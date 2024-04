Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad aprile 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2024

Film in uscita su Apple TV+

Girls State (documentario original)

Apriamo le novità Apple TV+ di aprile 2024 da vedere con Girls State, documentario che segue la corrispondente versione maschile proposta in precedenza sulla piattaforma. Nell’agosto 2020 venne proposto il docu-film Boys State, nel quale in un insolito esperimento, un migliaio di diciassettenni maschi del Texas hanno unito le loro forze per provare a creare da zero un governo rappresentativo. Questa volta cambiano le carte in tavola: che cosa sarebbe la democrazia americana se a decidere fossero le teenager? Una storia di formazione politica e un’appassionante rivisitazione di cosa significa governare, che segue giovani leader femminili del Missouri provenienti da contesti molto diversi mentre affrontano un’esperienza avvincente per costruire un governo dalle fondamenta. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Girls State.

Argylle (original)

Da non perdere questo mese Argylle, attesissimo film d’azione lanciato nei cinema lo scorso febbraio. Elly Conway (interpretata da Bryce Dallas Howard) è l’autrice solitaria e amante dei gatti di una serie di romanzi di spionaggio che hanno come protagonista Argylle (Henry Cavill), un agente segreto incredibilmente affascinante, in missione per smascherare un malvagio cartello di spie. Quando Elly, con l’aiuto della spia Aidan (Sam Rockwell), che odia i felini, scopre che la sua storia rispecchia le azioni di una vera organizzazione segreta, si scatena un pericoloso gioco del gatto e del topo. Per stare un passo avanti agli assassini del cartello e allo stesso tempo cercare di prevenire una crisi globale, questi due improbabili cospiratori, accompagnati dal gatto Alfie, vengono catapultati in un’avventura tutta loro. Nel cast anche Dua Lipa e John Cena. Disponibile in streaming dal 12 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Argylle.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Loot – Una fortuna – stagione 2 (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di aprile 2024 lato serie TV con la seconda stagione di Loot – Una fortuna, serie che vede protagonista Maya Rudolph. Molly Novak è una miliardaria che vive una vita da sogno tra jet privati, una villa enorme, un mega yacht e tutto quello che potrebbe desiderare. Quando il marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, lo scandalo diventa pubblico e finisce in pasto ai tabloid. Vicina a toccare il fondo, la donna scopre l’esistenza di una fondazione benefica a suo nome gestita da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez) e intraprende un viaggio alla scoperta di sé. In questa nuova stagione, è trascorso un anno da quando Molly ha siglato un divorzio molto chiacchierato dal miliardario magnate del settore tech John Novak (Adam Scott): ora la ritroviamo impegnata a capo della propria organizzazione filantropica, la Wells Foundation. Concentrata sulle attività di beneficenza, la donna ha rinunciato alle relazioni: favolosamente single ma non particolarmente indipendente, Molly ha al suo fianco il fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster), che si occupa con dedizione a ogni suo desiderio. Disponibile in streaming dal 3 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Loot – Una fortuna.

Sugar (original)

Da vedere questo mese anche Sugar, serie TV che vede protagonista il candidato all’Oscar Colin Farrell nei panni di John Sugar, detective privato americano alle prese con una misteriosa sparizione. L’uomo si occupa della scomparsa di Olivia Segel, l’amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di capire come sono andate le cose e cosa sia accaduto a Olivia, porterà alla luce i segreti della famiglia Segel, alcuni molto recenti e altri sepolti da tempo. Una rivisitazione contemporanea e unica di uno dei generi più apprezzati e popolari nella storia della letteratura, del cinema e della televisione: le storie investigative. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sugar.

Benjamin Franklin (original)

Da non perdere su Apple TV+ ad aprile 2024 Benjamin Franklin, miniserie storica originale in otto episodi basata sul libro del premio Pulitzer Stacy Schiff (A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America). Nel dicembre del 1776, Benjamin Franklin (Michael Douglas) è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l’elettricità. Tuttavia, il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia: in gioco c’è il destino dell’indipendenza americana. All’età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convince una monarchia assoluta a sostenere l’esperimento americano di democrazia. Grazie alla sua fama, al suo carisma e al suo ingegno, superò tanti ostacoli, spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili, per organizzare l’alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace con l’Inghilterra del 1783. La missione francese, durata otto anni, è il servizio più importante reso da Franklin al suo Paese, senza il quale l’America non avrebbe potuto vincere la Rivoluzione. I diplomatici e gli storici la considerano ancora oggi come il più grande incarico di un singolo ambasciatore nella storia della nazione. Nel cast anche Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier, Eddie Marsan, Assaad Bouab, Jeanne Balibar e Theodore Pellerin. Disponibile in streaming dal 12 aprile 2024 (primi tre episodi, poi uno ogni venerdì fino al 17 maggio 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Benjamin Franklin.

Il premio del destino – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da guardare ad aprile 2024 con la seconda stagione de Il premio del destino (The Big Door Prize il titolo originale), serie TV tratta dall’omonimo romanzo di M.O. Walsh. Racconta la storia di una piccola città il cui destino cambia per sempre quando al supermercato appare una macchina misteriosa, che promette di rivelare il vero potenziale di ogni abitante. Basta posare le mani su uno schermo per scoprire quale sia il senso della propria vita. Le persone cominciano a cambiare lavoro e a riconsiderare le proprie relazioni e le proprie opinioni. Tutto per la ricerca di un futuro migliore. Disponibile in streaming dal 24 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione de Il premio del destino.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, come la seconda stagione di Jane (per avventure per tutta la famiglia che gli amanti degli animali ameranno) e il proseguimento delle serie dei mesi scorsi, pure con qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

The New Look (finale di stagione) – 3 aprile 2024

Jane (stagione 2, original) – 19 aprile 2024

Manhunt (finale di stagione) – 26 aprile 2024

Palm Royale (nuovi episodi)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la terza stagione di Acapulco (1° maggio 2024), Dark Matter (8 maggio 2024), The Big Cigar (17 maggio 2024), la quarta stagione di Trying (22 maggio 2024) e la miniserie Presunto innocente (14 giugno 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione