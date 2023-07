A pochi giorni dall’annuncio relativo al pensionamento dei mini PC Intel NUC, l’azienda di Santa Clara coglie tutti di sorpresa e con un ulteriore comunicato ufficiale conferma che il progetto NUC sarà comunque portato avanti grazie a una collaborazione con ASUS. La chiusura della divisione NUC non era stata ben accolta da appassionati e addetti ai lavori, i mini PC NUC hanno avuto sempre un grande seguito e pur rappresentando un segmento di nicchia offrono prodotti decisamente interessanti, non solo per il form-factor ma anche sotto il profilo prestazionale.

Intel NUC: ASUS è il partner ideale, ma avrà una licenza non esclusiva

Ribadendo che l’azienda non produrrà o venderà i futuri mini PC NUC e i relativi kit di progettazione, il nuovo accordo con ASUS sembra avere tutto quello che serve per portare avanti nel migliore dei modi la serie di computer compatti Intel. ASUS produce da anni mini PC basati su piattaforma Intel e AMD, è un marchio solido e vanta un catalogo e un bacino di utenza che i competitor di settore non hanno.

Secondo l’accordo, ASUS riceverà una licenza non esclusiva per i progetti della linea NUC di Intel, consentendole di produrre e vendere sistemi NUC dalla decima alla tredicesima generazione e sviluppare progetti futuri. In questo modo ASUS fornirà continuità al prodotto, offrendo al contempo supporto ai clienti dei sistemi Intel NUC; per l’occasione inoltre, ASUS darà vita una nuova divisione aziendale chiamata ASUS NUC BU.



L’annuncio Intel arriva a sorpresa ma in realtà non ci sorprende del tutto; da un lato perché l’azienda aveva comunque lasciato aperto uno spiraglio ai partner, dall’altro invece non avrebbe avuto senso vanificare i consistenti investimenti fatti negli ultimi dieci anni su questa divisione. A tal proposito riportiamo la dichiarazione del vicepresidente Intel, Sam Gao:

Il nostro team NUC ha fornito prodotti unici che hanno stimolato l’innovazione nel mercato dei fattori di forma ultra ridotti. Mentre ruotiamo la nostra strategia per consentire ai partner dell’ecosistema di continuare l’innovazione e la crescita dei prodotti dei sistemi NUC, la nostra priorità è garantire una transizione senza intoppi per i nostri clienti e partner. Non vedo l’ora che ASUS continui a fornire prodotti eccezionali e a supportare i nostri clienti di sistemi NUC.

Puntuale arriva anche una dichiarazione ASUS attraverso il COO, Joe Hsieh:

Grazie, Intel, per la vostra fiducia in noi per portare avanti la linea di prodotti dei sistemi NUC. Sono fiducioso che questa collaborazione migliorerà e accelererà la nostra visione per il mini PC, espandendo notevolmente la nostra presenza in aree come AI e AIoT. Ci impegniamo a garantire l’eccellente supporto e servizio che i clienti dei sistemi NUC si aspettano.

