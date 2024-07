A pochi giorni dal Prime Day 2024, occasione colta spesso da Amazon per promuovere anche alcune offerte relative ai suoi servizi, l’azienda offre una promozione interessante ai lettori di eBook lettori: 3 mesi di Kindle Unlimited gratis. Si tratta di una iniziativa riservata ad alcuni clienti e disponibile solo per pochi giorni. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo per approfittarne.

Amazon regala Kindle Unlimited, gratis per 3 mesi

La promozione di Amazon per Kindle Unlimited è già disponibile e rimarrà in vigore fino al 17 luglio 2024. Chi ne vuole approfittare può quindi usufruire gratuitamente per 3 mesi di tutti i vantaggi dal piano in abbonamento in questione, che offre letture illimitate di milioni di eBook e accesso a un’ampia selezione di riviste incluse, contenuti fruibili da qualsiasi dispositivo, sia Kindle che non (sono accessibile direttamente dall’app Kindle per smartphone e tablet sia Android che iOS/iPadOS).

Al termine di questi tre mesi omaggio, l’abbonamento a Kindle Unlimited si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99 euro al mese. Volendo, è tuttavia possibile disdire in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo d’uso gratuito, per non pagare niente.

Come anticipato, ci sono tuttavia dei requisiti da rispettare per poter approfittare di questa nuova promozione di Amazon per il Prime Day 2024. In primis è una promozione esclusivamente rivolta ai clienti Amazon Prime (ricordiamo che è possibile abbonarsi da qui provando il servizio per 30 giorni senza alcun impegno). In secondo luogo come si legge nella pagina di Amazon riservata ai termini e alle condizioni dell’offerta: “i clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio”.

Per il resto, non ci sono altri vincoli particolari da segnalare, a parte essere residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano e al fatto che la promozione non è cumulabile con altre promozioni. Vi lasciamo dunque al link diretto per approfittare di quest’offerta di Amazon per Kindle Unlimited, che ricordiamo essere attivabile fino al 17 luglio 2024.

Attiva subito Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

In copertina Kindle Scribe, di cui c’è qui la nostra recensione

