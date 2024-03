Nel corso delle ultime settimane, Garmin ha rilasciato diversi aggiornamenti per i suoi smartwatch e sportwatch, con alcune novità e diverse correzioni e miglioramenti. Oggi, 28 marzo, l’azienda ha fatto il punto in una nota, ricapitolando le nuove funzioni introdotte con quello che definisce aggiornamento di marzo 2024, una sorta di major update parte di un programma di corposi aggiornamenti rilasciati (di solito) ogni tre mesi a partire da agosto 2022.

Sono molti gli orologi interessati, alcuni datati, altri appena usciti. Prima di passare alle novità, ecco l’elenco completo: Garmin Fenix 7, Fenix 7 Pro, epix (Gen 2), epix Pro (Gen 2), Enduro 2, tactix 7, tactix 7 – AMOLED, MARQ (Gen 2), quatix 7, quatix 7 Pro, D2 Mach 1, D2 Mach 1 Pro, Lily 2, Venu 3, Vivoactive 5, Forerunner 255, 265, 955 e 965.

Le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento di marzo di Garmin

La distribuzione di questo aggiornamento è in corso da giorni ormai, da settimane nel caso dei Garmin Forerunner 965, 265, 955, 255, Venu 3 e Vivoactive 5, a cui è seguito poco dopo il rilascio dell’update per sportwatch come Garmin D2 Mach 1, Garmin Epix (Gen 2) ed Epix Pro, Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Garmin (MARQ Gen 2) e Garmin Tactix 7.

In comune, a parte varie correzioni e miglioramenti, questi aggiornamenti introducono alcune novità, sia legate allo sport che non, nuove funzioni che vanno a formare il primo corposo update del 2024. Fra queste c’è ad esempio la transizione automatica fra sport diversi, che, come intuibile, automatizza il passaggio da uno sport all’altro nelle attività multisport come il triathlon: elimina cioè la necessità di cambiare manualmente nel passaggio fra il nuoto in acque libere e la frazione di trail running, per esempio.

I podisti apprezzeranno anche il database di tracciati su pista, che ne conta più di 10.000 in tutto il mondo, tracciati impostabili sul proprio sportwatch per ottenere misurazioni più precise e dati accurati. La funzione Annulla Lap è invece dedicata a chiunque faccia sport e utilizzi spesso i pulsanti lap per avviare timer o ad esempio per passare da una sezione all’altra dell’allenamento in corso: permette in sostanza di annullare manualmente il nuovo lap entro 8 secondi dall’avvio.

L’aggiornamento di marzo ha introdotto anche una nuova attività sportiva, il salto con la corda, oltre a Coach del sonno, una funzionalità che aiuta a gestire il proprio riposo notturno, fornendo un punteggio relativo al sonno notturno (a cui aggiunge automaticamente anche i sonnellini diurni) e vari suggerimenti per riposare bene.

È importante sottolineare che non tutte le novità citate sono disponibili per tutti gli smartwatch Garmin menzionati. Come si evince dalla tabella che segue sono solo gli sportwatch veri e propri a integrare tutte e 5 le funzionalità, cioè Garmin Fenix 7, Fenix 7 Pro, epix (Gen 2), epix Pro (Gen 2), Enduro 2, tactix 7, tactix 7 – AMOLED, MARQ (Gen 2), quatix 7, quatix 7 Pro, D2 Mach 1, D2 Mach 1 Pro, Forerunner 255, 265 (in copertina, in fondo la recensione), 955 e 965.

Anche il più recente Garmin Forerunner 165 le riceverà tutte, a parte la funzione di transizione automatica fra sport diversi. Viceversa per Garmin Venu 3 e Vivoactive 5, che erano già dotati della funzione Coach del sonno, di nuovo c’è invece la sola attività salto con la corda, che è anche l’unica funzione introdotta su Garmin Lily 2.

Non ci sono invece differenze per le procedure di installazione degli aggiornamenti. Nel caso in cui non abbiate già ricevuto le relative notifiche della disponibilità dell’update dall’app companion Garmin Connect o dall’orologio stesso, basta accedere dallo smartwatch alla sezione “Aggiornamento Software” dalla pagina Sistema delle Impostazioni. Altrimenti, è sufficiente collegare lo smartwatch a un computer via USB e cercare i nuovi update con il software per PC Garmin Express.

Leggi anche: Recensione Garmin Forerunner 265: l’AMOLED vi stupirà a patto di abbandonare i preconcetti e Come scegliere uno sportwatch? I migliori di questo mese