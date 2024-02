Intel potrebbe rilasciare presto un nuovo processore desktop di fascia enthusiast, parliamo del tanto chiacchierato Intel Core i9-14900KS, un’edizione speciale e limitata del Core i9-14900K (Recensione), già avvistato a inizio gennaio ma ora più concreto che mai dopo la prima apparizione sul database di OCCT. Per chi non la conoscesse, OCCT è una delle utility più note e diffuse per testare la stabilità dei sistemi; siano desktop o notebook poco importa, si tratta di uno degli stress-test più impegnativi in circolazione, nonché tra i meglio realizzati in quanto alla rilevazione e consultazione delle metriche.

Sul database OCCT, utile anche agli addetti ai lavori per comparare diverse tipologie di configurazioni sotto il profilo termico e dei consumi, è apparso nelle scorse ore l’inedito modello Intel, confermando sostanzialmente le specifiche trapelate nelle scorse settimane e altri importanti dettagli relativi ai consumi di picco sotto carico di questo chip.

Intel Core i9-14900KS: Boost a 6,2 GHz con picco di oltre 400 watt

Visti i suoi predecessori, ovvero Core i9-12900KS e Core i9-13900KS, i dati emersi da OCCT in realtà non sorprendono più di tanto. Le varianti “speciali” serie Core i9 KS rappresentano il meglio che Intel può offrire in fatto di qualità del silicio; per intenderci parliamo di processori altamente selezionati e capaci di operare in particolari range di frequenza, tensioni e temperature. Oltre alla selezione del silicio, per differenziarli dalle varianti Core i9 K, Intel tira al massimo questi chip in fatto di frequenze Boost, ma questa ulteriore spinta ha un peso sul TDP che da 125 watt sale a ben 150 watt (parliamo di PBP o PL1).

Considerando che già un Core i9-13900K o 14900K possono superare abbondantemente i 350/360 watt se sbloccati da BIOS, i 409 watt fatti segnare su OCCT da questo feroce Core i9-14900KS vanno di pari passo all’incremento del PL1 a 150 watt. Bisogna sottolineare che questo non è il consumo reale del chip e che, in scenari di utilizzo “normali”, sarà nettamente più efficiente, soprattutto se si cercano di seguire le linee guida di Intel (ma non è questo il caso vista la tipologia di processore).

Detto questo, ma aspettando di testare con mano la CPU per esprimere un giudizio più obiettivo, se passiamo al resto delle caratteristiche tecniche non ci sono particolari novità rispetto a un classico Intel Core i9-14900K, fatta eccezione per le frequenze di clock. A bordo quindi troveremo 8 P-Core e 16 E-Core, GPU grafica integrata Intel UHD 770 e supporto PCI-E 5.0 con memorie DDR5 o DDR4 in Dual-Channel; secondo quando riporta il database di OCCT, i P-Core dell’Intel Core i9-14900KS arrivano a 6,2 GHz in modalità Boost (2 core), incrementando anche la frequenza All-Core sino a 5,9 GHz (probabilmente non AVX) e quella degli E-Core, ora impostati a 4.5 GHz (+100 MHz rispetto a Core i9-14900K).

Intel al momento non ha lasciato trapelare alcun dettaglio relativo alla data di lancio del nuovo Intel Core i9-14900KS; secondo voci di corridoio però il debutto non dovrebbe essere lontano, mentre riguardo al prezzo si ipotizza almeno 690-700 dollari di listino.

Specifiche tecniche (ufficiose) Intel Core i9-14900KS

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz

Frequenza Turbo Boost Massima 6,2 GHz (P-Core), 4,5 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4 DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 150 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253 watt

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Prezzo ≥ 689 dollari

