Lenovo amplia il proprio catalogo di workstation mobile e annuncia il debutto in Italia del nuovo ThinkPad P14s Gen 5, un notebook pensato e ottimizzato per i professionisti che ricercano prestazioni e flessibilità in un formato compatto da 14 pollici.

Per questa workstation Lenovo punta tutto su una piattaforma AMD e in particolare sui più recenti Ryzen PRO con core Zen4, il top che al momento può offrire l’azienda per prestazioni, efficienza e supporto per l’accelerazione dei carichi legati all’Intelligenza Artificiale. Ma vediamo meglio il tutto.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5: tanta potenza in uno chassis da 14″

Come anticipato, il cuore di questo Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 è rappresentato dai più recenti chip AMD mobile, ovvero i Ryzen PRO 8040 serie HS che, oltre ad avere un TDP più spinto, supportano al meglio gli applicativi AI grazie all’NPU dedicata. La workstation Lenovo, disponibile con Windows 11 Pro ma compatibile con Linux, è certificata ISV (Independent Software Vendor) e utilizza il miglior chip grafico integrato presente sul mercato, ovvero la serie Radeon 700M (RDNA3), capace di gestire applicazioni come AutoCAD, Revit e SOLIDWORKS.

Questa iGPU gestisce un display Full-HD 16:10 da 14 pollici con supporto touch e una luminosità di picco a 400 nit (c’è anche un’opzione OLED); la qualità è la solita che distingue la gamma ThinkPad P e non manca la certificazione MIL-SPEC. Lato sicurezza segnaliamo la presenza di Lenovo ThinkShield, mentre grazie alla piattaforma AMD Ryzen 8040 viene assicurata anche connettività di ultima generazione, supporto DDR5 e PCI-E 4.0 per lo storage, senza dimenticare la batteria da 39,2 WHr che si abbina a quella sostituibile da 52,5 WHr in base agli scenari di utilizzo.

Caratteristiche di rilievo Lenovo ThinkPad P14s Gen 5

Processore AMD Ryzen 7 PRO 8840HS con AMD Ryzen AI e grafica integrata AMD Radeon

NPU Dedicata per l’AI con prestazioni sino a 39 AI TOPS

Disponibile con Windows 11 Pro e qualificato per diverse versioni di Linux

Espandibile sino a 96 GB di memoria RAM DDR5 e fino a 2 TB di SSD PCI-E Gen 4

Display FHD touch o non-touch con soluzione 3M Optical Film che aumenta la luminosità fino a 400 nits consumando fino al 16% di energia in meno

Opzione display OLED da 2,8k con luce blu ridotta e calibrazione del colore di fabbrica X-Rite

Connettività Wi-Fi 6E e WWAN 5G opzionale

Batteria da 39,3 W mobilità leggera, batteria sostituibile dal cliente (CRU) da 52,5 W per prolungare l’autonomia

Disponibilità e prezzo

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 AMD sarà disponibile alla fine di maggio 2024, il prezzo base è di 1.279 euro e arriverà presto anche su Amazon. Il nuovo modello va ad affiancare prodotti come ThinkPad P16s Gen 2, ThinkStation P620 e la più recente workstation desktop ThinkStation P8 con processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX da 96 core.