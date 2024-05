Al contrario di quanto ipotizzato finora, il Computex 2024, che partirà la prossima settimana, potrebbe rivelarsi la vetrina di lancio per diverse novità che riguardano il segmento PC desktop e componentistica, almeno se guardiamo alla piattaforma Intel. L’azienda di Santa Clara al momento non ha confermato in via definitiva eventuali lanci dell’ultimo minuto, tuttavia non possiamo escludere che all’evento di Taipei ci sarà un’anteprima dei processori di nuova generazione Arrow Lake-S, con tanto di schede madri compatibili e tecnologie / funzionalità di ultima generazione.

Un’ulteriore conferma sulla vicenda ci giunge nelle ultime ore dal partner Intel Gigabyte che, insieme a MSI, ha condiviso importanti dettagli sulle schede madri di nuova generazione che vedremo sicuramente a Computex; ma vediamo di cosa si tratta.

Intel Arrow Lake-S: cambiano socket e chipset, rimane il supporto DDR5

Partiamo subito con Gigabyte che, non solo ha condiviso dettagli ufficiali riguardo l’imminente debutto delle schede madri Intel di “nuova generazione“, ma ha anche fatto trapelare (involontariamente pensiamo) ulteriori informazioni sull’intera gamma di prodotti 2024 che comporranno la serie di schede madri AORUS. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato più volte l’argomento Intel Arrow Lake-S, sappiamo molte cose su questa piattaforma desktop che, tra le sue caratteristiche distintive, prevede un cambio di socket rispetto alla precedente generazione, nonché un cambio di nomenclatura con la sigla Core Ultra 200.

Si passa infatti dall’attuale LGA 1700 al rinnovato LGA 1851, ma non è tutto; cambia l’architettura CPU con l’utilizzo di core ad alte prestazioni Lion Cove e core efficienti Skymont, ci sarà una NPU per l’accelerazione AI e un chip grafico integrato basato su Intel Arc Alchemist. Le CPU Intel Arrow Lake-S sono realizzate su nodo produttivo Intel 20A, non dovrebbero supportare la tecnologia Hyper-Threading, mentre offriranno connettività di ultima generazione con WiFi 7 e PCI-E 5.0; tra le altre novità attese, dovrebbe inoltre sparire il doppio supporto per RAM DDR4 e DDR5, lasciano definitivamente il posto a queste ultime.

Intel: prime schede madri Z890, sparisce il supporto DDR4?

Tornando alle indiscrezioni trapelate sulla nuova gamma di schede madri Gigabyte, verosimilmente su chipset top di gamma Z890 (ancora non ufficiale) e socket LGA 1851, le sigle sembrano confermare che non ci saranno modelli con RAM DDR4, quindi con un focus sulla prestazione assoluta grazie alle più recenti DDR5 7.000/8.000, sicuramente utili quando abbiniamo il tutto alla nuova NPU destinata ai carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

Queste schede madri, e di conseguenza tutte le varianti con chipset di nuova generazione Intel 800 che arriveranno, sono anche le prime soluzioni desktop Intel a essere ottimizzate e soprattutto idonee all’accelerazione hardware per l’AI; ci domandiamo quindi se il tutto inciderà sui prezzi finali dei prodotti o meno, ma forse ancora è presto per porsi questi quesiti.

Detto questo, Gigabyte dovrebbe mostrare in anteprima al Computex di Taipei quantomeno i modelli AORUS di punta, in particolare la fiammante Z890 AORUS Xtreme AI TOP, collocata nella fascia enthusiast ed equipaggiata con il meglio della tecnologia Gigabyte. Il design non dovrebbe essere stravolto rispetto all’attuale variante top per Raptor Lake-S con chipset Z790, tuttavia ci aspettiamo diverse novità soprattutto nella gestione del BIOS e dei vari parametri della CPU Arrow Lake che, tra le altre cose, utilizzerà tecnologie Intel di ultima generazione come RibbonFET e PowerViA.

Schede madri Intel: arrivano anche le memorie CAMM2

Smentendo quasi del tutto l’ipotesi di un lancio previsto per il 2025/2026 (ne abbiamo parlato qui), un altro importante partner di Intel, MSI, ha confermato invece che il nuovo standard CAMM2 per le memorie RAM non arriverà tra due anni, ma molto prima. Con un post X nelle scorse ore infatti, l’azienda taiwanese ha confermato che a Computex 2024 mostrerà le prime schede madri con supporto per il nuovo standard di memoria RAM.

Per il momento si fa riferimento agli attuali modelli per CPU Intel Raptor Lake-S (13a e 14a gen) con chipset Z790 e in particolare alla MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS, prodotto che rientra nell’ecosistema proprietario MSI PROJECT ZERO che punta a ridurre ingombri e cavi attraverso un sistema di connettori inverso che praticamente fa sparire tutti i cavi sul retro del PCB.

Secondo quanto riportato dall’azienda, il progetto è stato concretizzato in collaborazione con un altro big di settore, Kingston, già pronto con i primi prototipi di memorie DDR5 Fury Impact CAMM2. Al momento non abbiamo a disposizione ulteriori dati di carattere tecnico, MSI però nel suo post enfatizza non solo compattezza nel design ed efficienza, ma anche un ulteriore margine per l’overclock (che ci incuriosisce).

Queste al momento gli ultimi aggiornamenti su quello che potremo vedere al Computex 2024 lato Intel, almeno desktop; l’evento di Taipei, al quale saremmo presenti anche noi, quest’anno sarà ricco di espositori e siamo sicuri che arriveranno tante altre novità in ambito componenti e periferiche.