Una primavera ricca di novità per Lenovo che, dopo il ThinkPad P14s Gen 5 annunciato appena ieri in Italia, nelle scorse ore ha svelato anche la nuova linea di PC desktop Legion Blade 7000K SE, ampliando così un catalogo di soluzioni per i gamer che vede a listino diversi modelli desktop e portatili a brand Legion.

La presentazione dei Legion Blade 7000K SE, al momento limitata al mercato asiatico, risulta interessante in quanto va ad allargare la famiglia di PC desktop Blade 7000K con soluzioni che puntano a offrire un migliore rapporto prestazioni/prezzo rispetto ai prodotti già presenti a listino basati su processori Intel Core 14a gen Raptor Lake Refresh serie S. Per riuscire nell’impresa, se così vogliamo chiamarla, Lenovo ha deciso di implementare processori Raptor Lake Refresh serie HX, ovvero di utilizzare processori top di gamma destinati ai portatili da gioco su un PC desktop. Ma vediamo i dettagli.

I PC gaming Legion Blade 7000K SE e l’idea di Lenovo per tagliare i prezzi

I fiammanti Legion Blade 7000K SE, dove il suffisso SE indica Super Edition, vedono il produttore utilizzare un approccio MoDT (Mobile on Desktop), portando processori Intel Core HX di 13a e 14a generazione come il top di gamma Core i9-14900HX su sistemi desktop ad alte prestazioni. L’idea è buona in quanto si possono ridurre i costi, mentre le prestazioni e tutto il resto della configurazione viene ulteriormente “pompata”, a partire dalla memoria RAM DDR5 che viene abbinata a schede grafiche dedicate della gamma GeForce RTX 40 Ada Lovelace.

Esteticamente i PC Legion Blade 7000K SE non stravolgono i precedenti modelli, proponendo un design curato, ottimizzato per l’airflow e ovviamente con tanto di illuminazione RGB. Attualmente Lenovo non ha svelato i prezzi dei nuovi modelli, tre in totale, limitandosi a un confronto tra i Blade 7000K SE e i modelli “equivalenti” Blade 7000K. Il produttore utilizzerà tre processori Intel Core HX, nel dettaglio Core i9-14900HX, Core i7-14650HX e Core i7-13650HX; tre anche i modelli di schede grafica NVIDIA disponibili, rispettivamente GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4060 Ti e GeForce RTX 4060.

Il modello top della serie Lenovo utilizza appunto un Intel Core i9-14900HX, 32 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER e storage SSD PCI-E Gen 4 da 1 TB. Come termine di paragone, la variante 2023 è dotata di Intel Core i7-14700K, 16 GB DDR5 4.400 MT/s, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ed SSD da 1 TB; questa configurazione ha un prezzo base di 14.999 yuan (circa 1.920 euro), quindi ci aspettiamo che il modello 7000K SE sia sostanzialmente più economico.