Alla fine è successo: come annunciato, su Amazon Prime Video è ora disponibile la pubblicità all’inizio e/o all’interno di film e serie TV. I primi Paesi l’hanno accolta un po’ in anticipo rispetto a noi, ma da poche ore gli annunci hanno fatto capolino anche in Italia. Come funziona la pubblicità su Prime Video? Quanta ce n’è? E come fare a toglierla? Andiamo a fare chiarezza e a rispondere a queste domande.

La pubblicità è arrivata su Amazon Prime Video in Italia: come funziona

Il momento tanto atteso da nessuno è arrivato: poche ore fa Amazon Prime Video ha iniziato a mostrare annunci pubblicitari agli utenti che non hanno attivato la versione con pagamento supplementare. Il colosso dell’e-commerce giustifica l’introduzione degli annunci sostenendo che permetteranno di “continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video“.

Quanta pubblicità è presente all’interno di film e serie TV? La risposta a questa domanda non può essere precisa per ora, visto che l’esperienza potrebbe variare in base a vari fattori ed è ancora presto per avere dati affidabili: alcuni hanno segnalato la pressoché totale assenza di annunci durante la visione di un paio di episodi brevi (20 minuti ciascuno), se non consideriamo quei pochi secondi all’avvio che “pubblicizzano” il cambiamento; altri di circa 3 minuti di spot con una visione di circa 1 ora e 40 minuti. Probabile che l’intensità delle interruzioni possa aumentare in base alla durata di visione dei contenuti: una puntata breve potrebbe non mostrarne affatto (come del resto ci è capitato), mentre un film di 3 ore potrebbe essere interrotto da diversi spot.

La pubblicità può essere mostrata all’avvio, in modo simile ai brevi teaser di altri contenuti che venivano mostrati anche in precedenza (ma che risultavano saltabili), oppure nel mezzo del film o della serie, con durate variabili tra i 15/20 secondi e il minuto (secondo le prove che abbiamo fatto). Gli spot possono essere raggruppati in blocchi di durata maggiore, in base alla lunghezza degli stessi. Prime Video potrebbe inoltre decidere di mostrare una maggiore quantità di pubblicità in base al contenuto visualizzato: il lancio dell’attesa serie TV di Fallout potrebbe fare da “banco di prova” in tal senso. Sono comunque esclusi dagli annunci pubblicitari i contenuti destinati ai bambini.

Come abbiamo visto, oltre a mostrare annunci, la versione con pubblicità non offre Dolby Vision e Dolby Atmos nei contenuti compatibili. Un dettaglio che potrebbe essere passato un po’ sotto traccia, ma che riteniamo comunque rilevante.

Come togliere la pubblicità su Amazon Prime Video

Nel caso non vogliate sorbirvi gli annunci pubblicitari durante la visione di film e serie TV (negli eventi in diretta non è possibile farne a meno in ogni caso), potete pagare un supplemento mensile. Al costo dell’abbonamento Amazon Prime, che è di 49,90 euro all’anno, dovete aggiungere 1,99 euro al mese per togliere la pubblicità: potrebbe sembrare una cifra piccola, ma in realtà a livello annuale (23,88 euro) corrisponde quasi al 50% del costo dell’abbonamento Prime.

Se siete decisi a rimuoverla, potete premere sulla scritta “Senza pubblicità” sulla homepage dell’app di streaming (o sul logo “AD” in alto, in base al dispositivo che state utilizzando) e selezionare “Passa alla versione senza pubblicità“. Verrà utilizzato lo stesso metodo di pagamento già registrato per l’abbonamento e l’importo verrà scalato mensilmente. L’iscrizione a questa versione priva di annunci può essere annullata entro 14 giorni, ma solo se nel frattempo non avrete usufruito del servizio. In ogni caso potete disattivare il rinnovo da un mese all’altro senza problemi.

Una volta attivata, non saranno più mostrati annunci pubblicitari in film e serie TV, ad esclusione dei brevi trailer in apertura (che risultano saltabili); continuerete a vedere pubblicità negli eventi in diretta, come ad esempio le partite di UEFA Champions League.