Come forse saprete, Amazon Prime Video ha iniziato a proporre annunci pubblicitari alla fine del mese scorso a partire dagli Stati Uniti. Questo importante cambiamento è stato annunciato lo scorso settembre anche per l’Italia, e diventerà effettivo nel nostro Paese nel corso del 2024. Oltre alla pubblicità, a quanto pare l’abbonamento “base” perde altri due pezzi importanti: stiamo parlando di Dolby Vision e Dolby Atmos.

Niente Dolby Vision e Atmos nel piano con pubblicità di Amazon Prime Video

Il piano standard con pubblicità di Prime Video ha seguito quelli introdotti nei mesi scorsi da Netflix e da Disney+ ed è attivo da poco più di un paio di settimane negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Germania: chi non vuole sorbirsi qualche annuncio pubblicitario durante la visione è costretto a pagare un extra di 2,99 euro/dollari al mese. In base a quanto confermato dalla stessa Amazon, il piano standard soffre di un paio di ulteriori limitazioni in precedenza non annunciate: niente Dolby Vision e Dolby Atmos senza il pagamento del suddetto extra. Per i contenuti compatibili continueranno a essere disponibili HDR10 e Dolby Digital 5.1.

La segnalazione è arrivata dal sito tedesco 4KFilme, ma l’iniziale speranza che si trattasse solo di un errore è subito scemata con la conferma arrivata a The Verge direttamente da un portavoce di Amazon, Katie Barker: “Le funzionalità Dolby Vision e Dolby Atmos sono disponibili solo nell’opzione senza pubblicità, su titoli rilevanti“.

Naturalmente la decisione di Amazon ha suscitato diverse critiche da parte degli utenti, dato che non si tratta di un cambiamento segnalato, ma di una sgradita sorpresa. Il timore degli utenti è che questo possa inoltre essere solo l’inizio di una serie di limitazioni che potrebbero essere applicate all’abbonamento standard, come la rimozione del 4K o addirittura una riduzione dei contenuti. Ricordiamo che in Italia i film e le serie TV Amazon Prime Video sono inclusi nell’abbonamento Prime con tutto il resto dei vantaggi (tra consegne gratuite, Prime Music, etc. etc.), mentre negli Stati Uniti chi lo desidera può optare per un abbonamento separato.

Per ora non abbiamo ulteriori dettagli sul lancio del piano con pubblicità in Italia: sappiamo che arriverà nel corso del 2024, ma non il periodo preciso. Quel che è certo è che quando questo avverrà, senza pagare l’extra mensile non si potrà avere accesso alle funzionalità Dolby Vision e Dolby Atmos (comunque non disponibili su tutti i contenuti, naturalmente).

