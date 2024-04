Quali sono le novità da vedere ad aprile 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3

Apriamo le novità NOW e Sky di aprile 2024 con Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3, terzo capitolo della divertente serie di film francese con Christian Clavier. Claude e Marie si sono ormai rassegnati a sopportare i matrimoni misti delle loro figlie, sposate con uomini di origini e religioni differenti. I due hanno notato, però, che i loro generi e le rispettive mogli, nonostante si siano sposati e abbiano una loro vita, sono sempre tra i piedi tra inviti, cene e quant’altro; soprattutto Claude non riesce più a sopportare la loro presenza ingombrante e vorrebbe avere del tempo da trascorrere da solo con sua moglie. Quando la coppia festeggia i primi quarant’anni di matrimonio, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa, invitando anche le famiglie dei loro mariti. È così che Claude e Marie si ritroveranno la casa invasa di persone, tra i genitori di Rachid, David, Chao e Charles, che non sembrano andare molto d’accoro tra di loro. Una spassosa commedia da non perdere. Disponibile dal 1° aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3.

Chief of Station – Verità a tutti i costi (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere con Chief of Station – Verità a tutti i costi, nuovo film Sky Original con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Alex Pettyfer e Daniel Bernhardt. Intrighi e menzogne in questo nuovo thriller diretto da Jesse V. Johnson. Quando scopre che la morte della moglie non è stata un incidente, un ex agente della CIA torna nel mondo dello spionaggio e decide di collaborare con un vecchio nemico per portare a galla una cospirazione. Disponibile dall’8 aprile 2024.

Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (original)

Restiamo sui film originali da vedere con Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo, pellicola che mischia commedia e giallo con Jon Hamm e Tina Fey. Il capo della polizia di un piccola città in Arizona, Jordan Senders, è intento a risolvere uno strano duplice omicidio: sono state uccise due donne, che non hanno nessun collegamento tra loro a parte il nome in comune: Maggie Moore. L’uomo viene aiutato nelle indagini da Rita, vicina di casa di una delle vittime, nonché testimone chiave del delitto. Il poliziotto non immagina che dietro quello che sembra un caso di identità errata, si celi una fitta rete di bugie e che un omicidio è stato compiuto solo per sviare le indagini. Disponibile dal 14 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo.

Cento domeniche

Oltre che su Amazon Prime Video, Cento domeniche arriva anche su NOW e Sky On Demand questo mese di aprile. Il film di e con Antonio Albanese racconta la storia di Antonio, che lavora come operaio in un cantiere nautico e conduce una vita per lo più tranquilla. L’uomo trascorre il tempo libero a giocare a bocce con gli amici e si prende cura dell’anziana madre; ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui è in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l’intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni: regalare alla figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l’uomo è cliente sembri nascondere qualcosa; risulta difficile comunicare con i dipendenti, e il direttore cambia in continuazione senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l’uomo capirà a sue spese che chi custodisce i nostri tesori non è detto che custodisca anche i nostri sogni. Disponibile dal 15 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cento domeniche.

November – I cinque giorni dopo il Bataclan

Proseguiamo con i film da guardare su NOW e Sky ad aprile con November – I cinque giorni dopo il Bataclan. Il lungometraggio ricostruisce i giorni di terrore vissuti nel 2015 in Francia, dopo che il 13 novembre una serie di attentati terroristici sconvolge Parigi e l’intero Paese. È il gennaio del 2015 quando il terrorista belga di origini marocchine Abdelhamid Abaaou riesce a sfuggire a un’operazione internazionale ad Atene, alla quale ha preso parte anche Fred (interpretato da Jean Dujardin), agente della squadra antiterrorismo francese. Dieci mesi dopo accade la tragedia: un attacco colpisce Ile-de-France, uccidendo circa 130 persone. Parte sin da subito la caccia all’uomo, guidata dalla squadra antiterrorismo, nella disperata ricerca di arrestare la fuga dei colpevoli. La missione, a cui prende parte anche Fred, durerà cinque giorni, durante i quali gli agenti seguiranno le intercettazioni, ascolteranno i testimoni e indagheranno senza sosta, perlustrando tutta Parigi, Bruxelles e il Marocco. L’operazione si concluderà il 18 novembre 2015 nella zona di Saint-Denis-2. Disponibile dal 20 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di November – I cinque giorni dopo il Bataclan.

Barbie

Una delle novità più attese da vedere questo mese è senza dubbio Barbie, film diretto da Greta Gerwig che ha inizio nel fantastico mondo di Barbieland. Qui c’è una sfavillante società matriarcale, dove la classica Barbie (Margot Robbie) e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta, piena di successi e soddisfazioni, ricoprendo le professioni più prestigiose come medici, avvocati e politici, mentre le loro controparti maschili, i Ken, si dedicano alle attività ricreative, soprattutto in spiaggia. Tutto sembra andare per il meglio finché un giorno, all’improvviso, nella mente della protagonista germogliano pensieri “umani”, come quello sulla mortalità. Da quel momento niente sarà più come prima: da bambola perfetta, Barbie inizia a sviluppare imperfezioni che finiscono per farla sentire un’emarginata, e decide di rivolgersi alla saggia Weird Barbie (Kate McKinnon), anche lei emarginata dalla società per i suoi difetti fisici, che le consiglia di andare alla scoperta del mondo reale, dove troverà la soluzione a tutti i suoi problemi. Decisa a trovare “una cura” e a riconquistare la sua precedente perfezione, Barbie parte per un’emozionante avventura nel mondo reale, dove viene raggiunta da Beach Ken (Ryan Gosling). Disponibile dal 22 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Barbie.

The Old Oak

Tra i film da non perdere anche The Old Oak, diretto da Ken Loach e incentrato su un villaggio del nord-est dell’Inghilterra. Visto che le miniere del paesino sono state chiuse, le persone, in particolare i giovani, stanno abbandonando la zona. Così, quella che un tempo era una fiorente comunità, si ritrova piena di rabbia, risentimento e senza un briciolo di speranza per il futuro.

Le case tornano disponibili e a un prezzo economico, offrendo un posto sicuro ai rifugiati siriani giunti in Gran Bretagna negli ultimi anni. Ma come saranno accolti i siriani dalla gente del posto. E cosa ne sarà di The Old Oak, l’ultimo pub del villaggio? La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes 2023. Disponibile dal 27 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Old Oak.

Oppenheimer

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di aprile 2024 lato film con quello che è probabilmente il contenuto più atteso del mese: stiamo parlando di Oppenheimer, l’ultima pellicola (per ora) diretta da Christopher Nolan. Ambientato negli anni ’40, il film è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), considerato uno dei padri della bomba atomica. 1942, piena Seconda Guerra Mondiale: convinti che la Germania Nazista stia sviluppando un’arma nucleare, gli Stati Uniti danno il via in segreto al Progetto Manhattan, destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, a poco meno di quarant’anni aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, lo scienziato e la sua squadra di esperti iniziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri. Il cast della pellicola è di quelli importanti: oltre al già citato Cillian Murphy nel ruolo di protagonista, spiccano Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr. e Rami Malek. Con una durata di circa tre ore, si tratta del film più lungo della carriera di Nolan. Disponibile dal 29 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Oppenheimer.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Chicago Med, Chicago P.D. e Chicago Fire – stagioni 9, 11 e 12

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand lato serie TV perché questo mese riprendono finalmente Chicago Med, Chicago P.D. e Chicago Fire, serie giunte rispettivamente alle stagioni 9, 11 e 12. La serie principale è Chicago Fire, che ha debuttato nel 2012 ed è incentrata sulle missioni di soccorso svolte da un gruppo di vigili del fuoco e soccorritori della città del vento; Chicago P.D. e Chicago Med sono due spin-off lanciati nel 2014 e 2015 che vedono protagonisti il dipartimento di polizia e l’ospedale della città, tra unità di pattuglia, unità di intelligence, specialisti, medici, infermieri e non solo. Le nuove stagioni sono disponibili dal 2 aprile 2024.

Mary & George – miniserie (original)

Da vedere ad aprile 2024 anche Mary & George, miniserie originale con il premio Oscar Julianne Moore e Nicholas Galitzine. Un audace psicodramma storico che si ispira all’oltraggiosa storia d’amore tra il Re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers, duca di Buckingham. Tratta dal saggio di Benjamin Woolley The King’s Assassin, racconta la storia vera di Mary Villiers, una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa, la quale convinse il suo secondo figlio, George, a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra. Il suo piano per favorire l’ascesa sociale della famiglia avrà avuto successo? Potete scoprirlo dal 7 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mary & George.

Il Re – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di aprile 2024 con la seconda stagione de Il Re, serie TV con protagonista Luca Zingaretti (veterano de Il commissario Montalbano). Quest’ultimo veste i panni di Bruno Testori, un controverso direttore di un carcere di frontiera dove regna secondo una sua personale scala di valori e dove le leggi dello Stato non hanno potere. L’uomo è al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale: spietato con chi lo merita e misericordioso con altri, seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. In questa seconda stagione, Bruno è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. La nuova stagione è composta da otto episodi; nel cast, oltre a Zingaretti, troviamo anche Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Caterina Shulha, Thomas Trabacchi e Fabrizio Ferracane. Disponibile dal 12 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione de Il Re.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Russell Crowe (6-7 aprile 2024), John Travolta (dall’8 al 12 aprile 2024), Harry Potter (dal 13 al 21 aprile 2024), Margot Robbie & Ryan Gosling (dal 22 al 26 aprile 2024) e Christopher Nolan (dal 27 aprile al 3 maggio 2024), ma non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2024.

