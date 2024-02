Alla vigilia del debutto sul mercato di Apple Vision Pro, l’azienda di Cupertino ha annunciato che sono più di 600 le app e i giochi ottimizzati per il visore. Ci sono quelle della suite Microsoft 365, oltre 250 giochi Apple Arcade, varie applicazioni per la produttività e diversi servizi di intrattenimento, ma non ancora le app di due pilastri del settore dell’intrattenimento come Netflix e YouTube, dichiaratamente non ancora intenzionati a svilupparne.

Oltre 600 app e giochi ottimizzati per Apple Vision Pro da subito

Alcuni dei primi contenuti interattivi di Vision Pro, Apple li aveva svelati a metà gennaio, ma ora che mancano poche ore dall’inizio delle vendite, ha colto l’occasione per traghettare ulteriormente l’attenzione del pubblico su questo suo nuovo prodotto annunciando le prime app e giochi ottimizzati per il visore. Renderlo pronto da subito, far sì che anche le prime persone che lo acquistano possano trarre vantaggio dalle potenzialità promesse da Apple è l’obiettivo, tutto sommato centrato secondo le prime recensioni di chi lo ha già provato.

Perché oltre all’hardware serve un ampio e variegato ventaglio di app per convincere le persone a spendere gli oltre 3.000 dollari che servono per acquistarlo, app che, a distanza di svariati mesi dall’ufficializzazione risalente alla WWDC 2023 dello scorso giugno, risultano essere già molte.

A parte le applicazioni di streaming citate, fra cui spicca anche PGA TOUR Vision con tracciamento dei colpi in tempo reale sovrapposto ai modelli 3D dei campi da golf reali con statistiche annesse, Apple ha annunciato che sono più di 250 i giochi compatibili del servizio in abbonamento Apple Arcade, fra cui NBA 2K24 Arcade Edition, o Super Fruit Ninja. Questi si sommano a quelli disponibili sull’App Store per macOS e su Steam, giocabili con la Modalità Gioco dei Mac, per inciso.

Apple Vision Pro è compatibile inoltre con l’app Hold the World, con cui fare una visita virtuale e immersiva del Natural History Museum di Londra, con app educative come solAR, Sky Guide e Night Sky per imparare qualcosa in più nel campo dell’astronomia.

Presenti anche varie app native di Vision Pro per la produttività e il lavoro, come Numerics, Fantastical, MindNote, JigSpace (“combina contenuti 3D, testo, audio e video in presentazioni spaziali interattive” spiega Apple), oltre a quelle della suite Microsoft 365, che comprende Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote e Loop, anche con l’assistenza intelligente di Microsoft Copilot.

Fra le app ottimizzate per Apple Vision Pro, mancano per ora vari nomi importanti che, in precedenza, hanno già confermato la loro assenza, in primis Netflix e YouTube, servizi i cui contenuti saranno accessibili, purtroppo, solo tramite browser.

Maggiori informazioni sulle prime app ottimizzate per il visore di Apple sono reperibili nel comunicato stampa, app a cui se ne aggiungono oltre 1 milione compatibili, benché non espressamente ottimizzate come queste prime citate.

Leggi anche: Prezzi, versioni e nuove informazioni su Apple Vision Pro col via ai preordini e Apple apre al sideload delle app nell’UE: modifiche per iOS, App Store e Safari