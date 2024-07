È tornata anche a luglio 2024 la promozione di Amazon destinata agli utenti che non hanno mai caricato una foto su Amazon Photos. Fa parte di una politica volta a incentivare l’utilizzo del servizio di archiviazione di immagini online e dell’app dedicata, Amazon Photos, incentivo che vale 15 euro di credito spendibile fino al 17 luglio 2024, cioè in tempo per le offerte del Prime Day, che si terrà proprio il 16 e il 17 luglio, per l’appunto.

In questi giorni Amazon ha preparato il terreno per questa due giorni di offerte riservate ai clienti Amazon Prime con varie promozioni come quella per Kindle Unlimited, la promo di Amazon Music Unlimited,lo sconto extra sui prodotti Seconda Mano, oltre ai 3 mesi gratis di Audible, e a un buono sconto, fra le altre. Qui ci soffermiamo invece sui 15 euro di credito gratis ottenibile con Amazon Photos; ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amazon regala 15 euro di credito, basta usare Photos

Trattandosi di una sorta di sprone a usare Amazon Photos, è logico sia una promozione riservata chi non ne ha mai fatto uso. Possono infatti ottenere i 15 euro di credito gratis solo i clienti Amazon Prime che, entro il 12 luglio 2024, caricano per la prima volta almeno una foto sull’app dedicata.

Link alla pagina della promozione di Amazon

A seguire i passaggi necessari per ottenere 15 euro di credito Amazon:

scaricare (da Google Play Store e App Store, o volendo direttamente da qui) e installare l’app Amazon Photos (compatibile con Windows, oltre che con dispositivi Android e iOS); accedere col proprio account Amazon Prime e attivare il salvataggio automatico per effettuare il backup delle foto (anche se basta caricarne una); controllare la propria casella e-mail collegata al proprio account Amazon, dove arriverà entro 4 giorni una e-mail contenente il credito promozionale di 15 euro e le istruzioni relative per usufruirne.

Tutto qua, non c’è altro se non il fatto che il credito Amazon è utilizzabile entro le ore 23:59 del 17 luglio 2024, cioè giusto in tempo per risparmiare ulteriormente sui prodotti scontati per il Prime Day, le cui promozioni ricordiamo essere riservate ai clienti Amazon Prime (ricordiamo che è possibile abbonarsi da qui provando il servizio per 30 giorni senza alcun impegno).

A seguire, alcuni termini e condizioni riportate da Amazon che è necessario conoscere per approfittare dei 15 euro di credito gratis di Amazon Photos:

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

L'Offerta si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

. L’Offerta è limitata a un solo ordine per ciascun account .

. L’Offerta non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Per beneficare dell’Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 30 euro . Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto. Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout.

Per utilizzare il codice promozionale è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Maggiori dettagli li trovate nella pagina dedicata della promozione reperibile qui. Vi ricordiamo che la promo è disponibile fino al 12 luglio 2024 in questi termini, anche se non escludiamo che Amazon la riproponga di nuovo, come accaduto già in precedenza.

