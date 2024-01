Nelle scorse ore, Tesla ha abbassato i prezzi di Model Y in Italia, un taglio di prezzo che permette di acquistarla con gli sconti degli incentivi statali. Si tratta di una mossa a sorpresa, ma comprensibile per il fatto che l’azienda è in procinto di presentare la versione restyling di quella che è ad oggi una delle auto più di successo. Oltre alla versione base, l’unica che rientra nel limite massimo dell’ecobonus così come lo conosciamo finora (in attesa dell’ufficializzazione dei nuovi incentivi 2024), costano meno anche la Tesla Model Y Long Range e la versione Performance.

I nuovi prezzi della Tesla Model Y

Il SUV di Tesla, da mesi al vertice delle classifiche delle auto più vendute in Europa e nel mondo, in Italia costa meno, un taglio di prezzi che permette agli acquirenti italiani di beneficiare degli incentivi statali sull’acquisto della versione più economica a trazione posteriore di Tesla Model Y, che ora costa 42.690 euro, 4.300 euro in meno.

Tagli di prezzo anche per i due modelli Dual Motor a trazione integrale, che scendono entrambe di 4.000 euro: la Tesla Model Y Long Range ora costa 49.990 euro, mentre la versione Performance 55.990 euro.

Considerando la soglia massima dei 42.700 euro prevista dagli incentivi statali, l’unica versione che vi rientra è la Tesla Model Y a trazione posteriore (configurata senza optional che farebbero altrimenti superare tale limite), auto che beneficia così di un bonus di 5.00 euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 4, o di 3.000 euro senza rottamazione.

Queste sono le regole precedenti, in attesa che il governo approvi il decreto attuativo per introdurre i nuovi incentivi sull’acquisto di auto poco inquinanti, elettriche e non solo. A titolo informativo, secondo le ultime indiscrezioni questi sarebbero gli sconti previsti nel 2024 per acquistare la Tesla Model Y:

sconti con rottamazione per ISEE inferiore a 30.000 euro: -13.750 euro rottamando un veicolo fra Euro 0 e Euro 2, -12.750 euro rottamando una Euro 3, -11.750 euro rottamando una Euro4;

sconti con rottamazione per ISEE superiore a 30.000 euro: -11.000 euro rottamando un veicolo fra Euro 0 e Euro 2, -10.000 euro rottamando una Euro 3, -9.000 euro rottamando una Euro4;

sconto di 7.500 euro senza rottamazione per ISEE inferiore a 30.000 euro:

sconto di 6.000 euro senza rottamazione per ISEE superiore a 30.000 euro.

Ciò significa che Tesla Model Y potrebbe costare fino a 28.940 euro con rottamazione, un prezzo decisamente concorrenziale per il mercato automobilistico odierno e per la qualità offerta dall’auto, in linea con la Tesla Model 3, la cui versione base costa 200 euro in meno (42.490 euro). Come quest’ultima anche questo SUV di Tesla dovrebbe aggiornarsi presto con la versione restyling, aggiornamento accompagnato da un taglio di prezzo simile quasi un anno fa.

