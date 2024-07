Il nuovo coupon lanciato quest’oggi consente di aggiungere un extra sconto alle offerte già disponibili su eBay: combinando l’iniziativa a prezzi già ribassati si può arrivare a interessanti offerte su tanti prodotti, tra cui diversi modelli di iPhone, tra i quali iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma non solo. Vediamo come sfruttare il coupon sugli smartphone di casa Apple.

Tanti iPhone in sconto grazie al nuovo coupon attivo da oggi

Il nuovo coupon eBay è attivo dalle 9:00 di oggi, 1° luglio, fino alle 23:59 del 14 luglio, e consente di risparmiare una cifra crescente in base alla spesa: basta digitare il coupon PSPRLUG24, che dà diritto a uno sconto sul prezzo di acquisto in un’unica transazione di uno o più articoli idonei e inclusi nella promozione. Il ribasso può essere sfruttato per un massimo di due volte per utente.

Non si tratta di sconti di centinaia di euro, ma combinando l’extra sconto del coupon a iniziative dei singoli rivenditori è possibile strappare prezzi interessanti su diversi prodotti, tra cui alcuni modelli di iPhone. Le soglie da superare per ottenere gli sconti sono le seguenti, e ovviamente con l’acquisto di uno smartphone della casa di Cupertino si passa subito alle fasce più alte.

spesa tra 50 euro e 149 euro: sconto di 5 euro

spesa tra 150 euro e 299 euro: sconto di 10 euro

spesa tra 300 euro e 449 euro: sconto di 15 euro

spesa tra 450 euro e 599 euro: sconto di 25 euro

spesa da 600 euro in su: sconto di 35 euro

Tra i modelli con i quali sfruttare il coupon ci sono sia tutti gli ultimi arrivati, ossia iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sia dispositivi sul mercato da un po’ più a lungo, come iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Vediamo alcune delle proposte più interessanti riguardanti gli smartphone Apple:

Il coupon PSPRLUG24 va digitato nel campo dedicato ai codici promozionali dopo aver aggiunto al carrello uno o più prodotti compatibili; il pagamento deve essere quindi effettuato con PayPal, carta di credito o di debito. Quelli qui sopra sono solo alcuni modi per sfruttare il codice sconto: se volete saperne di più oppure fare un giro tra gli scaffali virtuali di eBay potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a sfruttarlo per acquistare il vostro nuovo iPhone oppure qualche altro prodotto tech.

Tutti i prodotti in offerta col coupon