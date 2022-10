Tra le novità svelate oggi da Apple, senza il tradizionale evento di presentazione ma con un semplice comunicato stampa sul sito ufficiale, c’è anche la nuova generazione di Apple TV 4K. Si tratta di un importante aggiornamento del dispositivo per l’intrattenimento domestico della casa di Cupertino che può contare su di un aggiornamento delle specifiche mirato al miglioramento delle prestazioni. La nuova Apple TV 4K è già disponibile in preordine con le spedizioni che prenderanno il via il prossimo 4 di novembre. Vediamo i dettagli completi:

Apple svela ufficialmente la nuova Apple TV 4K

Debutta oggi la nuova Apple TV 4K. L’aggiornamento del set top box prevede un importante rinnovamento delle specifiche tecniche con il debutto del chip Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Grazie al nuovo chip, secondo Apple, il dispositivo sarà ancora più “scattante” ed anche l’esperienza di gioco diventerà molto più fluida. Secondo quanto rivelato da Apple, le prestazioni della CPU sono superiori del 50% rispetto alla generazione precedente. Migliorano anche le prestazioni lato GPU che registrano un miglioramento fino al 30%.

Lato software, naturalmente, c’è l’ultima versione di tvOS. Apple ha anticipato, oltre all’arrivo di tvOS 16, anche il rilascio di nuove funzioni su Apple TV come aggiornamenti a Siri che andranno a semplificare al massimo i controlli vocali. La nuova Apple TV 4K può contare sul supporto per il formato HDR10+ ed anche sul supporto al Dolby Vision. Torna il telecomando Siri Remote.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, ha così commentato il debutto della nuova generazione di Apple TV 4K: “Per ogni utente Apple, Apple TV 4K è il modo migliore di guardare i propri contenuti preferiti sul grande schermo di casa, e ora è anche più potente che mai. Data la sua perfetta integrazione con gli altri dispositivi Apple, la facilità d’uso e la possibilità di accedere agli incredibili contenuti Apple, la nuova Apple TV 4K è un dispositivo unico nel suo genere e soddisfa le esigenze di ogni persona della famiglia.”

Appena presentata, la nuova Apple TV 4K è già pronta al debutto commerciale. La casa di Cupertino, infatti, ha annunciato l’arrivo sul mercato di due configurazioni. I clienti potranno scegliere tra la Apple TV 4K (Wi-Fi) con 64 GB di spazio d’archiviazione e la Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) che aggiunge al modello precedente più spazio d’archiviazione (128 GB) ed il supporto per il collegamento tramite Gigabit Ethernet, una soluzione spesso essenziale per massimizzare le prestazioni della connessione.

La variante più completa della Apple TV 4K può contare anche sul protocollo di rete Thread mesh per collegare più accessori smart home. Il dispositivo è, quindi, in grado di collegarsi in automatico a device smart compatibili HomeKit. Da notare che la nuova Apple TV 4K è essenziale anche per poter utilizzare il nuovo standard per la domotica Matter all’interno dell’ecosistema della casa di Cupertino.

I prezzi della nuova Apple TV 4K

Parliamo ora di prezzi. La nuova Apple TV 4K in versione Wi-Fi con 64 GB di archiviazione sarà disponibile sul mercato con un prezzo di 169 euro. Per gli utenti più esigenti, invece, basteranno 20 euro in più per acquistare la versione Wi-Fi + Ethernet (con 128 GB di storage). Questa variante, infatti, arriva sul mercato italiano al prezzo di 189 euro.

In confezione è incluso il Siri Remote ed il cavo di alimentazione mentre non sono inclusi i cavi HDMI e USB-C. È possibile, inoltre, aggiungere la copertura AppleCare+ al costo di 29 euro per avere fino a tre anni di assistenza tecnica aggiuntiva. La nuova Apple TV 4K può essere ordinata sull’Apple Store ma arriverà a breve anche su Amazon e presso altri rivenditori.

