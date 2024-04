Nelle scorse ore, Tesla ha introdotto senza particolari clamori un nuovo modello di Model Y, la sua auto più venduta, spesso in cima alle classifiche mondiali nel settore delle auto elettriche, e non solo.

Non si tratta tuttavia della versione restyling, attesa da mesi ormai, ma semplicemente di una nuova variante, un nuovo modello Long Range di Model Y un po’ più economico e capace di garantire più autonomia.

La “nuova” Tesla Model Y Long Range RWD da 600 km di autonomia

È una seconda Long Range, modello che contraddistingue le versioni delle auto Tesla capaci di garantire la maggiore autonomia. Ma se fino a ieri l’unica variante a lungo raggio disponibile era quella a trazione integrale, contraddistinta dalla sigla AWD, ora c’è anche in versione RWD, cioè a trazione posteriore e singolo motore sull’asse posteriore, per l’appunto.

Fra queste due Tesla Model Y Long Range non cambia né la velocità massima, di 217 km/h, né l’accelerazione: scattano da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, secondo quanto dichiarato dal produttore. La versione RWD è tuttavia più economica, di 3.000 euro, e capace di garantire 67 km di autonomia in più, per 600 km complessivi contro i 533 km del modello con trazione integrale, più pesante ma preferibile guidando in condizioni di scarsa aderenza.

La nuova Tesla Model Y Long Range si può già ordinare sul sito web italiano di Tesla al prezzo di 48.990 euro. Di serie ci sono i cerchi in lega Gemini da 19″ (montando gli opzionali da 20″ a 2.200 euro l’autonomia scende a 565 km), gli interni neri e la possibilità di scegliere fra la vernice bianco perla micalizzato e la nero pastello; per le altre colorazioni disponibili serve pagare un extra.

E quando arriva la versione restyling di Tesla Model Y?

Quella che in molti aspettavano, come anticipato, è la versione restyling di Tesla Model Y, versione attesa da mesi, specie dal lancio dell’aggiornamento di Model 3. Come quest’ultima, anche lei ha subito un importante taglio di prezzo lo scorso gennaio, che ha contribuito ad avvalorare le ipotesi di un imminente lancio sul mercato di una nuova versione.

A parte il lieve aggiornamento dello scorso ottobre, molto povero di novità, della Tesla Model Y restyling ancora non c’è traccia: nonostante precedenti indiscrezioni prevedessero un lancio imminente, sembra che l’azienda di Elon Musk non sia ancora pronta. Intanto c’è questo nuovo modello che no, non rientra fra le auto elettriche compatibili con i nuovi incentivi a differenza del modello più economico di Tesla Model Y, la Standard Range a trazione posteriore, che costa 42.690 euro.