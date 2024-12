Quali sono le novità da vedere a dicembre 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell'ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a dicembre 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Chi segna vince

Apriamo le novità NOW e Sky di dicembre 2024 con Chi segna vince, pellicola diretta da Taika Waititi con Michael Fassbender, Frankie Adams ed Elisabeth Moss che racconta una storia vera, quella di una partita di calcio tenutasi nel 2001 durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2002. A giocare l’una contro l’altra furono le squadre delle Samoa Americane e dell’Australia, con il match che si concluse con la sconfitta delle Samoa con un punteggio pari a 31-0, che fece segnare un vero e proprio record come il più ampio scarto di gol in una partita ufficiale. Nel 2014, a risollevare le sorti di questo team sconfortato, prossimo alle qualificazioni per la successiva Coppa del Mondo, venne chiamato l’allenatore olandese Thomas Rongen, nella speranza che questo ex centrocampista potesse invertire il destino avverso della squadra. La sceneggiatura del film si basa sul documentario inglese Next Goal Wins (2014), diretto da Mike Brett e Steve Jamison.

Disponibile dal 3 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chi segna vince.

Era mio figlio

Proseguiamo con Era mio figlio, film diretto da Savi Gabizon con protagonisti Richard Gere e Diane Kruger. Daniel è uno scapolo sulla sessantina che vent’anni prima è stato fidanzato con Alice, una ragazza canadese che rimase incinta senza dirgli nulla. Daniel scopre in modo tragico della sua paternità dopo che Alice gli comunica che suo figlio è morto in un incidente stradale. Sconvolto dalla notizia, l’uomo vuole conoscere tutti i dettagli che riguardano suo figlio e la sua vita. Parlando con le persone che lo conoscevano scopre chi era e cerca di immaginare come sarebbe stato aver saputo della sua esistenza prima. L’occasione mancata di essere padre e vedere crescere suo figlio lo portano a riflettere sulla sua vita e sulle scelte del passato.

Disponibile dal 14 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Era mio figlio.

La stanza degli omicidi

Da non perdere questo mese La stanza degli omicidi, film che mischia azione, giallo e commedia con un cast capitanato da Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Joe Manganiello. Racconta la storia di tre personaggi: un sicario di nome Reggie, il suo capo Gordon e la mercante d’arte Patrice. Quest’ultima sta attraversando un periodo buio nel suo campo a causa delle scarse vendite e con il rischio che la sua galleria fallisca. Inoltre, la donna ha anche un grosso debito da saldare, quello con il suo fornitore di droga, al quale offre un’opera d’arte al posto dei soldi che gli deve. Questo dipinto, però, attira l’attenzione del capo dello spacciatore, Gordon, che vede nella galleria di Patrice un ottimo punto di riciclaggio del denaro sporco. Nonostante inizialmente sia titubante, la gallerista accetta lo stratagemma che le propone il boss, ma affinché tutto vada nel verso giusto hanno bisogno di più opere d’arte. È così che Gordon chiede al sicario Reggie di produrre dei dipinti per riempire gli spazi, ma l’opera dell’assassino genererà grande scalpore nel mondo dell’arte, rischiando di mandare il piano all’aria.

Disponibile dal 20 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La stanza degli omicidi.

The Holdovers – Lezioni di vita

Tra le novità NOW e Sky On Demand da vedere a dicembre troviamo The Holdovers – Lezioni di vita, pellicola diretta da Alexander Payne con protagonista Paul Giamatti. Racconta la storia di un insegnante, Paul Hunham, che pare non piacere a nessuno, né ai suoi studenti né ai suoi colleghi e neppure al preside. Nessuno, infatti, pare gradire il suo essere rigido e pomposo. È il Natale del 1970 e Paul, senza una famiglia e un luogo dove trascorrere le festività, decide di restare a scuola dorante le vacanze come supervisore degli studenti che ancora non hanno potuto far ritorno nelle loro case. Dopo qualche giorno, soltanto uno studente rimane nell’istituto. Si tratta del quindicenne Angus, un ottimo studente ma con un pessimo comportamento, che crea sempre problemi e rischia ogni volta l’espulsione. Oltre a Paul e al giovane, è rimasta nella scuola anche la capocuoca Mary, che si occupa dei figli dei privilegiati nella scuola e che di recente ha perso suo figlio nella guerra in Vietnam. I tre si ritroveranno a formare un’improbabile famiglia sotto le festività natalizie, condividendo diverse disavventure nelle nevose due settimane che trascorreranno insieme in New England.

Disponibile dal 22 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Holdovers – Lezioni di vita.

Wonka

Il giorno di Natale arriva su NOW e Sky Wonka, film diretto da Paul King: si tratta di un prequel che mostra come Willy sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato. La pellicola ripercorre la giovinezza di Willy Wonka (Timothée Chalamet), la cui vita era stata finora un mistero. Oltre a raccontare come un semplice ragazzo sia riuscito a diventare il possessore di un’azienda di dolciumi nota in tutto il mondo, mostra come Willy abbia incontrato per la prima volta i fidati Umpa Lumpa. Aspirante mago e inventore, il giovane Willy ha il sogno di aprire una cioccolateria alle Galeries Gourmet, dove si reca per farsi conoscere vendendo i suoi cioccolatini, che permettono di volare a chi li mangia. I tre principali cioccolatieri della galleria, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber, notando come Wonka attiri i clienti, fanno sì che la polizia confischi i guadagni ottenuti nel corso della giornata dal ragazzo. Impossibilitato a pagare l’affitto della sua stanza a causa anche delle alte clausole che l’ingenuo giovane non aveva notato durate la firma del contratto, inizia a lavorare nella lavanderia di proprietà della padrona di casa, la signora Scrubbit (Olivia Colman). Qui incontra altre persone che come lui sono rimaste incastrate dalla Scrubbit, ma lega soprattutto con l’orfana Noodle, alla quale racconta come è nato il suo amore per il cioccolato. Sarà proprio la sua nuova amica a spiegargli come funziona il business dei dolciumi, controllato dal famigerato “cartello del cioccolato” e cercherà di aiutarlo a realizzare il suo sogno di aprire una cioccolateria. Come riuscirà Willy Wonka ad abbattere la spietata concorrenza? Perché gli Umpa Lumpa diventeranno i suoi operai? E come arriverà Willy ad aprire l’enorme fabbrica Wonka? Il film risponde proprio a queste domande.

Disponibile dal 25 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wonka.

Come far litigare mamma e papà

Da guardare questo mese anche Come far litigare mamma e papà, commedia diretta da Gianluca Ansanelli con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. I due vestono i panni degli amorevoli genitori del piccolo Gabriele. Alcuni bambini sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche, ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam e papà Stefano, complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare. Ci proverà con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, ordendo un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo. Nel cast anche Nino Frassica, Valentina Barbieri, Luca Vecchi ed Elisabetta Canalis.

Disponibile dal 26 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come far litigare mamma e papà.

A Quiet Place – Giorno 1

Cambiamo genere perché da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2024 c’è A Quiet Place – Giorno 1, prequel e terzo capitolo della saga horror. Una normale giornata a New York viene sconvolta all’improvviso dall’arrivo di tremende creature aliene, assetate di sangue e dotate di udito a ultrasuoni, con cui cacciano gli esseri umani. L’unico modo per sopravvivere alla loro furia? Rimanere in totale e assoluto silenzio. Un film perfetto per gli amanti dello sci-fi apocalittico. Nel cast l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o, affiancata da Joseph Quinn e da Alex Wolff.

Disponibile dal 27 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Quiet Place – Giorno 1.

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky del mese lato film con Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, pellicola che mischia azione, avventura e fantascienza diretta da Adam Wingard e sequel di Godzilla vs. Kong (2021). Questa volta i due temibili mostri, Kong e Godzilla, si ritrovano alleati, visto che devono combattere fianco a fianco contro una nuova minaccia. Il Titano contro cui devono schierarsi mette in pericolo non solo la loro esistenza, ma anche quella di tutto il mondo. Il film approfondisce ulteriormente la storia dei due Titani, ma anche quella della misteriosa Skull Island. Nel cast Dan Stevens, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Disponibile dal 30 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Piedone – Uno sbirro a Napoli (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand lato serie TV con Piedone – Uno sbirro a Napoli, poliziesco in quattro appuntamenti targato Sky Original diretto da Alessio Maria Federici. Vede Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer. Nel cast anche Silvia D’Amico e Fabio Balsamo nei panni della commissaria Sonia Ascarelli e dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Per Vincenzo tornare a Napoli significa chiudere i conti con il passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.

Disponibile dal 2 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Piedone – Uno sbirro a Napoli.

Yellowstone – stagione 5, parte 2

Prevista inizialmente per il mese scorso, arriva a dicembre la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, popolare serie TV che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria del ranch più esteso d’America e alle prese con spietati imprenditori edili, insistenti attacchi di una vicina comunità di indiani e non solo. Nella quinta stagione John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette la famiglia, aspirazioni politiche e nuove relazioni minacciano il futuro dei Dutton e del ranch. La posta in gioco è ancora più alta e il potere ha il suo prezzo. La seconda parte della quinta stagione fa segnare la fine di Kevin Costner come patriarca dei Dutton (visto l’abbandono dell’attore alla serie), ma sembra che la vicenda possa proseguire oltre.

Disponibile dal 20 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone.

The Walking Dead: The Ones Who Live (miniserie)

Chiudiamo col botto le principali novità NOW e Sky di dicembre con The Walking Dead: The Ones Who Live, miniserie e spin-off inedito della serie cult ispirata all’omonima graphic novel di Robert Kirkman. A partire da ottobre sono tornate su Sky le prime dieci stagioni di The Walking Dead, seguite per la prima volta (dopo il passaggio su Disney+) dall’undicesima e ultima, e dalla fine di questo mese debutta il primo degli spin-off dell’iconico franchise (inediti in Italia). La nuova serie riparte della relazione fra l’ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), per svelare cosa sia veramente accaduto. Una storia d’amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi. Alla presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie, la sua compagna non ha mai creduto davvero: è sempre stata convinta che fosse in vita, e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto caro. Su Sky arriveranno prossimamente anche gli altri due spin-off, ossia The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City, con protagonisti il personaggio interpretato da Norman Reedus (il primo), Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan).

Disponibile dal 30 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Walking Dead: The Ones Who Live.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film della Collection Christmas, che prosegue per tutta la durata del mese con una serie di pellicole a tema natalizio, ma non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a dicembre 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Un anno difficile – 4 dicembre 2024

Chicago Med (stagione 10) – 4 dicembre 2024

Chicago Fire (stagione 13) – 4 dicembre 2024

Chicago P.D. (stagione 12) – 4 dicembre 2024

La Vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie – 7 dicembre 2024

Ma chi ti conosce? – 8 dicembre 2024

Outlander (stagione 7, parte 2) – 14 dicembre 2024

Un oggi alla volta – 15 dicembre 2024

In più possiamo già anticiparvi alcune delle novità in arrivo prossimamente: a gennaio toccherà alla serie evento M. Il figlio del secolo (miniserie tratta dall’omonimo romanzo) e a Dune – Parte due.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2024.

