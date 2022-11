I più attenti tra voi, nonché interessati a tutte le declinazioni di ChromeOS, ricorderanno come il sistema operativo di Google abbia accolto Steam nella prima metà dell’anno corrente. Inizialmente però la possibilità di usufruire del servizio era limitata ad una manciata di dispositivi con particolari caratteristiche, nonché all’utilizzo della versione Dev di ChromeOS. Oggi tutto ciò cambia perché Steam su ChromeOS entra nella sua fase Beta, vediamo cosa cambia.

Maggiore stabilità e prestazioni migliorate per Steam sui Chromebook con la fase Beta

Come già detto, Steam su ChromeOS entra nella sua fase beta, ciò significa non solo che il progetto prosegue, ma che sta piano piano migliorando; tra le aggiunte apportate da Big G e Valve figura un miglioramento delle prestazioni sui display ad alta risoluzione, ciò consentirà migliori prestazioni di gioco, nonché più stabili, su display QHD e UHD. Sempre per quanto riguarda le prestazioni sono state fatte modifiche alla gestione dell’alimentazione.

Il risultato di tutto ciò si traduce nell’aggiunta di 50 nuovi titoli alla lista dei giochi disponibili (potete trovare la lista qui), elenco destinato ad aumentare grazie alle sperimentazioni degli utenti che vengono incoraggiati da Google a testare i propri giochi preferiti e a fornire feedback in merito.

Dunque con il rilascio della versione 108 di ChromeOS Beta, Steam diventa compatibile con un maggior numero di dispositivi, inoltre non sarà più necessario utilizzare la versione Dev del sistema operativo come in precedenza; per utilizzare Steam su un dispositivo compatibile infatti sarà necessaria la suddetta versione Beta del sistema operativo. Di seguito la lista dei Chromebook compatibili:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Pro c640 G2 Chromebook

IdeaPad Gaming Chromebook 16

Lenovo 5i-14 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14

Lenovo ThinkPad C14

Qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopracitati, nonché interessati a testare Steam sul vostro Chromebook, vi ricordiamo che il passaggio dalla versione stabile di ChromeOS al canale Beta non comporta operazioni particolari; basta recarvi in Impostazioni -> Informazioni su ChromeOS -> Dettagli aggiuntivi e premere il tasto Cambia canale. Tenete però in considerazione che, se in seguito voleste ritornare al canale stabile, ciò comporterà l’esecuzione di un Powerwash del dispositivo, ovvero un reset alle impostazioni di fabbrica, motivo per cui è caldamente consigliato effettuare un backup prima di addentrarsi in qualsiasi operazione.

Inoltre qualora durante le vostre sessioni di gioco doveste riscontrare dei bug, potete aiutare gli sviluppatori con le vostre segnalazioni fornendo feedback direttamente tramite l’apposita voce nella console di gioco, oppure con la combinazione Alt+Maiusc+i.

