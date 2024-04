Annunciato lo scorso gennaio in versione beta, ora è disponibile per tutti la nuova interfaccia grafica dell’app Garmin Connect, applicazione usata da chiunque abbia uno smartwatch o un dispositivo Garmin relativamente recente (cioè che può utilizzarla).

Sono modifiche abbastanza rilevanti, che riguardano vari aspetti dell’app, principalmente dalla schermata principale. La versione relativa è la 5.0, disponibile da qualche giorno sia sul Google Play Store che sull’App Store.

Cosa cambia con la nuova versione dell’app Garmin Connect

Con Garmin Connect aggiornata all’ultima versione disponibile per Android e iOS, alla prima apertura l’app mostra una finestra a scomparsa in cui chiarisce e introduce questa nuova interfaccia. Toccando su Inizia, si accede alla procedura di configurazione in cui scegliere cosa mettere in primo piano in base alle proprie preferenze e statistiche che si desidera visualizzare: Resta in salute, Resta attivo, Monitora il mio allenamento e Personalizzato. Sono tutte opzioni gestibili anche in un secondo momento, a cui è possibile aggiungere altri dati e informazioni da visualizzare nella schermata principale dell’app Garmin Connect.

Queste sono le sezioni principali della nuova homepage: In primo piano (può contenere fino a 6 statistiche preferite visualizzate nella parte superiore dello schermo che scorrono lateralmente), Coach del sonno (informazioni relative alla funzione di monitoraggio presente in alcuni smartwatch Garmin), A colpo d’occhio (contiene fino a 20 statistiche, di cui 8 mostrare nella schermata principale; toccando “+” si possono inserire manualmente alcuni dati, come idratazione e peso), Eventi, piani di allenamento e sfide, Giorno precedente e ultimi 7 giorni (gli storici di determinati parametri rilevati), Altri dettagli registrati durante il giorno o gli eventi/allenamenti futuri. A seguire, alcuni screenshot dimostrativi di come si presenta la schermata principale con la nuova interfaccia grafica di Garmin Connect.

Resta la barra di navigazione inferiore con cui accedere alle altre sezioni dell’app Garmin Connect (Sfide, Calendario, News Feed e Altro), ma cambia la disposizione delle icone in alto relative alle notifiche, al profilo dell’utente, al dispositivo connesso e alla scorciatoia per aggiornare i dati. Le altre aree, le schermate relative alle attività, alle impostazioni e il resto sono rimaste simili alla versione precedente.

Come visibile dai due screenshot qui sotto, che mostrano com’era prima (a sinistra) e com’è adesso (a destra) la schermata principale di Garmin Connect, la suddivisione a schede rimane, pur modernizzata e resa più accattivante, grazie ad alcuni elementi estetici e funzionali che ne arricchiscono la grafica.

Questa nuova interfaccia grafica è legata alla versione 5.0 dell’app Garmin Connect, versione che è disponibile al download/aggiornamento sia per Android che per iOS sui rispettivi Google Play Store e App Store.