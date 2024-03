A circa tre mesi dalla presentazione avvenuta all’ultimo CES di Las Vegas, ASUS sembra essere finalmente pronta a immettere sul mercato il tanto atteso e chiacchierato ROG NUC. Dopo aver preso in mano il progetto NUC di Intel, ASUS non ha esitato a rispolverarne il marchio, proponendo subito una versione orientata al gaming sotto il brand ROG, Republic of Gamers.

Rispettando le tempistiche anticipate dal produttore a gennaio, nelle ultime ore il nuovo mini-PC top di gamma ASUS ha fatto la sua prima comparsa sul negozio danese ProShop (con tanto di prezzo), segno che il lancio è ormai vicino e a quanto pare programmato in Europa per la prima metà di aprile.

ASUS ROG NUC: tanta potenza in poco spazio, ma il prezzo non è per tutti

Prima di parlare di prezzo facciamo un breve recap su ROG NUC, un sistema che nasce sostanzialmente per offrire il massimo delle prestazioni nel minor spazio possibile, o comunque inferiore ai classici PC desktop pensati per il gaming. Questo nuovo mini-PC ROG, nome in codice Scorpion Canyon, utilizza processori Intel della serie Core Ultra 7 o Core Ultra 9 “Meteor Lake”, abbinati a schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4060 o GeForce RTX 4070 e garantendo tra l’altro fino a quattro uscite abilitate per display 4K.

Parlando di dimensioni, ROG NUC misura solo 270 x 180 x 50 millimetri, ma nonostante questo garantisce un reparto connettività/espansione di tutto rispetto che prevede HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Venendo invece ai costi, al momento ASUS non ha ancora comunicato il prezzo di listino ufficiale di ROG NUC che, come anticipato sopra, dovrebbe poter essere configurato senza problemi. La variante in preordine su ProShop.de è senza dubbio la top di gamma in quanto è equipaggiata con processore Intel Core Ultra 9, NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 GB di RAM ed SSD da 1 TB (verosimilmente espandibile).

Il prezzo, almeno al momento, non è sicuramente popolare: 2.499 euro IVA inclusa, una cifra che colloca la soluzione ASUS direttamente nella fascia enthusiast e che, per ulteriori considerazioni, richiede quantomeno una prova sul campo. Riguardo la disponibilità infine, ASUS ROG NUC dovrebbe arrivare entro la prima metà di aprile (il 10 secondo lo shop danese).

