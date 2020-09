C’è una nicchia di mercato che non ha bisogno del notebook più potente in circolazione e non necessita nemmeno di un pc assemblato dalle dimensioni importanti, sono gli appassionati dei mini pc Windows. I mini pc possono essere definiti degli assemblati in miniatura, hanno tutto ciò che serve per il corretto funzionamento di Windows 10 e nel corso degli anni hanno guadagnato l’interesse anche dei consumatori non troppo esperti ed esigenti.

I mini pc sono una scelta saggia per parecchi scenari di utilizzo, c’è chi cerca un mini pc economico, chi vuole un mini computer per tv o chi semplicemente ha la necessità di liberare spazio sulla scrivania. Grazie alla loro estrema flessibilità di utilizzo, questi piccoli box sono diventati popolari e ricercati ma è necessario scegliere tra i migliori mini pc windows perché esistono tanti, troppi modelli.

Migliori mini pc Windows per fascia di prezzo

Perché puntare il miglior mini pc? La risposta è abbastanza semplice. Non basta inserire un processore, una memoria e delle porte ad un piccolo box per fare un buon mini computer. Molte delle soluzioni presenti sul mercato hanno una scheda tecnica simile basata su hardware vecchio o di scarsa qualità con una probabilità di invecchiare male molto velocemente, i mini pc rispetto ad un pc classico tendono ad usurarsi più facilmente.

Pensandoci bene è normale, un corpo piccolo quanto quello dei mini pc deve contenere processore, ram, memoria, scheda madre e deve riuscire ad operare a basse temperature senza un sistema di dissipazione adeguato per evitare spiacevoli problemi. Alcuni dei migliori mini computer hanno alcune delle componenti chiave sostituibili o aggiornabili, rendendo la manutenzione molto più semplice. Per non parlare delle ottimizzazioni, totalmente assenti su buona parte delle scelte economiche mentre discretamente ben studiate per i migliori mini pc windows per evitare il thermal throttling.

Un mini pc Windows può essere utilissimo non solo per le classiche operazioni quotidiane da casa come postazione principale ma anche per tutte quelle persone che lavorano principalmente attraverso un browser web o in cloud. I mini computer sono validissimi anche per operare con la suite di applicazioni Office mentre sono meno affidabili per le operazioni di creazione dei contenuti anche se qualche eccezione esiste. Per il mondo del gaming un mini pc non è adatto, potrebbe andare bene solo con una scheda video esterna attraverso una usb-c thunderbolt.

C’è da fare una premessa, questa guida non è una lista di tutti i mini computer windows ma una selezione accurata dei mini pc Windows tenendo in considerazione altri fattori molto importanti come la sicurezza e la qualità dei dispositivi. Per mettere ordine nella scelta, abbiamo diviso i migliori mini pc del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del mini computer in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori mini pc Windows.

La selezione dei migliori mini pc windows 10 è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid , molti di questi mini computer sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Svolgiamo quotidianamente nella nostra redazione un lavoro molto dinamico che ci permette di sfruttare al meglio i nostri mini pc per lavori d’ufficio, di grafica, di montaggio video. Troverete solo mini pc con schede tecniche valide, prestazioni solide, autonomie affidabili come quelli che utilizziamo noi nel nostro lavoro di redazione come migliori computer per lavorare.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori mini pc Windows del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori mini pc Windows sotto 200 Euro

Intel NUC6CAYH Barebone

Il mini pc di Intel è una soluzione scelta da tanti appassionati da anni per il buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Ad onor del vero, nella versione base con processore Celeron non si possono pretendere prestazioni di fascia alta ma si riesce ad utilizzare Windows 10 al completo e con tutte le sue funzionalità. Un mini computer valido per un tipo di utilizzo generalista e non di più.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Chuwi Herobox Mini PC

Il Chuwi Herobox ha riscosso un buon successo nella community dei mini computer non tanto grazie alla sua potenza ma grazie alla sua versatilità. Ci sono tantissime porte di connessione su questo mini pc, c’è addirittura una vecchia VGA per chi vuole sfruttare monitor vecchi. Dal punto di vista tecnico il processore Intel Gemini Lake non può fare miracoli ma è in grado di reggere tutte le task quotidiane di Windows anche grazie alla RAM da 8 GB. Sebbene non sia semplicissima la manutenzione, è possibile aggiungere ancora più memoria interna grazie allo spazio per un HDD.

Compralo in offerta su Amazon cliccando qui.

Migliori mini pc Windows sotto 400 Euro

Lenovo ThinkCentre M93p

Il Lenovo ThinkCentre non è sicuramente un mini computer Windows recente ma grazie alla presenza del processore Core i5 si presta anche a lavori leggermente più impegnativi. Sia chiaro, si sta parlando sempre di una versione vecchia del Core i5 ma grazie al modulo SSD e alla memoria RAM da 8 GB ci si ritrova una scheda tecnica invogliante per il prezzo a cui è proposto. Esiste anche una versione molto molto simile di hp mini pc ma è meglio questo Lenovo.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

CHUWI CoreBox Mini PC

Ancora una discreta soluzione da parte di Chuwi ma decisamente più potente di quella di fascia bassa. Si tratta di un mini pc dalle dimensioni generose ma all’interno c’è un processore Intel Core i5 di vecchia generazione accompagnato da 8 GB di RAM e 256 di SSD con possibilità di aggiungere un HDD. Come da tradizione per Chuwi ci sono tantissime porte a disposizione e c’è un discreto modulo Wi-Fi Dual band.

Compralo su Amazon con spedizione Prime al prezzo più basso.

Migliori mini pc Windows sotto 700 Euro

MSI Cubi 5

Il miglior mini pc windows è il buon MSI Cubi 5, non solo per le sue ottime specifiche ma anche per il prezzo a cui è proposto. Si sta parlando di un mini computer aggiornabile in tutto e per tutto con attacco VESA per essere nascosto dietro al monitor e con un processore Intel Core i7 di decima generazione in grado di eseguire tantissime operazione ad alta intensità grazie al sistema di raffreddamento a ventola. Ci sono varie configurazioni possibili ed è anche acquistabile senza SSD e RAM in modo da poter sfruttare memorie già in possesso o personalizzarlo in prima persona.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Minis Forum Mini PC AMD Ryzen

Non sono tante le proposte mini pc con processore Ryzen di AMD ma questa è una di quelle. Si tratta di un mini pc con processore AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM DDR4 e un modulo SSD M.2 da 256 GB (SATA e non NVMe). Un peccato perché è presente anche il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1 ma in fondo si può aggiornare tutto di questa macchina, quindi si può arrivare a ben 64 GB di RAM e inserire un SSD più veloce. Funziona bene ed è facile da aggiornare, se cercate un Ryzen è da tenere in considerazione.

Compralo su Amazon con spedizione Prime al prezzo più basso.

Migliori mini pc Windows oltre 700 Euro

Beelink GT-R Mini PC AMD Ryzen

Un mini pc Windows costoso ma molto potente ed in grado di pareggiare e superare la potenza di alcuni notebook non top gamma in circolazione. Questo Beelink GT-R ha un processore AMD Ryzen 5 con 4 core e 8 thread, c’è la scheda video integrata Radeon Vega 8, 8 GB di RAM (max 32) e un modulo SSD NVMe M.2 da 256 GB accompagnato da un HDD da 1 TB. Tutte le porte e le connessioni del caso sono presenti, c’è il sensore di impronte digitali per Windows Hello ed anche un buon sistema di raffreddamento a doppia ventola. Consigliatissimo.

Compralo su Amazon in offerta al prezzo più basso.

Intel Nuc

Il top di gamma dei mini pc Windows però è di casa Intel. Grazie alla presenza del Core i7 di decima generazione sarà possibile eseguire qualsiasi tipo di operazione senza temere cali di prestazioni, in fondo il sistema è raffreddato abbastanza bene. Tra le altre cose, su questo Intel Nuc c’è la porta usb-c Thunderbolt in grado di abilitare la lettura di schede video esterne. In parole povere, grazie alle potenzialità di questo box, è possibile giocare con GPU esterna a tutti i titoli senza problemi con prestazioni non uguali ad un fisso ma sicuramente interessanti considerando il poco spazio richiesto sulla scrivania. Dotazione di RAM e SSD scalabile, ottima selezione di porte e l’affidabilità di una macchina Intel che è adatta anche al lavoro vero.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori mini pc Windows in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori mini computer, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori mini pc Windows del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei mini pc, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il box che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori mini pc Windows in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo: