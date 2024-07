Fra poco più di due mesi verranno presentati i prossimi iPhone 16, vero, ma probabilmente costeranno più o meno il doppio rispetto al modello di iPhone 13 in offerta in queste ore su Amazon.

Si tratta di un minimo storico, cioè del prezzo più basso mai proposto dall’e-commerce, offerta che arriva a un passo dalla due giorni del Prime Day 2024, in programma il 16 e il 17 luglio, occasione anticipata da varie promozioni come quella per Kindle Unlimited, la promo di Amazon Music Unlimited,lo sconto extra sui prodotti Seconda Mano, oltre ai 3 mesi gratis di Audible, e a un buono sconto, fra le altre. Ma soffermiamoci intanto sull’offerta per iPhone 13.

L’offerta di Amazon per iPhone 13

In queste ore ce ne sono diversi di modelli di iPhone in offerta su Amazon, ma quelli più scontati sono gli iPhone 13 con taglio di memoria 128 GB. Le riduzioni di prezzo oscillano fra il 24 e il 25%, cifre decisamente elevate per i prodotti di Apple, anche su prodotti di alcuni anni fa come in questo caso.

Considerando tuttavia le differenze abbastanza marginali rispetto agli iPhone 15 o iPhone 14, si tratta di smartphone ancora decisamente valido (qui la nostra recensione di iPhone 13) che vale la pena considerare, specie a prezzi del genere e tanto più considerando che a cifre simili l’iPhone più economico acquistabile è iPhone SE 2022, un telefono decisamente superato al confronto.

Comunque, a seguire vi lasciamo il link per acquistare iPhone 13 da 128 GB su Amazon in offerta al prezzo di 569 euro invece che 759 euro (nei colori Azzurro, Rosso e Verde), negli altri colori (Galassia, Mezzanotte e Rosa) costa 10 euro in più.

Acquista iPhone 13 su Amazon a 569 euro (o 579 euro)

Nel caso in cui le scorte dovessero esaurire, o Amazon alzi di nuovo i prezzi, sappiate che lo potete comprare a cifre simili anche altrove:

