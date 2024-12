Cosa vedere tra le novità Disney+ di dicembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da quasi cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese natalizio accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a dicembre 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a dicembre 2024

Film in uscita su Disney Plus

Sugarcane (documentario National Geographic)

Apriamo le novità Disney+ di dicembre 2024 con Sugarcane, documentario National Geographic che tratta un tema delicato. Il ritrovamento di tombe senza nome nel terreno di una “Indian residential school” gestita dalla Chiesa cattolica in Canada scatena un’indignazione nazionale. Dopo anni di silenzio, vengono alla luce gli abusi subiti da molti bambini in un sistema progettato per distruggere le comunità indigene. Ora, la resilienza della comunità viene messa alla prova per spezzare il ciclo del trauma e trovare la forza di resistere.

Disponibile in streaming dal 10 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sugarcane.

Elton John: Never Too Late (documentario original)

Proseguiamo restando sui documentari, ma cambiando completamente tema. Gli amanti della musica non possono perdersi questo mese Elton John: Never Too Late: diretto da R.J. Cutler e David Furnish, il documentario segue Elton John mentre ripercorre la sua vita e i sorprendenti primi anni della sua carriera cinquantennale, in un viaggio a tutto tondo carico di emozioni, intimo ed edificante. Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium, Elton riporta gli spettatori indietro nel tempo e racconta gli straordinari alti e gli strazianti bassi dei suoi primi anni e come ha superato le difficoltà, gli abusi e le dipendenze per diventare l’icona che è oggi. Nel lungometraggio è presente un nuovo brano originale di Elton John.

Disponibile in streaming dal 13 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Elton John: Never Too Late.

Blink (documentario National Geographic)

Facciamo il tris di documentari da vedere a dicembre su Disney+ con Blink, una produzione National Geographic. Quando a tre dei loro quattro figli viene diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia rara e incurabile che porta a gravi problemi alla vista, il mondo della famiglia Pelletier cambia per sempre. Di fronte a questa notizia sconvolgente, Edith Lemay, Sébastien Pelletier e i loro figli decidono di intraprendere un viaggio intorno al mondo per sperimentare tutta la sua bellezza finché sono ancora in tempo. Mentre riempiono i loro ricordi con destinazioni mozzafiato e incontri unici, l’amore della famiglia, la resilienza e l’incrollabile senso di meraviglia fanno sì che il loro futuro incerto non definisca il loro presente.

Disponibile in streaming dal 17 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blink.

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: Skeleton Crew (original)

Passiamo alle novità Disney+ di dicembre lato serie TV con Star Wars: Skeleton Crew, serie originale che segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. La serie è interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. I primi due episodi sono disponibili in Italia da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino, mentre gli episodi successivi debutteranno ogni mercoledì per il resto della stagione (sempre alle 3).

Disponibile in streaming dal 3 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew.

Light Shop

Cambiamo genere perché questo mese arriva anche Light Shop, serie TV che costituisce un horror non convenzionale. Segue un nutrito gruppo di individui eterogenei: Kim Hyun-min è un impiegato depresso che ogni sera, alla stessa ora, scende dal bus e fa ritorno nel suo umile appartamento dopo il lavoro: tutte le sere vede una donna vestita di bianco seduta alla fermata con una grossa valigia. La scrittrice Yoon Sun-hae si trasferisce in una nuova casa nella quale percepisce sensazioni sinistre, sentendosi in trappola. Jung Won-young è il proprietario di un negozio di lampade e lampadine gentile e protettivo: indossa sempre gli occhiali scuri, e viene visitato quotidianamente dalla teenager Hyun-joo-woong, che viene a fare acquisti per la madre che non esce mai di casa. Kwon Young-ji è un’infermiera di terapia intensiva perseguitata da apparizioni disturbanti. Niente sembra legarli, se non un agghiacciante punto in comune: tutti loro prima o poi si imbattono in sconosciuti solitari, inquietanti e misteriosi. Tutti sono in grado di vedere e comunicare con gli spiriti, ma chi di loro è vivo e chi crede solo di esserlo? I primi quattro episodi sono disponibili contemporaneamente: purtroppo vengono proposti senza doppiaggio in italiano.

Disponibile in streaming dal 4 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Light Shop.

Uonderbois (original)

Da guardare a dicembre c’è Uonderbois, serie originale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano. Una serie in sei episodi a cui fanno da cornice le leggende popolari di un posto unico al mondo: Napoli. Dalle bellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze. I Uonderbois sono cinque ragazzi di dodici anni, accomunati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade della città, e dalla convinzione che qui si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. I cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, inizia l’avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea. A guidarli in questo viaggio, è la conoscenza dei segreti più antichi della loro città ma anche la consapevolezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. Perché è proprio su questo equilibrio tra realtà e magia che la città partenopea si regge da millenni. La serie è interpretata da Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uonderbois.

Dream Productions: dal mondo di Inside Out (original)

Da non perdere a dicembre su Disney+ Dream Productions: dal mondo di Inside Out, che torna nella mente di Riley, questa volta per esplorare i meccanismi interni dello studio cinematografico dietro i suoi sogni. Ambientata tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, racconta lo studio cinematografico all’interno della mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Riley sta crescendo, e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre Emozioni incontrate in Inside Out li inviano alla Dream Productions. L’acclamata regista Paula Persimmon (nella versione originale con la voce di Paula Pell) deve affrontare un incubo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa in coppia con Xeni (nella versione originale con la voce di Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità nel mondo dei sogni notturni. Con le voci, nella versione originale, di Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, l’esilarante serie in stile mockumentary è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon. Tutti e quattro gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dreams Productions: dal mondo di Inside Out.

Tracker – stagione 2

Sulla piattaforma streaming arriva questo mese anche la seconda stagione di Tracker, serie TV basata sul ciclo di romanzi bestseller di Jeffery Deaver incentrato su Colter Shaw. Segue Justin Hartley nei panni di quest’ultimo, un survivalista solitario che, a bordo del suo camper, viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti contribuendo in modo fondamentale a risolvere crimini e individuare persone scomparse in cambio di una ricompensa. Straordinariamente abile nel seguire le tracce, Shaw aiuta le forze dell’ordine ma anche comuni cittadini a risolvere ogni sorta di mistero, mentre affronta le difficoltà della sua stessa famiglia profondamente spaccata. In questi nuovi episodi fa il suo ritorno nel cast Jensen Ackles, che interpreta il fratello di Colter, Russell.

Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Tracker.

English Teacher

Debutta questo mese English Teacher, sitcom targata FX che vuole prendere di petto tutti i temi più spinosi del mondo contemporaneo. La serie comedy è incentrata su Evan Marquez (interpretato da Brian Jordan Alvarez, anche creatore della serie), un insegnante di inglese in una scuola superiore di Austin, Texas. L’uomo prova a instaurare un buon rapporto con i suoi alunni della Gen-Z cercando di bilanciare valori professionali e principi personali e, per questo, si ritrova spesso nei guai. La sua vita sembra una commedia degli equivoci, ma per fortuna può contare su qualche studente amorevole e su colleghi che diventano suoi complici. Tutti gli episodi della prima stagione vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 18 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di English Teacher.

What If…? – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di dicembre 2024 con la terza stagione di What If…?, serie animata che con questi nuovi episodi arriva al culmine dell’avventura attraverso il multiverso. Potremo vedere come i personaggi compiono scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore guiderà gli spettatori durante la serie che attraversa nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili personaggi. La serie è basata sull’omonimo ciclo di fumetti Marvel Comics ed esplora delle versioni alternative dei film del Marvel Cinematic Universe.

Disponibile in streaming dal 22 dicembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di What If…?.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti (per i più piccoli e non solo) e tanto altro. Per quanto riguarda il tema natalizio, abbiamo ad esempio il doppio episodio speciale de I Simpson (in occasione del 35° anniversario), ma anche gli episodi della prima stagione di I Canti di Natale di Topolino e Minni, Topolino e i tanti Natali e non solo.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Jung Kook: I Am Still – The Original (original) – 3 dicembre 2024

Bluey – I corti (nuovi episodi) – 9 dicembre 2024

Invisibile (stagione 1) – 13 dicembre 2024

I Simpson: O C’Mon All Ye Faithful (doppio episodio speciale) – 17 dicembre 2024

Topolino e i tanti Natali – 20 dicembre 2024

I Canti di Natale di Topolino e Minni (stagione 1) – 25 dicembre 2024

John Williams in Tokyo – 27 dicembre 2024

Ilana Glazer: Human Magic (speciale stand-up comedy) – 20 dicembre 2024

Grotesquerie (finale di stagione) – 11 dicembre 2024

Naturalmente sono sempre disponibili i contenuti a tema del catalogo, come Nutcrackers (arrivato alla fine del mese scorso), il corto An Almost Christmas Story, lo speciale de I Griffin Un bianco, bianco Natale e i grandi classici come Mamma ho perso l’aereo, Miracolo nella 34a strada, Festa in casa Muppet e tanto altro.

Vi ricordiamo che dallo scorso anno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a dicembre 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?