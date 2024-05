Negli ultimi giorni, vari utenti di Netflix hanno ricevuto degli avvisi sull’app per Windows relativi alla prossima disponibilità di una nuova versione dell’applicazione di Netflix per i computer con il sistema operativo di Microsoft.

Il cambiamento più significativo riguarda il fatto che non sarà più possibile scaricare i contenuti offline per guardarli senza una connessione a internet, opzione che diventerà di conseguenza riservata esclusivamente ai dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia con Android che con iOS.

Stop ai download sull’app Netflix per Windows: cosa cambierà

Dopo il divieto di condividere gli account e gli aumenti dei prezzi generalizzati dei servizi di streaming, anche questa si rivelerà probabilmente un’altra novità molto criticata dagli utenti di Netflix, come si evince già dalle molte lamentele su Reddit. Il fatto di non poter più scaricare film e serie TV sull’app per Windows impedisce di fatto di poterli guardare senza una connessione a Internet, il che potrebbe rappresentare un problema in molti casi e per molte persone.

Si tratta di una novità legata a una prossima versione dell’app Netflix per Windows che “consente di vedere gli eventi in diretta, ha una migliore qualità dello streaming, è compatibile con i piani con pubblicità e molto altro. I download non saranno più supportati ma potrai continuare a guardare serie TV e film offline su un dispositivo mobile compatibile”, si legge nella sezione Centro assistenza del sito web della piattaforma. Dunque, la visione offline dei contenuti di Netflix sarà riservata ai dispositivi mobili con installata l’app: smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, tablet Amazon Fire e Google Chromebook.

Ancora non si sa quando sarà disponibile questa nuova versione dell’app Netflix per Windows, l’azienda non ha condiviso ancora nulla al riguardo. Sappiamo tuttavia che si tratterà di un aggiornamento obbligato, come si legge nella stessa pagina citata sopra del sito di Netflix: “Per avere la nuova versione appena sarà disponibile, attiva gli aggiornamenti automatici dell’app in Microsoft Store. In caso contrario, ti verrà chiesto di aggiornare l’app Netflix per Windows per continuare a guardare“. Interpellata dal sito Windows Latest, Netflix ha detto che la nuova app sarà resa disponibile il mese prossimo e prenderà il posto della versione attuale, che smetterà di funzionare se non verrà aggiornata.