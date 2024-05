Nelle ultime ore, dopo aver annunciato tutta una serie di novità legate all’intelligenza artificiale in arrivo sui chromebook Plus, Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ChromeOS 125 su tutti i dispositivi compatibili.

È passato meno di un mese dall’ultimo update rilasciato per i Chromebook, in quell’occasione avevamo visto come Google avesse implementato in ChromeOS tutta una serie di novità lato personalizzazione oltre ad una completa riprogettazione dell’app Impostazioni in perfetto stile Material You.

Anche la nuova versione del sistema operativo porta con sé alcune novità per tutti i Chromebook, diamo quindi un’occhiata alle principali nuove funzioni.

Novità per gaming, produttività, strumento di cattura e personalizzazione con ChromeOS 125

Partiamo subito col dire che Google aveva già anticipato nella giornata di ieri alcune delle novità in arrivo per i Chromebook “normali”, novità che puntualmente ritroviamo nell’update ChromeOS 125.

Nuovo pannello di gioco

Già da qualche tempo Big G tenta di strizzare l’occhio ai gamer, dal supporto per Steam al servizio di NVIDIA dedicato al cloud gaming, ad oggi le alternative per giocare con i Chromebook non mancano, anche senza considerare le innumerevoli alternative offerte dal Google Play Store.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come qualche tempo fa, per la precisione con il rilascio di ChromeOS 105, l’azienda avesse introdotto una nuova interfaccia di overlay di gioco, ovvero una funzionalità pensata per consentire all’utente di giocare agilmente a titoli che non sono pensati per l’utilizzo con mouse e tastiera, ma solo con controlli touchscreen.

A quel tempo però la funzionalità era limitata ad un ristretto numero di titoli, considerando come già detto le numerose alternative disponibili, oggi però con ChromeOS 125 Google fa un passo avanti, introducendo il nuovo Pannello di gioco, grazie al quale gli utenti potranno aggiungere input di tastiera a tutti i giochi Android, registrare e acquisire gameplay e condividere le registrazioni con altre persone con facilità (è bene specificare che la registrazione, l’acquisizione di immagini e la condivisione del gameplay sono un’esclusiva dei Chromebook Plus).

Per utilizzare il nuovo strumento è sufficiente cliccare sulla barra posta in alto nella schermata di gioco, avendo così accesso alla nuova dashboard con le varie personalizzazioni e opzioni di acquisizione.

Integrazione con Google Tasks

La seconda novità riguarda l’implementazione di una maggiore integrazione di Google Tasks con ChromeOS 125, gli utenti possono ora aggiungere attività direttamente dalla barra delle app del Chromebook, godendo della sincronizzazione di tutte le attività svolte dallo smartphone (per esempio le attività aggiunte da Gmail sul telefono).

Cliccando sulla data in basso a destra nella barra delle applicazioni si potrà dunque accedere a tutte le attività in sospeso, registrate in qualsiasi applicazione Workspace e su qualsiasi dispositivo.

Per quanto possa essere utile, almeno per gli utilizzatori di Google Tasks, il calendario raggiungibile pecca ancora di alcune funzioni, per esempio dalla barra delle applicazioni non è al momento possibile visualizzare i calendari secondari (come quello del gruppo famiglia), limitando la visualizzazione a quello principale dell’utente e costringendolo ad aprire Calendar per una visione più dettagliata.

Lo strumento di acquisizione schermo diventa più potente in ChromeOS 125 con le GIF

Con l’aggiornamento ChromeOS 125 Google porta sui Chromebook un modo semplice e veloce per creare file GIF, grazie al nuovo strumento di acquisizione schermo, selezionando la registrazione dello schermo, l’utente visualizzerà un nuovo menù a discesa contenente le opzioni Registra video e Registra GIF.

Grazie a questa novità gli utenti possono ora creare GIF con qualsiasi contenuto presente a schermo, il file verrà copiato automaticamente negli appunti e potrà essere incollato o condiviso con un solo tocco.

Maggiori possibilità di personalizzazione per tastiere e mouse

Le ultime funzioni di cui vi parliamo non sono delle vere e proprie novità, o meglio, per quel che riguarda la personalizzazione dei pulsanti del mouse avevamo già visto come Google avesse introdotto questa funzionalità in ChromeOS 123, dando all’utente la possibilità di assegnare azioni specifiche a ogni tasto in base alle proprie esigenze e preferenze (non è chiaro quindi perché nella pagina relativa alle novità dell’aggiornamento venga menzionato).

Per quel che riguarda la tastiera invece, anche qui avevamo visto nella stessa versione del sistema operativo appena citata come Google avesse introdotto una nuova possibilità di personalizzazione delle scorciatoie da tastiera; la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera era finora vincolata all’attivazione di due flag (chrome://flags#enable-shortcut-customization-app e chrome://flags#enable-shortcut-customization), mentre con ChromeOS 125 diventa largamente disponibile per tutti gli utenti.

Sarà sufficiente recarsi nella schermata delle Scorciatoie da tastiera, seguendo il percorso Impostazioni -> Dispositivo -> Tastiera -> Visualizza scorciatoie da tastiera (o utilizzando la combinazione CTRL + RICERCA + S) per poter modificare a proprio piacimento le combinazioni di tasti disponibili cliccando sulla nuova icona a forma di matita, posta in alto a destra di ogni combinazione.

Infine, non essendo ancora ultimata la separazione del browser proprietario da ChromeOS, l’ultima versione del sistema operativo beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 125 in versione desktop.

Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.