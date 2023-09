Nelle scorse ore Tesla ha svelato ufficialmente l’attesa versione restyling di Tesla Model 3. L’auto più iconica fra le elettriche cambia sia dentro che fuori, con un aggiornamento che ne affina l’aerodinamica, ne migliora un po’ l’autonomia e introduce qualche altra novità che rende questo nuovo modello al passo coi tempi.

E con l’occasione in Italia ha anche abbassato notevolmente i prezzi di Tesla Model S e Model X, anche in versione Plaid, che ora arrivano a costare anche 20.000 euro in meno. Ma scopriamo insieme le principali caratteristiche e le differenze con il modello precedente della Tesla Model 3 restyling, oltre al nuovo listino delle due auto più pregiate della casa automobilistica di Elon Musk.

Nei dettagli di Tesla Model 3 restyling: caratteristiche, design e prezzi

Design esterno

Esteticamente è sempre lei, una berlina dalle dimensioni importanti che misura 4,72 m di lunghezza (3 cm in più rispetto alla precedente Tesla Model 3), 2,089 m di larghezza e 1,441 m di altezza per 1,765 kg nella versione con trazione posteriore e 1.828 kg nella Long Range AWD.

La prima differenza che si nota di Tesla Model 3 restyling rispetto al modello precedente, sono i nuovi gruppi ottici a LED, più sottili e a sviluppo orizzontale anziché longitudinale davanti, e integrati nel portellone con sagoma a “C” i posteriori; in entrambi i casi donano all’auto una linea più moderna e filante. Nuovi anche il cofano e il parafango anteriore, con un doppio labbro che è d’aiuto nella gestione dei flussi aerodinamici; Tesla avrebbe dichiarato per questo nuovo modello un Cx di 0,219, (0,23 la versione precedente) fra i valori migliori in assoluto nella sua categoria.

Per il resto, fra le novità ci sono anche nuovi cerchi in lega, la scritta Tesla che sostituisce il logo al posteriore e due nuovi colori: Ultra Rosso e Grigio Stealth.

Interni e tecnologia

Gli interni del modello restyling di Tesla Model 3 sono stati abbondantemente rivisti, pur restando sulla classica filosofia minimalista del marchio. C’è innanzitutto un nuovo display da 8″ touchscreen dedicato a chi siede posteriormente, posizionato nella sezione posteriore del bracciolo sopra il tunnel centrale, utile per gestire la climatizzazione, ma anche per l’intrattenimento multimediale, c’è anche Netflix ad esempio. Novità anche per l’illuminazione, con una striscia a LED che abbraccia l’abitacolo utile anche per segnalare determinate informazioni al conducente e ai passeggeri, novità per il volante, ora senza levette, sostituite da pulsanti tattili e fisici, oltre che per il sistema audio, dotato di 17 altoparlanti sulla versione Long Range, di 9 sulla trazione posteriore.

Da segnalare anche l’incremento della capacità del bagagliaio posteriore, e del display centrale, che da 15″ passa a 15,4″ pur mantenendo le medesime dimensioni, grazie a cornici più sottili. Migliorata anche la connettività Wi-Fi, ora dual band (a 5 e a 2,4 GHz) la silenziosità dell’abitacolo grazie all’ampio utilizzo di vetro acustico e la climatizzazione grazie ai sedili anteriori ventilati e riscaldati (anche posteriori); ora c’è anche la possibilità di ricaricare wireless due smartphone contemporaneamente.

Prestazioni e autonomia

Ci sono importanti novità anche per quel che riguarda l’autonomia; pur non avendo cambiato tecnologia, la percorrenza stimata cresce del 4,5% circa per entrambe le versioni. Tesla dichiara per la Model 3 restyling a trazione posteriore 513 km di autonomia nel ciclo WLTP, ben 629 km per la versione Long Range AWD, in entrambi i casi montando i “meno energivori” cerchi da 18″. I sistemi di ricarica restano da 170 kW per la prima e da 250 kW per la seconda, in corrente continua.

Discorso prestazioni, Tesla Model 3 restyling in versione base (trazione posteriore) scatta da 0 a 100 km/ in 6,1 secondi, in 4,4 secondi la versione Long Range; in entrambi i casi la velocità massima è diminuita, ora limitata a 201 km/h. Al momento la casa automobilistica non ha annunciato una versione Performance, che alzerebbe ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni.

Disponibilità e prezzi

Tesla Model 3 restyling è già presente sul sito web della casa automobilistica e ordinabile, con consegne stimate fra ottobre e novembre 2023 indipendentemente dal modello scelto. La versione con trazione posteriore parte da 42.490 euro, mentre la Long Range con trazione integrale costa 49.990 euro, in entrambi i casi 1.000 euro in più rispetto al modello uscente.

Ciò significa che il modello base rientra ancora entro i limiti previsti per ottenere gli incentivi statali, previsti per le auto elettriche che costano non più di 42.700 euro, modello fra l’altro ora disponibile in tre colorazioni senza sovrapprezzo: bianco perla micalizzato, nero pastello e blu oceano metallizzato.

I nuovi prezzi di Tesla Model S e Model X in Italia

A distanza di pochi giorni dalla reintroduzione delle versioni “economiche” di Model S e Model X negli USA, Tesla rivede il listino di queste due auto elettriche di fascia elevata anche in Italia. Ma, non si tratta di versioni depotenziate come queste ultime, bensì i ribassi riguardano i modelli standard, sia Standard che Plaid, modelli che ora costano decisamente meno sul nostro mercato.

La Tesla Model S in versione base (Dual Motor a trazione integrale) ora costa 94.990 euro, mentre la Plaid (Tri Motor a trazione integrale) costa 109.990 euro; in seguito alle riduzioni della scorsa primavera prima erano disponibili rispettivamente a 105.990 e a 130.990 euro.

È scesa sotto i 100.000 euro anche la Tesla Model X, SUV premium che in Italia ora costa 99.990 euro in versione base (Dual motor a trazione integrale), la Plaid costa invece 114.990 euro; precedentemente costavano 114.990 euro e 134.990 euro, in ordine.

Una mossa particolarmente aggressiva da parte di Tesla, che si posiziona in netto contrasto con gli adeguamenti dei prezzi al rialzo che interessano la gran parte dei prodotti dell’industria automobilistica e non. Si tratta di auto riservate a una ristretta cerchia di utenti, chiaro, ma ribassi di simile entità recano scompiglio in un mercato, quello delle auto elettriche, sempre più attivo e rilevante ad oggi.

