Amazon ha finalmente annunciato ufficialmente le date di uno degli eventi più attesi dell’anno per lo shopping: stiamo parlando dell’Amazon Prime Day 2024, che anche questa volta si terrà durante il mese di luglio. Andiamo a scoprire tutto quello che già sappiamo sull’evento.

L’annuncio delle date ufficiali dell’Amazon Prime Day 2024 in Italia è stato fatto attraverso un banner sulla home page di Amazon.it, arrivato in concomitanza con il comunicato stampa. Anche questa volta, l’evento non sarà limitato a una sola giornata, ma sarà “spalmato” in due giorni: il Prime Day 2024 si terrà il 16 e il 17 luglio 2024 e sarà ancora una volta un evento riservato ai clienti Amazon Prime; più precisamente, si partirà alle 00:01 del 16 e si concluderà alle 23:59 del 17 luglio.

Per il colosso dell’e-commerce si tratta della decima edizione, e quindi riserverà sorprese ancora più grandi per i suoi abbonati, che potranno contare su migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui elettronica e smart home. Tra i grandi marchi coinvolti e già citati troviamo Xiaomi, Samsung, Apple, Philips, Logitech e Bosch, ma Amazon anticipa che ci saranno migliaia di offerte anche sui prodotti della categoria Made in Italy.

Visto che parliamo di un’edizione importante, la decima, Amazon ha deciso di festeggiare con Prime Day Festival, uno speciale evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 luglio in Puglia, tra il centro storico di Lecce e la Spiaggia degli Alimini di Otranto. Gli utenti potranno partecipare alle svariate attività in programma, tra showcase musicali, eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e non solo.

“Quest’anno festeggiamo la decima edizione di Prime Day e siamo entusiasti di celebrare questo splendido traguardo non solo offrendo ai nostri clienti italiani centinaia di migliaia di offerte esclusive su una vasta selezione di prodotti, ma anche condividendo un grande momento di festa grazie a Prime Day Festival” ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna. “Nel 2023, i clienti Amazon di tutto il mondo hanno risparmiato circa 24 miliardi di dollari grazie alle nostre offerte e ai nostri coupons. In particolare, i clienti Prime hanno risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari durante l’ultima edizione di Prime Day nel 2023. Abbiamo lavorato con impegno e passione per migliorare ulteriormente l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti e per garantire loro la possibilità di risparmiare ancora di più in occasione di Prime Day 2024. Abbiamo selezionato offerte esclusive, capaci di rispondere alle esigenze più diverse dei nostri clienti, all’interno di tutte le categorie di prodotti, tra cui migliaia di offerte su prodotti Made in Italy“.

Gli eventi del Prime Day Festival

Come anticipato, per festeggiare il suo decimo Prime Day, Amazon ha organizzato qualcosa di speciale, con due grandi eventi a Lecce e a Otranto.

Prime Day Festival a Lecce

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Piazza Sant’Oronzo a Lecce si animerà per festeggiare il Prime Day. Sarà presente un’installazione immersiva aperta al pubblico ogni giorno dalle 16:00 alle 23:00 dove i visitatori potranno esplorare una selezione dei migliori prodotti in offerta e scoprire tutti i vari benefici dell’abbonamento Prime, tra Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Reading, Amazon Photos e Prime Gaming.

Nella stessa installazione in piazza, i visitatori potranno trovare un’ampia selezione di prodotti del territorio realizzati dalle piccole e medie imprese pugliesi, protagoniste dell’area Made in Italy, tra idee regalo, abiti e accessori, specialità culinarie e vino e arredo per la casa.

Il clou dell’evento è fissato per la sera di sabato 13 luglio: alle 21:30 si aprirà uno showcase musicale Amazon Music, che vedrà protagonisti i The Kolors in un’esclusiva esibizione presso il Convento dei Teatini, in Via Vittorio Emanuele II a Lecce. L’evento sarà gratuito e sarà possibile partecipare previa registrazione a questo link (a partire dalle 17:00 del 2 luglio 2024).

Sempre al Convento dei Teatini, domenica 14 luglio alle ore 21:30 si terrà l’evento Prime Reading: ospite speciale l’autrice Elisa De Marco, che dialogherà con Savino Zaba e racconterà al pubblico alcuni casi true crime legati dal fil rouge della manipolazione che l’hanno particolarmente colpita e che approfondisce all’interno del suo ultimo libro. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Prime Day Festival a Otranto

Il Balnearea Beach di Otranto sulla Spiaggia degli Alimini si trasformerà per dare vita a una grande festa aperta a tutti: da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2024, dalle 10:00 alle 19:00, i visitatori potranno tuffarsi nel mondo Prime con una serie di esperienze e appuntamenti: ci saranno cabine per scoprire tutti i benefici dell’abbonamento Prime ed esplorare le migliori offerte, un’area speciale in cui sarà possibile approfondire i servizi che Amazon mette a disposizione (come Chiedi a un amico e Virtual Try On), un’area dedicata ad Alexa dove poter scoprire e sperimentare le varie funzionalità, un chiosco sulla spiaggia dedicato al servizio di consegna della spesa in giornata Amazon che offrirà agli ospiti vari snack, un’area della spiaggia interamente dedicata ai più piccoli che potranno trascorrere giornate all’insegna del divertimento, uno spazio dedicato a tutti gli appassionati di moda, un’area dedicata a Ring e all’esposizione dei dispositivi di sicurezza smart e non solo.

I visitatori potranno partecipare a una serie di tornei di beach volley in programma nell’arco delle tre giornate, giocare alla ruota della fortuna e vincere gadget da spiaggia e realizzare scatti indimenticabili all’interno di un’area dedicata in riva al mare. Media partner dell’evento sarà Radio Norba, che racconterà tutti gli appuntamenti e le attività previste già a partire da oggi, 25 giugno 2024.

Le offerte anticipate del Prime Day 2024: le promozioni già attive da subito

Come di consueto, con l’annuncio delle date del Prime Day 2024, Amazon ha parlato delle offerte anticipate, già disponibili su diversi prodotti e servizi:

5 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited per chi non ha ancora provato il servizio; include l’accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in alta qualità.

per chi non ha ancora provato il servizio; include l’accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in alta qualità. 3 mesi di uso gratuito di Audible , il servizio che permette di ascoltare audiolibri con le voci di grandi narratori.

, il servizio che permette di ascoltare audiolibri con le voci di grandi narratori. 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited , il servizio che offre l’accesso libero a milioni di eBook.

, il servizio che offre l’accesso libero a milioni di eBook. Amazon Seconda Mano : 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout.

: al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout. Amazon Prime Gaming : d al 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge “, “ STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords “, “ Hitman Absolution ” e molti altri.

: d Amazon Fresh e Supermercato : 10 euro di sconto sul prossimo ordine Pam PANORAMA: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10 euro inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di 80 euro su prodotti alimentari e di uso quotidiano; fino al 40% di sconto su Amazon Fresh: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano , Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa.

e :

Per non perdervi le migliori offerte di questo Amazon Prime Day 2024 potete seguirci non solo qui sul sito, ma anche sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech e sul nostro canale WhatsApp Prezzi.Tech, nei quali vi offriremo gli sconti più intriganti in tempo reale.

Vi ricordiamo che contrariamente a quelle del Black Friday, le offerte del Prime Day sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati, potete approfittare del periodo di prova gratuito, della durata di 30 giorni.

