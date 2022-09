Dopo il corposo aggiornamento ricevuto dai Chromebook con ChromeOS 104, c’era da aspettarsi che il successivo non avrebbe introdotto altrettante novità, e così è stato.

L’aggiornamento di ChromeOS 105 infatti si concentra più che altro su modifiche non direttamente visibili dall’utente (come correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza sotto il cofano), a parte una piccola novità introdotta lato gaming.

ChromeOS 105 porta una nuova interfaccia di overlay di gioco su alcuni titoli in versione alpha

Come già detto non ci sono molte novità nell’ultimo aggiornamento di ChromeOS, lo stesso pannello Scopri le novità presente nelle impostazioni dei Chromebook, riporta le aggiunte effettuate dalla precedente versione, senza menzionare altro; non è necessariamente un male visto che se viene rilasciato un aggiornamento, solitamente, vengono introdotte modifiche (magari non visibili) che rendono il sistema più fluido e sicuro.

Una piccola novità però c’è, nascosta nei meandri del sistema e farà felici coloro tra voi che sono soliti giocare con il proprio Chromebook; si tratta dell’introduzione, attualmente in fase alpha, di una nuova interfaccia di overlay di gioco.

Come potete notare dalle immagini in galleria si tratta di una funzionalità pensata per consentire all’utente di giocare agilmente a titoli che non sono pensati per l’utilizzo con mouse e tastiera, ma solo con controlli touchscreen; nonostante molti Chromebook abbiano pannelli touch, non tutti ne sono dotati.

La nuova funzione consente di personalizzare i tasti assegnando loro azioni specifiche, uno volta avviato il gioco apparirà un pulsante sulla destra che, se cliccato, vi darà accesso al pannello da cui effettuare le modifiche.

La funzione come già detto è in fase alpha, ed è disponibile solo per un numero ristretto di giochi; di seguito vi riportiamo una lista di quelli compatibili con la nuova funzione stilata dai colleghi di Chrome Unboxed:

Archero⁠

AXES.io⁠

Heroics Epic Legend of Archero⁠

Wizard Legend: Fighting Master⁠

Pixel Blade R – Revolution⁠

Zombero: Archero Hero Shooter⁠

Archer Hunter – Offline Action Adventure Game⁠

Mr. Autofier⁠

Geometry Dash Lite⁠

Stack Ball – Crash Platforms⁠

Fire Balls 3D⁠

Stack Smash⁠

Drop Stack Ball – Fall Helix Blast Crash 3D⁠

Helix Smash⁠

Stack Crush Ball⁠

Crush Stack Ball Blast⁠

Stack Fall⁠

Helix Stack Jump: Smash Ball⁠

Tap Titans 2⁠

Hill Climb Racing⁠

Ninja Arashi 2⁠

Ninja Arashi⁠

Ninja warrior: legend of adventure games⁠

Power Hover⁠

Grimvalor⁠

2048 (Androbaby)⁠

2048 Original⁠

2048 (Solebon LLC)⁠

2048 Number puzzle game⁠

2048 (S2 Apps)⁠

Nonostante al momento non siano molti, l’impegno di Google per migliorare il gaming sui Chromebook è costante e sicuramente col tempo la nuova funzione sarà compatibile con molti più titoli.

