piece, ma anche diversi film firmati Christopher Nolan, pellicole natalizie, film della serie de La Pantera Rosa, la trilogia di Una notte da leoni e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a dicembre 2024 su Amazon Prime Video:

The 100 (stagioni 1-7) – 1° dicembre 2024

Ben-Hur – 1° dicembre 2024

Il Grinch (2000) – 1° dicembre 2024

Il Grinch – 1° dicembre 2024

Dunkirk – 1° dicembre 2024

Inception – 1° dicembre 2024

Interstellar – 1° dicembre 2024

Quinto potere – 1° dicembre 2024

Rush – 1° dicembre 2024

Tenet – 1° dicembre 2024

The peacekeeper – Il pacificatore – 1° dicembre 2024

The Prestige – 1° dicembre 2024

Turbo – 1° dicembre 2024

La pantera rosa colpisce ancora – 1° dicembre 2024

La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau – 1° dicembre 2024

La vendetta della pantera rosa – 1° dicembre 2024

Sulle orme della pantera rosa – 1° dicembre 2024

Pantera rosa – Il mistero Clouseau – 1° dicembre 2024

La pantera rosa – 1° dicembre 2024

La pantera rosa 2 – 1° dicembre 2024

Una notte da leoni – 1° dicembre 2024

Una notte da leoni 2 – 1° dicembre 2024

Una notte da leoni 3 – 1° dicembre 2024

Pets – Vita da animali – 1° dicembre 2024

Pets 2 – Vita da animali – 1° dicembre 2024

Bad Boys for Life – 4 dicembre 2024

L’esorcista – La genesi – 11 dicembre 2024

Men in Black: International – 11 dicembre 2024

Michael Jackson’s This Is It – 11 dicembre 2024

Street Fighter – Sfida finale – 11 dicembre 2024

Whiplash – 11 dicembre 2024

Hotspot – Amore senza rete – 13 dicembre 2024

L’uomo tigre (stagione 4) – 15 dicembre 2024

One Piece (stagioni 4 e 5) – 20 dicembre 2024

Il Maresciallo Rocca (stagioni 1-5) – 29 dicembre 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Demeter – Il risveglio di Dracula – 12 dicembre 2024

Fidanzata in affitto – 20 dicembre 2024

The Machine – 23 dicembre 2024

I Cavalieri dello zodiaco – 25 dicembre 2024

Scordato – 26 dicembre 2024

Luce – Accendi il tuo coraggio – 26 dicembre 2024

Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario – 31 dicembre 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le sette stagioni di The Mentalist (14 dicembre 2024) e le quattro stagioni di Sherlock (31 dicembre 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Red Carpet – Vip al tappeto (9 gennaio 2025), Inarrestabile (16 gennaio 2025) e You’re Cordially Invited (30 gennaio 2025). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo che dal 16 dicembre al 6 gennaio è disponibile una selezione di canali con prova gratuita estesa a 30 giorni. Inoltre, Infinity Selection è disponibile a 0,99 euro per tre mesi.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.