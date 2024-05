Qualche piccola anticipazione l’avevamo avuta di recente, un piccolo assaggio delle funzioni AI in arrivo sui Chromebook Plus, i notebook mossi dal sistema operativo ChromeOS che vantano caratteristiche e specifiche tecniche superiori rispetto ai normali Chromebook. Dopo aver portato la propria intelligenza artificiale su diversi dispositivi e servizi, Google ha finalmente deciso che è giunto il momento di portare l’IA anche sui Chromebook Plus. Scopriamo insieme tutte le novità.

Nuove funzionalità integrate nei Chromebook Plus grazie all’IA di Google

Alcune delle numerose nuove funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale lanciate negli ultimi mesi da Google iniziano a diventare disponibili, a partire da oggi, anche per i Chromebook Plus; queste, a differenza di quanto accade con altri servizi o dispositivi, sono direttamente integrate nei nuovi Chromebook:

Aiutami a scrivere -> si tratta di una funzionalità che abbiamo già imparato a conoscere, un potente strumento basato sull’intelligenza artificiale in grado di fornire assistenza per la scrittura di qualsiasi tipologia di contenuto. Con un semplice click del tasto destro del mouse l’utente potrà avviare la funzionalità Aiutami a scrivere, grazie alla quale potrà ricevere suggerimenti per modificare un testo già redatto o scriverne uno ex novo. Al momento la funzione è disponibile solo in lingua inglese, ma Google ha già annunciato che sarà disponibile anche in italiano nel corso dei prossimi mesi.

Sfondi per videochiamate creati con l’IA generativa -> grazie ad una profonda integrazione con ChromeOS gli utenti potranno utilizzare sfondi creati dall’IA generativa con qualsiasi applicazione dedicata alle videoconferenze; Google offre una serie di prompt per aiutare gli utenti nelle proprie creazioni, grazie all’IA dell’azienda si potranno creare sfondi divertenti, stravaganti, zen e persino professionali.

Magic editor -> anche questo è un potente strumento mosso dall’IA che abbiamo già imparato a conoscere, Magic editor in Google Foto approda anche sui Chromebook Plus, sarà disponibile un nuovo apposito pulsante grazie al quale avviare la funzione, l’utente potrà selezionare l’oggetto che desidera modificare, trascinarlo per riposizionarlo o pizzicarlo con due dita per ridimensionarlo; il sistema fornirà tutta una serie di suggerimenti sensibili al contesto che permetteranno di migliorare la luce e lo sfondo, così da trasformare completamente la foto.

Gemini nella schermata iniziale -> Google Gemini, il chatbot IA dell’azienda, sarà a disposizione degli utenti Chromebook Plus direttamente nella schermata iniziale del dispositivo, basterà cliccare sull’apposita icona. Inoltre, fino alla fine dell’anno, l’azienda offre una prova senza costi di 12 mesi del piano AI Premium di Google One ai nuovi utenti di Chromebook Plus (il piano include l’accesso a Gemini Advanced, 2 TB di spazio di archiviazione, Gemini per Workspace e altro ancora).

Qualche novità anche per i Chromebook “normali”

Alcuni utenti potrebbero storcere il naso nel vedere come Google rivolga tutta l’attenzione, nonché la maggior parte delle novità legate all’intelligenza artificiale, esclusivamente ai Chromebook Plus; fortunatamente l’azienda ha annunciato alcune novità minori disponibili per tutti gli utenti ChromeOS:

Configurazione più semplice grazie allo smartphone -> Google ha deciso di semplificare la configurazione di un nuovo Chromebook sfruttando lo smartphone Android degli utenti, sarà sufficiente scansionare un codice QR e lo smartphone condividerà le credenziali Wi-Fi e dell’account Google, in modo da non dover ricordare e inserire password.

-> Google ha deciso di semplificare la configurazione di un nuovo Chromebook sfruttando lo smartphone Android degli utenti, sarà sufficiente scansionare un codice QR e lo smartphone condividerà le credenziali Wi-Fi e dell’account Google, in modo da non dover ricordare e inserire password. Maggiore integrazione con Google Tasks -> sarà possibile accedere a Google Tasks con un clic con la nuova vista integrata dell’app, basterà cliccare sulla data in basso a destra nella barra delle applicazioni per accedere a tutte le attività in sospeso registrate in qualsiasi applicazione Workspace e su qualsiasi dispositivo.

Screenshot in formato GIF -> un nuovo strumento permetterà agli utenti Chromebook di catturare screenshot in formato GIF, molto più semplice e immediato rispetto alle procedure richieste attualmente.

-> un nuovo strumento permetterà agli utenti Chromebook di catturare screenshot in formato GIF, molto più semplice e immediato rispetto alle procedure richieste attualmente. Game Dashboard -> la nuova dashboard integrata in ChromeOS permetterà di mappare i controlli sulla tastiera, ridimensionare lo schermo, registrare e condividere le partite.

Le novità per i Chromebook in arrivo nel prossimo futuro

Concludiamo la carrellata di novità con alcune anticipazioni di future novità, funzioni che arriveranno sui Chromebook Plus (e non) con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo:

Aiutami a leggere con Gemini -> i Chromebook Plus riceveranno una nuova funzionalità grazie alla quale sarà possibile riassumere siti web o PDF con un solo clic, ma sarà anche possibile porre domande e ampliare le informazioni con risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Maggiore continuità tra dispositivi -> su tutti i Chromebook verrà implementata una nuova panoramica che mostrerà tutto ciò che l’utente aveva aperto nelle finestre, schede e applicazioni, verranno forniti suggerimenti sulle attività svolte su altri dispositivi e sistemi operativi (per esempio iniziando a leggere un articolo sul telefono Android o iOS utilizzando Chrome, si potrà terminare di leggerlo sul Chromebook con un solo clic).

Modalità Focus -> verrà implementata una nuova modalità grazie alla quale l’utente potrà impostare un periodo di tempo o un’attività che desidera completare, il Chromebook entrerà automaticamente in modalità “Non disturbare”, tenendo al contempo traccia dei progressi.