Tesla Model Y, l’auto più venduta in Europa non solo fra le elettriche, si aggiorna sul mercato cinese. Da ieri, infatti, è possibile acquistare in Cina la “nuova” versione, un modello appena ritoccato che difficilmente si può definire “restyling”, a differenza di quanto abbiamo visto poche settimane fa con la Model 3. C’è qualche novità estetica, un incremento delle prestazioni e nessun aumento dei prezzi di listino, ma al momento non si sa se questa versione aggiornata di Model Y arriverà anche da noi.

Le novità della Tesla Model Y “aggiornata”

Esteticamente, la “nuova” Tesla Model Y si presenta con un nuovo set di cerchi da 19″ denominati Gemini, con un nuovo tessuto per la plancia che prende il posto delle finiture in legno e con una luce ambientale RGB a striscia orizzontale posta sul cruscotto, elemento che ritroviamo anche nella versione restyling di Tesla Model 3.

Più sostanziali invece le novità tecniche. Cresce ad esempio l’autonomia, di 9 km per la versione con trazione posteriore (554 km di autonomia dichiarata nel ciclo di omologazione cinese CLTC) e di 28 km per la Long Range con due motori e trazione integrale, che ora promette fino a 688 km di autonomia. Ancor più rilevante invece il tempo nello scatto da 0 a 100 km/h della versione base, che ora dichiara 5,9 secondi invece dei 6,9 secondi precedenti.

Tesla non lo riporta ufficialmente, ma secondo quanto riportato questa nuova versione della Tesla Model Y dovrebbe essere dotata anche del nuovo sistema di guida autonoma hardware 4.0 (HW4), con alcuni miglioramenti, fra cui la velocità di calcolo migliorata, che potrebbero risultare utili anche alle future versioni del sistema.

Salvo altri dettagli di minore rilevanza, finiscono qui le novità del nuovo modello, auto che di listino costa come la versione precedente: il modello con trazione posteriore costa 263.900 yuan (quasi 35 mila euro secondo il cambio attuale), la Long Range 299.999 yuan (quasi 40 mila euro) e 349.900 yuan (circa 46 mila euro) la Performance.

Al momento non ci sono informazioni relative all’eventuale debutto sul nostro mercato di questa nuova versione della Tesla Model Y. Non è detto che arriverà, anche perché, secondo alcune indiscrezioni, è prevista per il prossimo anno la versione restyling che dovrebbe introdurre novità più significative.

Leggi anche: Il sistema di guida autonoma di Tesla già pronto sulle nuove auto e Tesla Cybertruck è quasi pronto e ci sarà anche una versione Performance