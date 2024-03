All’inizio di quest’anno abbiamo assistito all’inizio della commercializzazione del nuovo visore per la realtà virtuale e aumentata del colosso di Cupertino, Apple Vision Pro è già stato protagonista di diverse recensioni a livello internazionale e, nonostante sia stato restituito da alcuni, vanta comunque schiere di utenti che ne seguono con interesse le novità.

Di recente Apple ha svelato le prime app e i giochi ottimizzati per Vision Pro, più di 600, e ora con un post sul sito ufficiale, l’azienda mette in risalto quelle che sono le potenzialità del proprio dispositivo in ambito medico: Vision Pro è in grado di fondere contenuti digitali con il mondo fisico, sbloccando potenti esperienze finora inimmaginabili. Gli sviluppatori interessati alla piattaforma visionOS stanno creando nuove app in aree aree come la formazione clinica, la pianificazione chirurgica, la formazione, l’imaging medico, la salute comportamentale e altro ancora. Scopriamo insieme alcune delle applicazioni attualmente disponibili per il visore della mela.

Ecco alcune delle app già disponibili in campo medico per Apple Vision Pro

Susan Prescott, vicepresidente Worldwide Developer Relations di Apple ha dichiarato quanto segue:

Siamo entusiasti di vedere le incredibili app che gli sviluppatori della comunità sanitaria stanno apportando ad Apple Vision Pro. L’immaginazione e la spinta dei nostri sviluppatori, combinate con le capacità tecniche di visionOS, stanno aprendo nuove possibilità per medici, operatori in prima linea e persino studenti, e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà.

Le applicazioni attualmente già disponibili, nonché quelle che verranno, si inseriscono in differenti ambiti legati al campo medico, vediamone alcune.

Pianificazione chirurgica e formazione

myMako di Stryker è una nuova applicazione che estende l’esperienza del chirurgo dentro e oltre la sala operatoria con Apple Vision Pro e iPhone, i medici grazie all’app possono prepararsi in maniera migliore per gli interventi, visualizzando e rivedendo i piani chirurgici dei pazienti in qualsiasi momento, beneficiando di un’esperienza visiva brillante e coinvolgente.

Il presidente della divisione Digital, Robotics, and Enabling Technologies di Stryker, Robert Cohen, ha così tessuto le lodi del nuovo prodotto sviluppato dalla sua azienda:

L’app myMako per Apple Vision Pro consente ai chirurghi la possibilità di accedere a dettagli e approfondimenti complessi del piano chirurgico a portata di mano in modo nativo 3D, intuitivo e dinamico. Questo livello di approfondimento, sempre e ovunque, in precedenza non era possibile. Con Apple Vision Pro, le tecnologie abilitanti leader di mercato di Stryker, come Mako SmartRobotics, hanno l’entusiasmante potenziale di trasformare il modo in cui i chirurghi pensano alla pianificazione preoperatoria e all’esperienza intraoperatoria, il tutto in linea con la missione di Stryker di migliorare l’assistenza sanitaria.

Apple Vision Pro può però risultare uno strumento utile anche nel campo della formazione medica, l’app CyranoHealth per esempio grazie al suo approccio coinvolgente e multisensoriale consente agli studenti di familiarizzare con gli ultimi progressi nella tecnologia sanitaria, aiutandoli a prepararsi ad affrontare le sfide del mondo reale, come affermato da John Brownstein, Ph.D., responsabile dell’innovazione di Boston Children:

CyranoHealth utilizza il calcolo spaziale per rivoluzionare la formazione degli operatori sanitari, offrendo simulazioni coinvolgenti e realistiche per migliorare l’apprendimento e combattere il burnout. L’app rappresenta un significativo passo avanti nella formazione sanitaria, fondendo tecnologia e medicina per creare una forza lavoro pronta per il futuro.

Sempre in ambito pianificazione e formazione chirurgica, il nuovo visore Apple vanta la disponibilità attuale di altre applicazioni, nello specifico:

Fundamental Surgery -> offre formazione chirurgica tramite il calcolo spaziale per Apple Vision Pro.

CollaboratOR 3D di KARL STORZ -> migliora le opportunità di apprendimento chirurgico consentendo al tempo stesso ai team di ampliare i propri sforzi di formazione.

Complete HeartX di Elsevier -> offre un’esperienza accattivante mentre approfondisce le complessità del corpo umano per creare un ambiente di apprendimento realistico e coinvolgente.