ChromeOS è il sistema operativo desktop sviluppato da Google che anima i Chromebook, laptop spesso sottovalutati e bistrattati dagli appassionati del settore PC principalmente a causa dello loro limitate caratteristiche tecniche e della loro qualità costruttiva. Ciò che gli utenti in questione non considerano però, è che non tutti hanno le medesime esigenze e necessità, anzi, a molti non interessa il gaming, così come diversi non hanno necessità di effettuare editing video o altre operazioni che richiedano l’impiego di notevoli risorse.

Per la maggior parte degli utenti comuni, che utilizzano il computer per la navigazione web, gestione delle email, gaming senza troppe pretese e simili, ChromeOS è in realtà un sistema operativo più che valido, senza dubbio più fluido e reattivo della maggior parte dei laptop Windows acquistabili allo stesso prezzo. Per il classico utilizzo da ufficio un Chromebook non ha nulla da invidiare agli altri laptop in circolazione e, proprio in questo frangente, Google ha finalmente lanciato una novità che potrebbe far piacere a molti.

ChromeOS permette ora di aprire i file Microsoft 365 direttamente dall’app File

Per quanto i Chromebook vantino un’invidiabile integrazione con tutti i servizi offerti da Google, suite office compresa, alcuni utenti sono comunque affezionati alla suite office di Microsoft preferendo utilizzare Word, Excel e Power Point al posto di Google Documenti, Fogli e Presentazioni.

Da qualche tempo però, l’applicazione mobile scaricabile dal Play Store della suite office di Microsoft non è più disponibile per i Chromebook, costringendo gli utenti che non vogliono rinunciarvi ad affidarsi alla versione web del servizio, magari tramite PWA (Progressive Web App). A gennaio 2023 Google annunciò il futuro arrivo di un’interessante novità in questo frangente, una sorta di evoluzione nell’integrazione del servizio Microsoft con il sistema operativo di Google.

Ora, dopo più di un anno dal primo annuncio, Google ha ufficialmente annunciato la disponibilità di un nuovo modo di aprire e modificare i file Microsoft Office in ChromeOS:

Una volta ottenuto l’accesso, puoi semplicemente aprire un file di Office e quindi scegliere di aprirlo nell’app Microsoft 365 quando richiesto. Da lì verrai guidato attraverso un’esperienza di configurazione una tantum per installare l’app e connettere Microsoft OneDrive all’app Chromebook Files. Questo è tutto! Ricorderemo la tua preferenza e avrai accesso rapido e semplice ai tuoi file.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra mostrano la procedura a cui andrete incontro durante l’attivazione della nuova funzionalità, al momento però, è necessario attivare preventivamente il flag #upload-office-to-cloud per poterne usufruire, anche se Google ha già detto che continuerà il lancio della novità in questione nel corso delle prossime settimane.

Cosa cambia dunque rispetto a prima? Dipende, se già utilizzavate la PWA di Microsoft 365 sapete che per poter aprire un documento dovevate prima “caricarlo” nell’app, per poi poter apportare tutte le modifiche del caso in una scheda di Chrome; ora ricevendo un file Word, Excel o Power Point per esempio tramite email, ChromeOS si occuperà in autonomia (dopo aver effettuato il download) di spostarlo nella nuova sezione OneDrive all’interno dell’app File, risparmiandovi di fatto un paio di passaggi. Tuttavia, qualora voleste creare un nuovo documento dal nulla, la procedura rimane la medesima, dovrete dunque aprire la PWA di Microsoft 365, selezionare il tipo di nuovo documento di vostro interesse e attendere l’apertura della relativa scheda.