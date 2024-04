Giornata storica per gli alfisti e per Alfa Romeo stessa. Oggi, 10 aprile 2024, è stata presentata Alfa Romeo Milano, un piccolo SUV elettrico disponibile anche in versione termica. Si tratta di un’automobile che, per lunghezza, è una via di mezzo fra la Mito e la Giulietta, di cui ne eredita lo spirito, secondo Alfa Romeo: “l’unica in grado di “dialogare” con coloro che hanno amato Giulietta e Mito, e attirare a sé una nuova generazione di Alfisti”, si legge nel comunicato stampa con cui la presenta.

È tuttavia una macchina “a ruote alte”, che arriva in questa prima versione con un propulsore 100% elettrico, un pacco batterie sotto ai sedili e una bella dose di tecnologia a bordo. Volendo, è disponibile anche in versione mild hybrid, ma per tutti i dettagli relativi a design, tecnologia, motori e prezzi, seguiteci.

Design, caratteristiche e motori di Alfa Romeo Milano

Esterni di Alfa Romeo Milano

Partiamo dalle dimensioni: Alfa Romeo Milano è lunga 4,17 metri, larga 1,78 e alta 1,50, dimensioni da SUV compatto adatto anche alla città; per inciso, la più recente versione della Giulietta è lunga 4,35 metri, la Mito 4,06. Cambiano, di molto le proporzioni rispetto a queste ultime, essendo un’auto a ruote alte, per cui meno filante, nonostante gli accenti sportivi non manchino affatto, specie nell’allestimento mostrato oggi, l’edizione limitata Speciale.

Davanti il muso della Milano è alto, con il classico logo Alfa Romeo posto sul cofano, proprio sopra lo scudetto che divide a metà la sezione frontale, con un’ampia mascherina sotto e i due gruppi ottici a “C” con una firma luminosa a LED spezzettata; presente anche la tecnologia matrix LED.

Lateralmente, spiccano i grandi cerchi in lega abbracciati da passaruota sottili uniti dalle minigonne che richiamano alle auto da fuoristrada, le maniglie posteriori nascoste nel montante, quelle anteriori classiche, non a filo come spesso capita con le soluzioni stilistiche più moderne. Molto particolare la linea del tetto che, nella sezione posteriore termina con uno spoiler unito alla carrozzeria da due deflettori, utili anche per questioni aerodinamiche.

Strizza l’occhio ad automobili come la Toyota Prius il posteriore di Alfa Romeo Milano, con la sezione che ospita i gruppi ottici posteriori a LED, segmentati come quelli anteriori, ma solo a sviluppo orizzontale, sezione che lateralmente spiove sui fianchi.

Interni e tecnologia di Alfa Romeo Milano

Pur essendo basata sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger, Fiat 600 e Lancia Ypsilon, gli interni di Alfa Romeo Milano fanno storia a sé: l’influenza degli altri modelli della Casa del Biscione sono abbastanza evidenti. Non è troppo minimale come alcune auto moderne, ma tecnologica il giusto, con uno schermo da 10,25″ posto dietro il volante per la strumentazione digitale e un secondo monitor centrale delle stesse dimensioni piazzato al centro della plancia, orientato verso il guidatore.

Il sistema di infotainment di Alfa Romeo Milano integra lo strumento EV-Routing che aiuta a pianificare gli spostamenti in base al fabbisogno di ricarica dell’auto sfruttando la rete di Free2move Charge. Mentre per il resto ci sono gli Alfa Connect Services, un insieme di strumenti e servizi per gestire varie cose: dalla navigazione alle interazioni con la vettura da remoto (per controllare ad esempio a distanza la climatizzazione o per localizzare l’auto con smartphone e smartwatch).

Da sottolineare anche il supporto agli aggiornamenti over the air, la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless e l’integrazione di ChatGPT nell’assistente virtuale Hey Alfa, da usare sia per svago che per funzioni più utili quali informare e dare consigli.

Motori, batteria e versioni di Alfa Romeo Milano

Come anticipato, Alfa Romeo Milano è elettrica ma non solo. La versione Elettrica Veloce, ne monta una da 54 kWh abbinata a un propulsore elettrico da 240 cavalli di potenza, lo stesso previsto per la Abarth 600e e per la Lancia Ypsilon HF. In alternativa, c’è anche la versione meno sportiva con 156 cavalli, che garantisce 410 km di autonomia nel ciclo WLTP, 590 km nel ciclo urbano, secondo quanto dichiarato da Alfa Romeo. Sconosciuti invece i numeri relativi all’autonomia della versione più sportiva. Per ricaricare Alfa Romeo Milano dal 10 all’80% sono invece sufficienti meno di 30 minuti a 100 kW in corrente continua.

La versione ibrida è equipaggiata invece con un motore turbo 1,2 mild hybrid che sviluppa 136 cavalli; la componente elettrica è formata da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico che sviluppa 21 kW che, secondo Alfa Romeo, consente di procedere in modalità elettrica per più del 50% del tempo in città.

Prezzi e disponibilità di Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano è ordinabile da oggi in versione Speciale (limitata esclusivamente all’edizione di lancio) al prezzo di 39.900 euro per la versione elettrica, mentre la variante ibrida costa 29.900 euro, allestimenti già abbastanza forniti di optional fra cui i cerchi in lega da 18″, gli assistenti alla guida di livello 2, la telecamera posteriore, il navigatore connesso, il sistema keyless, e le finiture sportive opache, fra le altre cose.

In alternativa, Alfa Romeo prevede 3 diversi allestimenti: Techno, Premium e Sport. Ma per maggiori dettagli, rimandiamo al sito web ufficiale di Alfa Romeo.