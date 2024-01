Nonostante siano passate solo due settimane dal lancio degli ultimi processori Intel Core 14a gen desktop, in casa Intel si sta lavorando da tempo ai prodotti di prossima generazione che, oltre ai recenti Meteor Lake (Core Ultra) per il mondo notebook, quest’anno prevedono l’arrivo sul mercato delle CPU nome in codice Arrow Lake-S.

L’argomento Intel Arrow Lake non è nuovo, la stessa Intel ha condiviso nei mesi scorsi diversi dettagli sulla prossima piattaforma desktop, erede diretta dell’attuale Raptor Lake-S Core 14a gen. A questo proposito, un nuovo documento trapelato sulla rete ci offre oggi molti più dettagli su quello che potrebbe offrire Arrow Lake-S, ribadendo che comunque stiamo parlando di una soluzione che non dovrebbe debuttare prima del prossimo autunno.

Intel Arrow Lake-S: il numero di core potrebbe rimanere identico a Raptor Lake

I dati di cui discutiamo oggi sono stati condivisi dal noto leaker hardware Yuuki-AnS su X, abbastanza affidabile nel settore e con un riferimento diretto a quello che sembra a tutti gli effetti un documento interno Intel. Si tratta di alcune slide che fanno parte del materiale relativo progetto Meteor Lake-S, a quanto pare accantonato dall’azienda, ma comunque con informazioni precise su Arrow Lale-S. Le informazioni che possiamo estrapolare sono diverse, ma quelle che spiccano di più fanno riferimento alla massima configurazione di core, molto probabilmente identica agli attuali Raptor Lake-S Refresh. Sui modelli di punta, gli ex Core i9 per intenderci, dovremmo vedere uno schema a 24 core, nel dettaglio 8 P-Core e 16 E-Core per un TDP base impostato sempre a 125 watt (modelli Unlocked si presume).

Al pari di Intel Raptor Lake, anche i prossimi processori Arrow Lake (o meglio i probabili Core Ultra 200), arriveranno in diverse salse, passando successivamente per la piattaforma notebook di fascia enthusiast con una serie Core Ultra H dedicata (TDP 55 watt), ma qui stiamo andando troppo avanti con le speculazioni. Tornando alle soluzioni desktop di prossima generazione, ecco invece quali potrebbero essere le principali configurazioni dei prossimi chip desktop Intel:

Arrow Lake-S 24 Core (8 P-Core + 16 E-Core)

Arrow Lake-S 22 Core (6 P-Core + 16 E-Core)

Arrow Lake-S 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

Sappiamo già da tempo che le CPU Raptor Lake-S saranno le ultime a utilizzare il socket LGA 1700, con Arrow Lake si passerà al più moderno LGA 1851, rendendo quindi necessarie nuove schede madri. Le slide in questione evidenziano anche altre caratteristiche della piattaforma che, quasi inutile dirlo, prevede una nuova serie di chipset, Intel 800, con un’ottima capacità di espansione e supporto per tutte le tecnologie più recenti. Secondo quanto riportato, le CPU Arrow Lake-S saranno dotate di 24 linee PCI-E, di queste 20 saranno PCI-E 5.0 (x16 GPU + x4 SSD) e 4 invece PCI-E Gen 4.0.

A quanto pare svanirà la doppia compatibilità DDR4/DDR5 a favore di un supporto nativo per DDR5 6.400 MT/s, mentre i chipset non saranno da meno, in primis il presunto top di gamma Intel Z890, equipaggiato con un massimo di 24 linee PCI-E 4.0 (ottimizzato per lo storage SSD) e supporto per standard come Display Port 2.0 UHBR20, Thunderbolt 4 40 Gbps e WiFi 7.

Al momento manca solo qualche test preliminare che ci possa dare un’indicazione sulle prestazioni di Arrow Lake-S, o quantomeno sull’IPC di questa nuova architettura. A bordo troveremo i nuovi P-Core Lion Cove abbinati agli E-Core Skymont e una GPU integrata basata su Intel Arc Alchemist; non va dimenticato inoltre che per queste CPU Intel utilizzerà il nuovissimo nodo produttivo A20 con tecnologie recentissime come i transistor RibbonFET e Intel PowerViA.

Processori Intel Arrow Lake: caratteristiche tecniche (da confermare)

Serie: Intel Core Ultra 200

Nodo produttivo: Intel 20A

Architettura: P-Core Lion Cove, E-Core Skymont

Numero di core: 24, 22 o 14

Novità: 3 MB di Cache L2

Nuove tecnologie: Intel PowerViA, transistor RibbonFET

Socket: LGA 1851

Chipset: Intel serie 800 (Z890)

PCI-E/RAM: PCI-E 5.0, DDR5 6.400 MT/s (no DDR4)

Grafica: Intel Xe XPG (Alchemist)

TDP: 125 watt (PL1), PL2 177 watt, PL4 333 watt

Lancio: Autunno 2024

