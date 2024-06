È tornata da qualche giorno la promozione di Amazon che permette di accedere a tutti i contenuti inclusi con Amazon Music Unlimited gratis per 5 mesi. A pochi giorni dal via al Prime Day 2024, di cui sono già state annunciate le date ufficiali, Amazon torna a offrire uno dei suoi servizi più interessanti, con una promozione a tempo e disponibile per alcuni utenti. Scopriamone insieme tutti i dettagli.

Come funziona la promozione Amazon Music Unlimited gratis

Amazon Music Unlimited, per chi non lo sapesse, è l’abbonamento più completo dell’omonimo servizio di streaming dell’azienda, che integra 100 milioni di brani disponibili senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie, a cui si aggiungono anche i podcast, contenuti accessibili con qualsiasi dispositivo: smartphone iOS e Android, PC, Mac, prodotti Amazon Fire e Amazon Echo e tutti i prodotti che integrano Alexa.

La qualità audio in HD e in Ultra HD (oltre 7 milioni) l’audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio e la possibilità di scaricare brani, playlist e album per riprodurli offline sono gli altri vantaggi di Amazon Music Unlimited che, rispetto all’opzione Amazon Music per i clienti Prime è decisamente un’altra cosa, soprattutto perché quest’ultima consente di riprodurre i brani musicali solo in ordine casuale. In ogni caso, su Amazon Music trovate maggiori informazioni nella nostra pagina dedicata.

Qui ci soffermiamo invece sulla nuova promozione di Amazon lanciata poche settimane prima del Prime Day 2024, una promo che regala ben 5 mesi di Amazon Music Unlimited ai clienti Amazon Prime che non ne hanno mai fatto uso e non ha mai usufruito del periodo di prova gratuita di 30 giorni. Sono invece 3 i mesi gratis del servizio, riservati a chi non è abbonato ad Amazon Prime (ricordiamo che è possibile abbonarsi da qui provando il servizio per 30 giorni senza alcun impegno).

Per approfittarne, c’è tempo fino alle ore 17:00 del 18 luglio 2024, e ricordiamo che si può disdire in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei mesi gratuiti previsti per evitare così di dover pagare i successivi rinnovi in caso di dimenticanze (il costo mensile è di 10,99 euro). Ricordiamo che, salvo disdetta, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited si rinnova automaticamente.

Per approfittarne vi basta aprire il link qui sotto, dove trovate anche ulteriori informazioni in proposito, compresi i termini e le condizioni dell’offerta.

Link per attivare Amazon Music Unlimited gratuitamente per 5 mesi (o 3)

