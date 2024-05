Il mercato delle console ibride e portatili sta conoscendo un successo davvero clamoroso, soprattutto negli ultimi anni: pensiamo per esempio a Nintendo Switch, che dalla sua ormai lontana uscita nel 2017 ha registrato ben 141 milioni di unità vendute in tutto il mondo, diventando a tutti gli effetti una delle console più vendute nella storia, seconda solo a PlayStation 2 e Nintendo DS.

Per non parlare di ASUS e la sua ROG Ally, che si è posta sul mercato come l’unione perfetta tra il mercato PC e quello delle console portatili, riuscendo a creare un dispositivo unico nel suo genere e facendo un’aspra concorrenza a Steam Deck. Sarebbe proprio da ASUS che arriverebbero novità interessanti riguardo la sua prossima console portatile: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Al momento siamo ancora ben distanti dall’annuncio di ASUS ROG Ally 2, ma sembra che la compagnia non stia con le mani in mano: tra i prossimi piani figura infatti ROG Ally X, che sarà a tutti gli effetti una versione migliorata dell’originale console portatile.

Cosa cambierà in ROG Ally X

Nessun cambio previsto in questo caso per le specifiche tecniche in termini di potenza, mantenendo dunque inalterato l’esistente processore AMD Z1 Extreme già visto nella precedente versione, assieme allo stesso display OLED da 7 pollici di diagonale e con 120 Hz di frequenza d’aggiornamento. Il vero game changer in questo caso risiederebbe invece nell’autonomia, a detta di ASUS sensibilmente migliorata grazie all’utilizzo di una batteria di più generose dimensioni.

Si parla in questo caso di un’autonomia aumentata del 40% e oltre, che permetterebbe dunque di giocare per diverse ore senza la costante preoccupazione di dover ricaricare la console, soprattutto quando ci si trova in mobilità e non si dispone di una presa elettrica. Ricordiamo infatti che l’autonomia attuale di ROG Ally si aggira indicativamente a poco meno di 2 ore nel caso dei videogiochi che richiedono maggior potenza di calcolo, risultando davvero frustrante in moltissimi casi.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni specifiche in merito alla capacità effettiva della batteria, che verranno sicuramente divulgate in un secondo momento. Non ci rimane dunque che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito alla console da parte di ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.