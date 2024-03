In attesa di passare al nuovo processo produttivo 20A con i processori della gamma Arrow Lake-S, Intel è pronta a pensionare l’ormai maturo nodo Intel 7 (ex 10nm), alla base delle CPU Core 14a gen che, tra le altre cose, saranno anche le ultime a utilizzare la vecchia nomenclatura Core i3/i5/i7/i9. A chiudere questo “ciclo” Intel ci penserà l’ormai famigerato Core i9-14900KS, modello di cui si parla da mesi, inizialmente atteso al CES di Las Vegas ma successivamente posticipato nella roadmap interna del produttore statunitense.

Nelle ultime ore le indiscrezioni sul prossimo flagship Intel sono aumentate, probabilmente perché fonti vicine all’azienda suggeriscono un lancio programmato per il 14 marzo, ovvero la prossima settimana. A parte questo dettaglio, non trascurabile ovviamente, il Core i9-14900KS è ormai in mano a svariati tester sparsi per il globo che, come da tradizione, non stanno esitando a condividere i primi benchmark prestazionali e test termici del caso, anche con alcune sorprese.

Intel Core i9-14900KS sarà velocissimo, ma occhio a consumi e temperature

Come avvenuto per la gamma Intel Core 12a e 13a gen, anche il Core i9-14900KS sarà un’edizione speciale del più noto Core i9-14900K (Recensione), più spinta nelle frequenze di clock e ovviamente con un TDP e consumi leggermente superiori al fratello minore. Già il mese scorso si era parlato dei possibili consumi della nuova CPU Intel, piuttosto alti ma in linea con le specifiche del chip e più in generale della gamma Intel Core KS, caratterizzata ricordiamo da un Turbo Base Power (TBP o PL1) di 150 watt in luogo dei 125 watt impostati sui modelli Core K. In quell’occasione si riportavano consumi oltre i 400 watt, valori raggiunti sbloccando completamente i parametri di potenza della CPU sotto carichi molto pesanti come può essere un Cinebench o applicativi sintetici simili. Gli ultimi test emersi dalla rete confermano più o meno questo trend, approfondendo però diversi aspetti che guardano anche temperature e frequenze.

Un utente del forum overclock.net è riuscito a mettere le mani sull’inedito Core i9-14900KS, sottolineando con ulteriori test queste peculiarità che, analizzati bene però, non risultano poi così distanti dai modelli che l’hanno preceduto. Il test è articolato in due sessioni: la prima con impostazioni di fabbrica, la seconda (più radicale) “scoperchiando” come si dice in gergo la CPU privandola dell’IHS (Integrated Heat Spreader). Consumi a parte, che rimangono altissimi pur riferendosi a carichi non ordinari, i risultati termici sono secondo noi interessati, soprattutto considerando che il processore è stato raffreddato con un dissipatore a liquido AiO da 360 mm, il DeepCool LS720 SE. Eccoli nel dettaglio:

Core i9-14900KS stock: picco loop Cinebench 85 °C e 376 watt

Core i9-14900KS stock: picco loop Y-cruncher 89 °C e 432 watt

Core i9-14900KS senza IHS: picco loop Cinebench 75 °C e 366 watt

Core i9-14900KS senza IHS: picco loop Y-cruncher 82 °C e 409 watt

Come detto più volte parliamo di un processore non semplice da gestire a livello termico, ma a quanto pare sicuramente alla portata di un buon dissipatore AiO, al contrario di quanto si vociferava. Con impostazioni di fabbrica il Core i9-14900KS vede il suo V-Core salire anche a quota 1,5 volt; se a questo aggiungiamo lo sblocco del Power Limit, Boost a 6,2 GHz e frequenze All-Core di 5,9 GHz sugli 8 P-Core (a dir poco impressionante), il calore prodotto non può essere certo contenuto.

La pratica del “delidding” ovviamente non è per tutti e la sconsigliamo vivamente ai neofiti; i benefici ci sono tutti, ma in attesa di poter provare con mano il Core i9-14900KS, possiamo dire di primo acchito che anche con parametri stock il nuovo chip Intel potrà essere gestito dai classici dissipatori a liquido All-in-One che troviamo in commercio (meglio da 360/420 mm e di qualità). Intel al momento non ha confermato la notizia, rimaniamo in attesa di aggiornamenti che, vista la possibile data di lancio (ormai alle porte), potrebbero anche non arrivare. Riguardo al prezzo, Intel Core i9-14900KS dovrebbe posizionarsi nella fascia dei 680-700 dollari, con un costo analogo sul mercato europeo (690-700 euro).

Specifiche tecniche (ufficiose) Intel Core i9-14900KS

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz

Frequenza Turbo Boost Massima 6,2 GHz (P-Core), 4,5 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4 DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 150 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253 watt

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Prezzo 690 – 700 dollari

Potrebbe interessarti anche Migliori CPU gaming AMD e Intel: i consigli per scegliere il processore giusto e Migliori dissipatori CPU a liquido: la nostra selezione di Marzo 2024