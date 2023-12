All’inizio di quest’anno Amazon ha annunciato l’intenzione di iniziare ad aggiungere annunci pubblicitari nei film e nelle serie TV trasmessi dal popolare servizio streaming Prime Video e nelle scorse ore il colosso statunitense ha condiviso la data in cui tale novità diverrà effettiva.

Ebbene, sarà lunedì 29 gennaio 2024 il giorno in cui gli utenti inizieranno a vedere gli annunci pubblicitari all’interno dei vari contenuti della piattaforma di streaming.

Il prossimo mese l’esordio della pubblicità su Amazon Prime Video

Alla base della decisione di Amazon vi sono ragioni di sostenibilità economica dell’ecosistema creato e della sua competitività: in sostanza, a dire di Amazon questa soluzione consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e permetterà al colosso dello streaming di aumentare gli investimenti per un lungo periodo di tempo.

In un’email inviata agli utenti per informarli sulle novità in arrivo il team di Amazon ha precisato che queste pubblicità saranno limitate, aggiungendo che in ogni caso l’obiettivo è quello di rimanere su un livello decisamente inferiore rispetto alla TV tradizionale e agli altri servizi di streaming.

Ed ancora, Amazon spiega che gli utenti non dovranno fare nulla al loro abbonamento e la modifica si applicherà in modo automatico. Per coloro che invece desiderano continuare a guardare film e serie TV senza pubblicità c’è la possibilità di scegliere una specifica opzione di abbonamento con un costo aggiuntivo (+2,99 dollari al mese).

C’è da precisare che questa nuova soluzione di Amazon al momento è prevista soltanto negli Stati Uniti ma probabilmente nel giro di qualche settimana (o, al massimo, di alcuni mesi) inizierà ad essere implementata anche negli altri mercati in cui il servizio Prime Video è disponibile.

Agli utenti di Prime Video non resta altro da fare che scegliere se accettare gli annunci pubblicitari (nella speranza che siano davvero limitati) oppure pagare un po’ di più.