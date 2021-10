Intel entra nella 12a generazione e presenta i processori desktop Alder Lake

Come previsto, durante l’evento InnovatiON di quest’oggi Intel ha presentato ufficialmente i processori Intel Alder Lake, nome in codice per la dodicesima generazione di CPU desktop della nota azienda. Andiamo insieme a scoprirli con l’aiuto di dati tecnici e grafici comparativi.

Intel Alder Lake ufficiali: ecco i processori desktop Intel Core di 12a generazione

L’evento di oggi introduce i processori desktop sbloccati Intel Core di 12a generazione, che garantiscono secondo l’azienda le migliori prestazioni al mondo per il gaming, la migliore esperienza di overclock e passi avanti enormi per i creatori di contenuti. Intel ha reinventato il multi core in quello che è stato definito il più grosso cambiamento nell’architettura del decennio, attraverso l’utilizzo di un’architettura ibrida con Intel Thread Director, un processo produttivo scalabile Intel 7, nuovi core a efficienza energetica e core dedicati alle performance (fino a 16 core in tutto, 8 + 8, e 24 thread) ancora più prestanti (il 19% in più).

Intel Thread Director è in grado di monitorare il mix di istruzioni di runtime di ogni thread con una precisione di qualche nanosecondo, di fornire feedback al sistema operativo per permettergli la gestione ottimale del carico di lavoro, oltre che di adattare il tutto basandosi su temperature, condizioni operative e impostazioni energetiche, senza alcun intervento da parte dell’utente.

La nuova cache offre una grande capacità di memoria e una latenza ridotta per un caricamento più rapido dei giochi e un frame rate più fluido. Troviamo poi il supporto alle memorie DDR5 (fino a 4800 MT/s), ai processori PCIe 5.0 (fino a 16 slot), ai chipset PCIe 4.0, a Intel Wi-Fi 6E e non solo: tutte le principali novità sono riunite nelle immagini qui sotto.

Nella galleria qui in basso possiamo invece apprezzare le differenze con le precedenti generazioni e un confronto tra Intel Core i9-12900K, Intel Core i9-11900K e altri processori (anche vs AMD) nel gaming (Age of Empires IV, Hitman 3, Counter Stike: Global Offensive, Far Cry 6 e non solo) e nella creazione di contenuti, ma non solo. I nuovi P-core ed E-core risultano fino al 47% più veloci nel completamento di alcuni task specifici per i creator (Adobe Lightroomm Classic e Adobe Premiere Pro).

Intel ha anche parlato di nuove opportunità per l’overclock dei processori di 12a generazione, con maggiore efficienza per quanto concerne i core, la funzione Intel Dynamic Memory Boost per la memoria, il supporto di Intel XMP 3.0 alle memorie DDR5 e non solo. Il tutto facilitato da Intel Speed Optimizer (ISO), per un overclock praticamente istantaneo e automatico.

In questa tabella possiamo avere un riepilogo di tutte le principali caratteristiche dei nuovi Intel Core Alder Lake di dodicesima generazione: si tratta di i9-12900K, i9-12900KF, i7-12700K, i7-12700KF, i5-12600K e i5-12600KF.

Per maggiori informazioni sui nuovi Intel Alder Lake potete recarvi sul sito ufficiale del produttore. I nuovi processori sono già preordinabili con le spedizioni che dovrebbero iniziare a novembre. Al momento sono stati resi noti i prezzi in dollari, anche se quelli italiano potrebbero essere sensibilmente diversi:

Intel Core i9-12900K 589 dollari

Intel Core i9-12900KF 564 dollari

Intel Core i7-12700K 409 dollari

Intel Core i7-12700KF 384 dollari

Intel Core i5-12600K 289 dollari

Intel Core i5-12600KF 264 dollari

