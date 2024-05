Lenovo starebbe lavorando a una versione più compatta ed economica di Legion Go, la console gaming portatile dell’azienda cinese annunciata lo scorso autunno a IFA 2023, con un certo successo potremmo dire viste le prestazioni offerte alla piattaforma AMD Ryzen Z1 Extreme in rapporto al form-factor. Secondo un recente report di Windows Central, la nuova arrivata si chiamerà Lenovo Legion Go Lite, una soluzione che stando alle prime indiscrezioni dovrebbe puntare in primis su un prezzo più competitivo.

Stando a quanto riportato, l’idea di Lenovo nasce dalle vendite e dalla popolarità guadagnata in questi mesi da Legion Go, risultati che avrebbero spinto l’azienda a espandere il proprio catalogo di console portatili destinate al gaming e che, siamo certi, è stata influenzata anche dai competitor, o meglio, dalle imminenti novità da parte di brand come ASUS ad esempio (vedi ROG Ally X); insomma, il colosso asiatico sembra non voler rimanere indietro in nessun segmento del mercato consumer.

Lenovo Legion Go Lite: ecco come potrebbe essere

La versione Lite di Lenovo Legion Go potrebbe avere più di una peculiarità, o meglio, potrebbe presentare diverse novità rispetto alla variante standard Lenovo Legion Go attualmente in commercio. Il termine Lite ci suggerire diverse opzioni: una console più compatta, più leggera, con un display ridimensionato, magari con consumi inferiori senza intaccare troppo le performance, o semplicemente più economica con qualche rinuncia/compromesso.

Secondo quanto trapelato, una delle caratteristiche di Lenovo Legion Go Lite sarà sicuramente il peso ridotto rispetto a quella attuale; la soluzione Lenovo in effetti pesa di più rispetto alla proposta ROG Ally, quindi un dispositivo più leggero e facilmente gestibile potrebbe essere un’opzione da considerare. Lenovo non dovrebbe fare marcia indietro sul SoC, puntando ancora sul validissimo AMD Ryzen Z1 Extreme, tuttavia, non possiamo escludere che un ridimensionamento dello chassis e del relativo sistema di dissipazione, possano impattare eventualmente su TDP del SoC e quindi sulle frequenze (non escludiamo neanche l’impiego della variante Ryzen Z1).

Una revisione del design per ridurre dimensioni e peso potrebbe avere quindi dei benefici, ma anche qualche modifica sostanziale ai comandi o ad altre componenti/parti della console (vedi anche dotazione RAM e/o storage). Quello che però non dovrebbe deludere, o meglio, non dovrà deludere, sarà sicuramente il prezzo. Lenovo Legion Go nella versione base può essere definita una console piuttosto “solida” e non proprio esile, quindi l’ipotesi design è quella secondo noi più sensata, così come riteniamo sensato che il nuovo modello sia sostanzialmente più economico rispetto a quello attuale.

Il prezzo di listino di Lenovo Legion Go è di 799 euro, in Italia si può acquistare anche a meno (vedi Amazon), con offerte anche sotto quota 700 euro; ne consegue che per stimolare gli appassionati nella fascia più bassa del mercato, Lenovo Legion Go Lite secondo noi non dovrà superare quota 650 euro.