ASUS annuncia il debutto sul mercato italiano del monitor da gaming ROG Swift OLED PG34WCDM, un prodotto pensato per i gamer più esigenti che non vogliono compromessi in fatto di prestazioni e qualità dell’immagine, il tutto però senza rinunciare a un design elaborato e curato che da sempre caratterizza i prodotti della gamma ASUS ROG. Svelato in realtà la scorsa estate, il nuovo display targato ROG può contare sulla tecnologia ROG OLED di terza generazione con DisplayHDR True Black 400 e immagini il 30% più luminose rispetto alla generazione precedente (dati del produttore); l’utilizzo di pannelli OLED non garantisce solo un’incredibile resa cromatica, ma anche ottime prestazioni in fatto di tempo di risposta e refresh, con un occhio particolare all’affidabilità e alla riduzione del fastidioso fenomeno del burn-in. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM è perfetto per immergersi nella fase di gioco



ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM arriva con un pannello OLED da 34 pollici caratterizzato da una curvatura 800R; si tratta quindi di un display ultrawide, capace di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz a una risoluzione di 3440×1440 pixel; ottimo anche il tempo di risposta pari a soli 0,03 millisecondi, mentre per ottimizzare le prestazioni e l’esperienza dell’utente in gaming troviamo compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro oltre a funzionalità come l’algoritmo Clear Pixel Edge e la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) per ridurre rispettivamente la distorsione dei colori e garantire immagini sempre nitide e ben definite.

Rimanendo in tema di qualità dell’immagine, il display ROG garantisce una precisione e una gamma colore di tipo professionale con copertura DCI-P3 al 99%, certificazione DisplayHDR True Black 400 e riproduzione del colore a 10 bit (reali), insomma sembra esserci tutto quello che cerca un utente enthusiast. Non solo prestazioni e qualità però per ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM che, oltre al classico stile aggressivo ROG, prevede un’ottimizzazione del design interno con un dissipatore di calore custom che assicurano un airflow ottimale e aiutano a ridurre significativamente le temperature di funzionamento, minimizzando così il rischio di burn-in.

Passando al reparto connettività il livello rimane altrettanto alto; il display infatti è dotato di DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con power delivery fino a 90 W, senza dimenticare le porte USB 3.2 con funzionalità KVM abbinate al software proprietario ROG Smart KVM per gestire due diversi PC con un unico set di mouse e tastiera. Degno di nota anche il software ASUS Display Widget Center che consente agli utenti di modificare facilmente le impostazioni del monitor e controllare le funzioni “OLED Care” dedicate tramite un’interfaccia semplificata, evitando quindi di accedere al classico menu OSD semplicemente utilizzando il mouse.

Specifiche tecniche ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM

Tipologia di pannello WOLED – Antiriflesso

Dimensioni pannello 33,9″

Curvatura 800R

Formato 21:9

Risoluzione massima 3.440 x 1.440 pixel

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Luminosità tipica 275 cd/m², picco 450 cd/m²

Contrasto tipico 1.500.000:1

Angolo visuale 178/178°

Miglioramento dell’immagine Clear Pixel Edge, Extreme Low Motion Blur

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 99%, sRGB 135%

Certificato VESA DisplayHDR 400

HDR10

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

AdaptiveSync, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync

Modalità LowBlue Mode, Flicker Free

Porte DisplayPort 1.4DSC 2x HDMI 2.1 USB-C con Display-Port Alt Mode

Hub USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A USB 2.0 Type A

Jack cuffie, SPDIF out

Modalità PIP e PBP

Smart KVM con ROG Smart KVM

Regolazione piedistallo Altezza 110 mm Rotazione – 15 /+ 30 gradi Inclinazione -5/20 gradi

Supporto effetti luce con ASUS Aura Sync

Consumo tipico 31 watt

Disponibilità e prezzo

Il ROG Swift OLED PG34WCDM si può già acquistare sull’eShop ASUS e presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS a un prezzo di 1.499 euro; il nuovo monitor top di gamma dell’azienda taiwanese dovrebbe arrivare presto anche presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon Italia.

