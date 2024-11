Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di dicembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese natalizio, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a dicembre 2024

Film in uscita su Netflix

Il treno dei bambini (original)

Apriamo le novità Netflix di dicembre 2024 con Il treno dei bambini, film tratto dal bestseller di Viola Ardone che racconta un viaggio attraverso la miseria, ma anche la generosità dell’Italia del dopoguerra vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri. 1946: Amerigo ha sette anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei “treni della felicità” passerà l’inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui. Accanto a lei Amerigo acquista una consapevolezza che lo porta ad una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita. Gli serviranno molti anni per scoprire la verità: chi ti ama non ti trattiene, ma ti lascia andare.

Disponibile in streaming dal 4 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il treno dei bambini.

That Christmas (original)

Cambiamo completamente genere con That Christmas, film di animazione tratto dalla trilogia di libri per bambini del noto pluripremiato sceneggiatore e regista Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually – L’amore davvero, Yesterday). Racconta una serie di storie intrecciate sulla famiglia e gli amici, sull’amore e la solitudine, e su un grande errore di Babbo Natale, senza dimenticare una quantità enorme di… tacchini. Questa commedia commovente di Locksmith Animation segna sia il debutto nell’animazione di Richard Curtis, che si occupa della sceneggiatura e della produzione esecutiva del film, sia quello alla regia dell’illustre veterano dell’animazione Simon Otto (Love, Death & Robots, Dragon Trainer). Per tutta la famiglia.

Disponibile in streaming dal 4 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di That Christmas.

Storia di Maria (original)

Da vedere questo mese su Netflix anche Storia di Maria, epopea biblica di formazione in cui Maria è emarginata e costretta a nascondersi a seguito dell’immacolata concezione. Racconta la storia di una delle figure storiche più profonde attraverso i suoi occhi e l’incredibile viaggio che ha portato alla nascita di Gesù. Scelta per dare alla luce il Messia, Maria (Noa Cohen) è emarginata a seguito dell’immacolata concezione e costretta a nascondersi. Quando il re Erode (Anthony Hopkins) ordina la caccia e l’uccisione del loro figlio neonato, Maria e Giuseppe (Ido Tako) si danno alla fuga. Mossi dalla fede e dal coraggio, faranno di tutto per salvargli la vita.

Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Storia di Maria.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (speciale original)

Da non perdere durante questo mese natalizio A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, speciale con ospiti musicali nel quale l’icona pop Sabrina Carpenter si esibisce in canzoni tratte dal suo EP “Fruitcake” e in altre iconiche cover natalizie che hanno conquistato le classifiche. Questo speciale prevede anche straordinarie performance musicali, ospiti comici, duetti inaspettati e molte altre sorprese e camei divertenti.

Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter.

Le novità Netflix di dicembre 2024 includono Carry-On, thriller originale diretto da Jaume Collet-Serra con Taron Egerton e Jason Bateman. La vicenda è ambientata alla vigilia di Natale in un grande aeroporto americano e vede protagonista Ethan Kopek, un giovane agente della TSA (agenzia federale per la sicurezza aerea) che si ritrova di fronte a un terribile dilemma morale. Mentre sta svolgendo il suo servizio, gli viene consegnato un auricolare e chiesto d’infilarlo nell’orecchio. Dall’altra parte una voce sconosciuta gli annuncia un messaggio ricattatorio: un uomo misterioso vuole costringerlo a consentire il passaggio ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di un bagaglio contenente materiale pericoloso, e permetterne così l’imbarco su un volo. Se non accetterà di farlo, l’uomo ucciderà tutte le persone presenti nell’aeroporto. Fino a che punto Ethan sarà pronto a spingersi per proteggere sé stesso e gli altri?

Disponibile in streaming dal 13 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Carry-On.

Saga completa di Harry Potter

Gli amanti di Harry Potter non possono perdersi questa nuova opportunità di godersi una maratona natalizia dell’intera saga. In arrivo questo mese tutti gli otto film tratti dai celebri romanzi di J.K. Rowling: “Harry Potter e la pietra filosofale“, “Harry Potter e la camera dei segreti“, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“, “Harry Potter e il calice di fuoco“, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice“, “Harry Potter e il principe mezzosangue“, “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1” e “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2“. Il periodo ideale per tornare nel magico mondo di Hogwarts al fianco del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger.

Disponibile in streaming dal 14 dicembre 2024.

The Six Triple Eight (original)

Cambiamo nuovamente genere con The Six Triple Eight, pellicola che si ispira all’unico battaglione femminile afroamericano in servizio in Europa durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante il razzismo, il sessismo ed estenuanti condizioni di lavoro, queste donne erano impegnate a servire il proprio Paese con onore e distinzione. Spinte da una missione straordinaria e unite nella loro determinazione, queste eroine rimaste nell’ombra hanno portato speranza e infranto barriere. Scritto e diretto da Tyler Perry, il film vede Kerry Washington nel ruolo del maggiore Charity Adams, l’ufficiale al comando del 6888° Battaglione Postale Centrale. Vanta un cast corale composto da Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Susan Sarandon, Dean Norris, Sam Waterston e Oprah Winfrey. La pellicola è tratta da un articolo di Kevin M. Hymel, e include anche un brano originale composto da Diane Warren e interpretato da H.E.R. con le coreografie di Debbie Allen.

Disponibile in streaming dal 20 dicembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Six Triple Eight.

Avicii – I’m Tim e Avicii – My Last Show (original)

A oltre sei anni di distanza dalla tragica scomparsa di Avicii, noto DJ e produttore, su Netflix arriva Avicii – I’m Tim, documentario diretto da Henrik Burman che celebra Tim Bergling (questo il nome all’anagrafe) con contenuti inediti attinti da un archivio personale con immagini mai viste prima, arricchite da interviste ad amici e colleghi dell’artista. Dal successo di Seek Bromance con lo pseudonimo di Tim Berg fino all’affermazione definitiva con le canzoni Levels e Silhouettes e al successo del suo album Tim. Nel 2019 la famiglia di Avicii ha deciso di pubblicare l’album postumo, destinando il ricavato delle vendite alla Tim Bergling Foundation. All’interno del disco i singoli SOS con Aloe Blacc e Tough Love con Vargas & Lagola e Agnes Carlsson. Il documentario arriva accompagnato da Avicii – My Last Show, l’ultimo grande spettacolo dell’artista svoltosi all’Ushuaïa di Ibiza.

Disponibile in streaming dal 31 dicembre 2024.

Serie TV da vedere su Netflix

Black Doves (original)

Passiamo alle novità Netflix lato serie TV con Black Doves, una storia commovente e piena di azione sull’amicizia e il sacrificio con Keira Knightley, Andrew Koji, Sarah Lancashire e Ben Whishaw. Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, la storia ruota intorno a Helen Webb, moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all’oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason viene assassinato, l’enigmatica capospia Reed, si affida a Sam, un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire un vasto complotto che collega la torbida malavita londinese a un’incombente crisi geopolitica.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Doves.

Cent’anni di solitudine – Parte 1 (original)

Da non perdere questo mese su Netflix Cent’anni di solitudine, il nuovo adattamento dell’omonimo capolavoro del 1967 di Gabriel García Márquez (premio Nobel per la letteratura nel 1982). Dopo essersi sposati contro la volontà dei genitori, i cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán lasciano il loro villaggio e intraprendono un lungo viaggio alla ricerca di una nuova casa. Il loro percorso in compagnia di amici e avventurieri culmina con la fondazione di una cittadina utopica sulle rive di un fiume dal letto di pietre preistoriche che battezzeranno Macondo. A segnare il futuro di questo mitico luogo saranno diverse generazioni della stirpe dei Buendía, tormentate dalla follia, da amori impossibili, da una guerra sanguinosa e assurda e dalla paura di una terribile maledizione che li condanna, senza speranza, a cent’anni di solitudine. Il romanzo è considerato un capolavoro della letteratura ispano-americana e universale: ha ottenuto un enorme consenso popolare, ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 40 lingue.

Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cent’anni di solitudine – Parte 1.

No Good Deed (original)

Le novità Netflix di dicembre includono No Good Deed, serie TV con Lisa Kudrow e Ray Romano dall’ideatrice e showrunner vincitrice di un Emmy Liz Feldman. Quando decidono di abbandonare il loro nido vuoto per iniziare una nuova vita, Lydia e Paul mettono in vendita la loro splendida villa in stile coloniale spagnolo anni ’20, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, scatenando la frenesia immobiliare. Molte famiglie cercano di acquistare quella che credono essere la casa dei loro sogni, convinte che risolverà tutti i loro vari problemi. Ma come Lydia e Paul sanno fin troppo bene, a volte la casa dei sogni può diventare un vero incubo. Mentre lottano per nascondere gli oscuri e pericolosi segreti che si celano nella loro casa di lunga data, Paul e Lydia iniziano a capire che l’unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo. Una serie sugli alti e bassi della ricerca di una dimora sicura e felice e sui limiti a cui siamo disposti a spingerci per proteggere noi stessi e i nostri cari. Nel cast anche Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris e Luke Wilson.

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di No Good Deed.

Siviglia 1992 (original)

Da non perdere questo mese Siviglia 1992, agghiacciante serie TV spagnola che unisce misteri e simboli storici e che ruota attorno a misteriosi omicidi in cui si ripete sempre la stessa dinamica. Dopo la morte del marito in un’esplosione sospetta, Amparo (Marian Alvárez) inizia a cercare risposte con l’aiuto di Richi (Fernando Valdivielso), un ex poliziotto alcolizzato che lavora come guardia di sicurezza. Gli omicidi seguono tutti lo stesso schema: vicino ai cadaveri bruciati delle vittime c’è un pupazzo di Curro, l’iconica mascotte dell’Expo ’92 di Siviglia.

Disponibile in streaming dal 13 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Siviglia 1992.

Virgin River – stagione 6 (original)

Questo mese da guardare c’è anche la sesta stagione di Virgin River, popolare serie TV basata sull’omonima serie di romanzi rosa della scrittrice Robyn Carr. Segue la storia di Melinda Monroe, che va a lavorare come infermiera nel remoto paese di Virgin River, in California, pensando sia il posto perfetto per ricominciare da capo e lasciarsi alle spalle i suoi dolorosi ricordi. Sullo sfondo delle romantiche nozze primaverili di Mel e Jack, questa nuova stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo di Virgin River negli anni ’70.

Disponibile in streaming dal 19 dicembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della sesta stagione di Virgin River.

Squid Game – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di dicembre 2024 con quella che è probabilmente la più attesa degli ultimi mesi sulla piattaforma: stiamo parlando della seconda stagione di Squid Game, che arriva a distanza di più di tre anni dalla prima. Anni dopo aver vinto lo Squid Game, il giocatore 456 rinuncia a recarsi negli Stati Uniti e torna con un nuovo proposito in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un’altra sfida mortale con nuovi concorrenti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won. Ancora una volta alla regia c’è Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74a edizione dei Primetime Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendono i loro ruoli della prima stagione, e si affiancano a nuovi membri del cast, tra cui Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Disponibile in streaming dal 26 dicembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Squid Game.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show ed eventi in diretta, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

BEASTARS (stagione finale, parte 1, original) – 5 dicembre 2024

Transformers: Il risveglio – 8 dicembre 2024

Missing – 9 dicembre 2024

Jamie Foxx: What Had Happened Was… (speciale stand-up, original) – 10 dicembre 2024

Queer Eye (stagione 9, reality show, original) – 11 dicembre 2024

Parenthood (stagioni 1-6) – 15 dicembre 2024

Terminator – Destino Oscuro – 15 dicembre 2024

Espiazione – 15 dicembre 2024

Tre di troppo – 18 dicembre 2024

NFL Christmas Gameday: Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers – diretta 25 dicembre 2024, 19:00

NFL Christmas Gameday: Baltimore Ravens vs. Houston Texans – diretta 25 dicembre 2024, 19:00

Vi ricordiamo che di recente Netflix ha annunciato aumenti di prezzo per tutti e tre gli abbonamenti: sono ora richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals.